RAE华语节目 2月3日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

- Mercedes sosa Todo cambia

- Carlos gardel Volver

新闻的主要内容：

-鉴于通货膨胀加剧，阿根廷推出了更高面额的新纸币

-巴西：前总统贾尔•博尔索纳罗肯定他的继任者卢拉不会完成任期

-因安全危机海地政府要求为该国派遣国际部队

-厄瓜多尔人将于本周日就引渡被定罪的有组织犯罪者进行全民投票

-体育：莱昂内尔•梅西透露，如果身体状况良好，他将参加2026年世界杯

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阿根廷将出台面额更高的新钞票：2000比索，约合10美元。

据中央银行通报，该通知详细说明新钞票将在今年下半年生效。

这张2000面值的新钞票将纪念阿根廷医学界的两位主要人物：Cecilia Grierson 和 Ramón Carrillo。

格里尔森 (Grierson) 于 1889 年成为阿根廷第一位获得医生学位的女性。

就卡里略（Carrillo）而言，他是胡安庇隆政府期间公共政策规划者之一。

钞票的另一面将印有布宜诺斯艾利斯马尔布兰研究所的图像，该研究所是阿根廷细菌学研究的重要机构。

中央银行还透露，正在分析 5000 比索纸币的制作。

这种新颖性响应了金融和银行机构寻求减少其运营所用纸张数量的要求。

这是在去年接近 100% 的通货膨胀背景下发生的。

对于巴西前总统贾尔•博尔索纳罗来说，他的继任者卢拉的政府“不会持续太久”。

他是在美国发表上述言论的，在卢拉就职后博尔索纳罗的追随者发动未遂政变前不久，他前往美国。

根据博尔索纳罗的说法，卢拉“如果继续沿用”与“上任前 30 天”相同的路线，将不会完成任期。

这位前极端保守派总统在新总统上任前前往北美。

卢拉就职后不久，博尔索纳罗的数千名支持者冲进了首都巴西利亚的主要权力机构。

目前正在调查博尔索纳罗在那次未遂政变中的作用

因安全危机海地政府要求向该国派遣外国士兵。

他向美洲国家组织提出这个要求，主要是为了今年可能举行的选举做防范。

海地驻美洲国家组织大使莱昂•查尔斯在华盛顿断言：“如果没有国际部队在当地，海地将无法实现预期的安全。”

自 2021 年若韦内尔•莫伊兹总统遇刺以来，这个加勒比国家一直处于半无政府状态。

最近几个月，犯罪团伙控制了首都太子港的部分地区。

厄瓜多尔本周日就引渡被判犯有国际罪行的人举行全民投票。

这将是吉列尔莫•拉索总统政府召集的全民协商的第一点。

如果赞成票获胜，将修改禁止引渡厄瓜多尔公民的宪法第 79 条。

该要求是在犯罪率不断增加的背景下发生的，并且伴随着监狱中的暴力骚乱。

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体育

莱昂内尔•梅西透露他想参加2026年世界杯。

阿根廷队队长承认“由于他的年龄，似乎很难如愿”。

在赢得卡塔尔世界杯后的一次采访中，梅西敞开心扉说：“他不排除这一可能性，但由于年龄和时间的关系，在我看来这很难。”

下一届世界杯将在美国、墨西哥和加拿大举行，这位巴黎圣日耳曼球员将年满 39 岁。

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科学/环境

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阿根廷国家科学技术研究委员会（CONICET） 与中国科学院联合科技中心指导和科学委员会成立

在国家科学技术研究委员会 (CONICET) 与中国科学院 (CAS) 2019 年协议的框架内，成立了联合科学技术中心，以在两个机构之间开展以下优先领域的研发工作：天文学、生物医学、环境科学、地球和大气科学以及极地研究。

中心主任罗伯托•里瓦罗拉 (Roberto Rivarola) 表示，与中国建立了 50 年的双边关系，该中心是国际合作的结果，目的是利用科学关系并深化它们，在两国特别感兴趣的领域将它们引向共同的新视野。

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研究癌症与农用化学品的使用和含砷水之间的联系

根据中部六所大学组成的网络的研究，科尔多瓦省、圣达菲省和恩特雷里奥斯省的癌症死亡率高于全国平均水平，与种植土地（以及因此使用农用化学品）和高浓度砷的水的地图相吻合，尽管它们没有因果关系，但为继续调查这种联系开辟了道路。

罗萨里奥国立大学 (UNR) 环境与健康项目负责人 Alejandro Oliva 解释道：“我们观察到该地区的癌症死亡率高于全国平均水平，这促使我们着手解决这个问题并思考通常是这些疾病起源的环境，这不是唯一的原因，但它起着根本性的作用，因为癌症之间存在环境和遗传相互作用”。

罗萨里奥国立大学是组成中部地区环境与健康大学间网络 (Redinasce) 的六所大学之一，该网络于 2016 年通过一项协议创建，其目标是“研究该地区环境与健康界面的现实”奥利弗解释道。

这位研究人员指出：“该地区有 800 万居民，几乎占阿根廷人口的 20%，但它也具有特殊的环境特征”。

他还解释说，从环境的角度来看，“土地用于农业，因此间接地受到杀虫剂和其他农用化学品的影响以及含有大量砷的水质的影响，很大比例的人口接触到含砷量高的饮用水”。

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在乌拉圭河的岛屿上推广建立一个新的省级公园

一个占地超过 2600 公顷的新省级公园正在乌拉圭河的三个岛屿上建造，它位于阿根廷西北部恩特雷里奥斯省的 Colonia Elía 镇对面。

该公园的目标是保护这个生态系统的物种，这对于应对气候变化至关重要，并促进有助于该地区发展的生态旅游项目。在本星期四世界湿地日庆祝活动的框架内，非政府组织 Banco de Bosques 星期三进行了报道。

“乌拉圭河的绿色岛屿和河道”项目于 2021 年启动，此前美国慈善家吉尔伯特巴特勒购买了多洛雷斯岛、圣热内罗岛和坎皮丘埃洛岛，以便将它们捐赠给恩特雷里奥斯政府，以巩固一条保护区走廊，保护其物种和栖息地，为当地做出贡献，并开展旅游、教育和科学活动。

Banco de Bosques 银行行长埃米利亚诺•埃斯库拉 (Emiliano Ezcurra) 在带领参观群岛时指出，大约有 5000 多公顷的受保护土地。 此外，他强调，创建“湿地保护区至关重要，因为它们具有非常重要的水调节功能，由于其生物多样性，它是许多物种的家园，具有巨大的娱乐价值。 这是为了让整个社区都能享受。”

根据国家机构 Télam 发布的消息，这是巴特勒通过其巴特勒保护基金会在阿根廷资助的第四个项目，该基金会因与已故慈善家道格拉斯汤普金斯的友谊而落户阿根廷，道格拉斯汤普金斯因捐赠近 15万公顷土地而闻名科连特斯 (Corrientes) 的伊贝拉国家公园 (Iberá National Park)，美洲豹现在正在那里安家。

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火地岛的森林大火在燃烧了两个月后，仍未能被扑灭

火地岛省中部地区的森林大火从2022年11月30日开始燃烧，目前已经持续了两个月。灭火任务继续需要大量部署机器和人员。

大火已经影响了 Corazón de la Isla 自然保护区的 1万多公顷土地，该保护区位于火地岛的中心。

大火从一个旅游避难所附近起火，据推测是由于渔民的炉子熄火不当，火势迅速蔓延到一片林地，威胁到附近牧场的设施和一个住宅区。

直到最近几天，情况似乎有所改善。

由于该省请求国家环境与发展部的帮助，国家消防管理局从全国各地派出的约100名灭火人员在该地区工作，直到火势得到控制后才撤离。

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