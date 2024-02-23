RAE华语节目 2月23日(请点击阅读)

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-La canciller Mondino expresó su malestar a su par británico David Cameron por su viaje a Malvinas

- 阿根廷外长蒙迪诺为英国首相戴维·卡梅伦的马尔维纳斯之旅向其表达了她的不安

-委内瑞拉：非法矿井坍塌至少造成15人死亡

-阿根廷经济：政府排除货币贬值的可能性，公立大学要求更多预算

- 里约G20外长峰会：巴西外长维埃拉谴责联合国“陷入瘫痪”

-国会开始分析米莱总统废除数百项法律的法令

-迈阿密国际队以一场胜利开启了新赛季，梅西被杂志评为美国最受欢迎的运动员

阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺会见了英国外长戴维·卡梅伦，并对卡梅伦访问马尔维纳斯群岛表示不满。

此次会议于本周三在二十国集团外长峰会背景下于里约热内卢举行。

根据阿根廷外交部的一份声明，蒙迪诺和卡梅伦承认“在群岛主权问题上存在分歧”。

根据该消息，部长在这方面主张阿根廷拥有对马尔维纳斯群岛的权利。

她重申布宜诺斯艾利斯愿意按照国际社会的授权和平解决争端。

除了主权问题之外，外交官们一致谴责俄罗斯对乌克兰的进攻以及深化双边关系的意图。

蒙迪诺在其 X 账户上贴出了一张他与英国前首相合影的照片。

卡梅伦周一在马尔维纳斯群岛表示希望岛民“希望永远成为英国人”。

卡梅伦对群岛的访问遭到了多位阿根廷省长、1982 年战争退伍军人和其他政治领导人的谴责。

据委内瑞拉政府称，一座非法金矿崩塌已造成16人死亡。

与此同时，根据同一份官方报告，玻利瓦尔州“Bulla Loca”矿场发生的灾难中有 11 人受伤。

国家政府否认了悲剧发生地区“拉巴拉瓜”市当局披露的 30 人死亡和 100 人失踪的情况。

总统尼古拉斯·马杜罗在电视讲话中保证，整个“公民保护小组”都已被派往玻利瓦尔。

总统说，虽然矿井非常偏僻，但救援队已经在那里。

反对派认为政府应对委内瑞拉采矿的不安全条件负责。

在《X》中，反查韦斯集团表示：“该政权允许这种活动只会给我们的国家带来人类和环境悲剧。”

国会开始分析总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 去年 12 月签署的废除数百项法律的法令。

这就是总统提出的所谓的¨决议（DNU）¨或“必要性和紧迫性法令”，作为放松经济管制的工具。

但根据国家宪法，此类决议必须由议会评估。

继去年 12 月贬值超过 100% 之后，经济部长路易斯·卡普托 (Luis Caputo) 排除了新一轮贬值的可能性。

该官员在周三接受 TN 频道采访时表示：“这不在我们的计划中”。

同样，他重申了阿根廷美元化的目标，尽管他澄清说这将在“条件最佳时”实现。

他还坚称，2024 年经济问题将“很艰难”，但他对 2025 年经济复苏充满信心。

卡普托在布宜诺斯艾利斯会见了国际货币基金组织副总裁印度人吉塔·戈皮纳特。

据经济部称，国际货币基金组织代表团收到了1月份实现的公共账户正余额，这是自2012年以来首次出现这种情况。

值得一提的是，通过调整寻求零赤字正在引起各界的担忧和抗议。

本周，几所公立大学从这个意义上表达了自己的观点，在阿根廷，这些大学不向学生收取任何费用，仅由国家资助。

布宜诺斯艾利斯大学、罗萨里奥大学、基尔梅斯大学和里奥夸托大学通过不同的媒体表达了自己的观点。

这是因为政府在本年度延长了2023年的预算，面对每年超过200%的通胀，该预算已经过时。

巴西外交部长毛罗·维埃拉谴责联合国“陷入瘫痪”，因此无法阻止乌克兰和加沙等冲突中的人员伤亡。

这位外交官在里约热内卢二十国集团外长峰会开幕式上表达了这一点。

在此背景下，维埃拉呼吁改革这一多边组织，特别是联合国安理会。

巴西多年来一直在推动联合国执行机构治理的变革，五个常任理事国仍然拥有否决权。

维埃拉表示，二十国集团是持不同意见的国家聚集在一起的唯一论坛。

在这种情况下，他表示，他们可以保持富有成效的对话，而无需受到其他组织中表达的僵化立场的影响。

由于卢拉总统就加沙局势发表讲话，巴西外长在与以色列发生外交冲突的情况下主持了里约峰会。

巴西总统将加沙局势与大屠杀相比较，以色列政府宣布卢拉为“不受欢迎的人”。

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体育

莱昂内尔·梅西率领的迈阿密国际队以 2-0 击败皇家盐湖城 (Real Salt Lake)，这是美国职业足球大联盟 (Major League Soccer) 锦标赛的首场比赛。

阿根廷国家队队长助攻罗伯特·泰勒打进了第一个进球。

尽管如此，这位前巴塞罗那球员还是成为美国最受欢迎的运动员。

这是由社会科学研究解决方案的一项研究得出的。

据消息人士透露，梅西是上季度最受美国人认可的运动员。

就这样，这位来自罗萨里奥的男子在最受认可的运动员排行榜上取代了美国橄榄球运动员汤姆·布雷迪（Tom Brady）而成为第一名。

与南美和欧洲不同，在一个篮球和棒球比足球更受欢迎的国家，这一数据值得注意。