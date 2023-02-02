RAE华语节目 2月2日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

- Alejandro lerner Estoy esperando un cuento

- El día que me quieras

- Quejas de bandoneón

新闻的主要内容：

-布宜诺斯艾利斯游行，要求弹劾最高法院

- 秘鲁国会再次否决提前选举，抗议活动仍在继续

-巴西总统卢拉•达席尔瓦将于 2 月 10 日在白宫受到乔•拜登的接见

-阿根廷外长前往布鲁塞尔继续与欧盟进行贸易谈判

-根据国际货币基金组织，阿根廷将在 2023 年实现其通胀目标

-戴维斯杯：阿根廷周六在芬兰首次亮相，对阵当地球队

- 根据上次人口普查，阿根廷人口超过 4600 万。

- 教皇弗朗西斯开始非洲之旅

-为改善边境安全厄瓜多尔和哥伦比亚总统举行会晤

-巴西前总统贾尔•博尔索纳罗因未遂政变受到质疑，寻求留在美国

-由于严重干旱，阿根廷政府将帮助农村部门

-足球：阿根廷队的世界冠军恩佐•费尔南德斯以创纪录的价格被卖给了切尔西队

数百人在布宜诺斯艾利斯市游行，要求弹劾最高法院。

社会、政治和人权组织在“司法民主化”的口号下进行召集。

对于组织者来说，法庭的一部分“被这个国家的强者拉拢了”。

对他们来说，几名法官根据政治利益而不是根据法律进行裁决，以偏袒反对派并损害政府。

秘鲁国会再次拒绝提前选举。

该选举提案旨在安抚已经造成近 60 人死亡的数周来震撼该国的抗议活动。

无论如何，议会将在本周四继续辩论这一总统迪娜博卢阿尔特的请求。

这场危机始于 12 月，前总统佩德罗卡斯蒂略被解职后。

他的追随者谴责政变并开始抗议，要求博卢阿尔特辞职并关闭国会。

外交部长圣地亚哥•卡菲罗在布鲁塞尔会见了欧盟当局，就贸易协定进行谈判。

这位官员不仅代表阿根廷，还代表阿根廷临时领导的南共市。

一段时间以来，两个贸易集团一直在寻求签署贸易协议。

在这个框架内，卡菲罗在比利时首都表示，协议“必须考虑到两组之间的不对称性。”

这位阿根廷部长表示，它还必须考虑到“新的欧洲环境法规的影响”。

在访问布鲁塞尔期间，卡菲罗会见了社区团体的外交负责人何塞普博雷尔以及欧洲贸易专员瓦尔迪斯•东布罗夫斯基斯。

外交部长将继续访问伊斯坦布尔，在那里他将与土耳其官员会面，以增加双边贸易。

对于国际货币基金组织而言，阿根廷将以 60% 的通胀率实现 2023 年底的通胀目标。

2022 年价格上涨接近 100%。

该基金还预计阿根廷经济在刚刚开始的一年中将增长 2%。

这一数字高于该地区 1.5% 的平均预测。

这些预测来自该基金本周发布的最新《世界经济展望》报告。

巴西总统卢拉•达席尔瓦将于 2 月 10 日在华盛顿受美国总统乔•拜登的接见。

白宫证实了这一点，并解释说两位领导人将讨论共同促进民主价值观、气候变化和安全等问题。

卢拉的前任贾尔•博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 目前在美国佛罗里达州。

这位前总统在他的国家受到质疑，因为他在卢拉就职一周后在巴西利亚的数千名追随者发动的未遂政变中扮演了角色。

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体育

本周末，阿根廷作为客队首次亮相 2023 年戴维斯杯，对手是芬兰。

阿根廷队的队长吉列尔莫•科里亚告诉媒体，他对将面对北欧人的“伟大球队”充满信心。

阿根廷队由 Francisco Cerúndolo、Pedro Cachín 和 Facundo Bagnis 组成，双打队由 Máximo González 和 Andrés Molteni 组成。

Diego Schwartzman 和 Sebastián Báez 是目前排名最高的三名国家队球员中的两名，他们没有被征召参加资格赛。

阿根廷将于阿根廷时间周六中午 12 点在埃斯波迎战芬兰队。

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INDEC 报告了阿根廷的人口数量。

根据去年 5 月进行的人口普查的临时数据，阿根廷有 4644万零703 人。

这是本周二由该组织负责人马可•拉瓦尼亚宣布的。

根据同一项调查，女性占总人数的 51.76%，男性占 48.22%。

调查还显示，在阿根廷有1780万零5千711户家庭。

拉瓦尼亚还强调，超过 55% 的受访者通过互联网回答了问卷，这超出了预期。

巴西前总统贾尔•博尔索纳罗寻求延长在美国的逗留时间，他在 12 月 31 日任期结束后立即前往了美国。

据他的一位律师称，这位前总统申请六个月的签证以留在北美国家。

他的一位代表说，“佛罗里达将是您的临时家外之家。”

博尔索纳罗承认，由于他的追随者在他的继任者、左派卢拉就任后不久发动政变，博尔索纳罗寻求留在美国。

引渡请求对这位前总统可能在 1 月 8 日的事件中扮演的角色产生了影响。

那天，数以千计的博尔索纳罗主义者接管了位于首都巴西利亚的国家主要建筑物。

厄瓜多尔总统吉列尔莫•拉索和哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗举行会晤以改善边境安全。

两国领导人在厄瓜多尔边境城市图尔坎会面。

在此框架内，拉索强调需要合作打击有组织的犯罪、贩毒和非法采矿，他称这些是主要威胁。

佩特罗则强调了保护亚马逊和减缓气候变化的重要性。

在此框架内，哥伦比亚总统敦促南美国家成为“清洁能源生产大国”。

他要求合作以实现“向不依赖煤炭的经济转型”。

教皇弗朗西斯开始了对非洲的访问，并谴责了他所说的掠夺非洲大陆资源的“经济殖民主义”。

“停止窒息它，因为非洲不是要开采的矿山，也不是要掠夺的土地” ，教皇在抵达他此行的第一站刚果之前说。

这位天主教领袖随后将访问南苏丹，这个世界上最新的国家正处于内战的阵痛之中。

阿根廷政府将援助遭受数月严重干旱打击的农业部门。

在与行业代表会面后，经济部长塞尔吉奥马萨周二宣布了一系列措施。

其中包括减税、财政和信贷援助。

据报道，受益者将是大约 18000 名农业生产者。

自去年以来，降雨不足一直困扰着阿根廷的“农业核心区”，那里是大豆和玉米等主要农作物的产地。

来自该地区的消息来源肯定，这两种作物的前景对高达 80% 的收成不利。

体育

恩佐•费尔南德斯将成为英格兰切尔西的一名球员，他将为葡萄牙本菲卡队支付超过1.2亿欧元的通行证。

就这样，这名中场球员打破了阿根廷足球运动员最高合同价格的记录。

费尔南德斯随阿根廷国家队在卡塔尔赢得了世界冠军，在那里他还举起了锦标赛最佳年轻球员的奖杯。

这位阿根廷人的出售也创下了另一项纪录：这是英超联赛历史上最昂贵的一笔交易。

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