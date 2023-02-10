RAE华语节目 2月10日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

- No te enamores nunca de aquel marinero bengalí

新闻的主要内容：

-阿根廷国会将讨论弹劾最高法院的法案

-巴西总统卢拉•达席尔瓦在华盛顿受到乔•拜登的接见

-尼加拉瓜政府释放了200名前往美国的政治犯

-严重的火灾肆虐着阿根廷巴塔哥尼亚的一个国家公园

-诺贝尔文学奖得主、秘鲁人马里奥•巴尔加斯•略萨被编入法国文学院

-阿根廷国家队教练莱昂内尔•斯卡洛尼是世界最佳教练候选人

国会启动了起诉最高法院不公正的程序。

执政党推进的法案得到众议院政审委员会16名议员的认可。

与此同时，该倡议遭到 15 名反对派成员的反对，他们指责政府攻击法官，因为法官们没有“回应他们的利益”。

该程序是在法院裁定下令向布宜诺斯艾利斯市支付有争议的资金后进行的。

该程序也是在最高法院下令取消对负责任命法官的地方法官委员会的改革之后启动的。

巴西总统卢拉•达席尔瓦在华盛顿会见美国总统乔•拜登。

在白宫，两国领导人将讨论一项议程，其中包括贸易、乌克兰战争和气候变化。

据官方消息人士，卢拉还提到华盛顿对委内瑞拉和古巴的制裁，他对此持批评态度。

这是卢拉自 1 月 1 日就任第三个任期以来的第三次正式访问，此前他访问了阿根廷和乌拉圭。

两国政府官员表示，卢拉和拜登将重启前总统博尔索纳罗在其盟友唐纳德特朗普离职后降级的双边关系。

尼加拉瓜政府释放了 200 多名政治犯，他们已经前往美国。

前尼加拉瓜驻美洲国家组织大使 Arturo McFields 报道了这一消息，他去年因将丹尼尔奥尔特加政府描述为“独裁统治”而被解职。

这些被释放的人在 2018 年抗议活动后被判入狱。

这一中美洲国家当局目前还没有对此事进行通报。

流亡西班牙的尼加拉瓜作家塞尔吉奥•拉米雷斯对获释表示满意。

他肯定地说：“今天是尼加拉瓜争取自由的伟大日子，因为有这么多被不公正地定罪或起诉的囚犯被释放出狱。”

阿根廷北部巴塔哥尼亚丘布特省洛斯阿勒塞斯国家公园的大火已经影响了超过 1400 公顷的森林。

当局正在寻找责任人，因为有迹象表明他们是故意的。

周四，环境部长胡安•卡班迪 (Juan Cabandié) 视察了该地区，并将这场灾难描述为“生态灭绝”，并表示希望惩罚肇事者。

来自几个省份的消防队正在该地区工作，并得到了国家政府派遣的直升机的支持。

在安第斯山脉的另一边，智利正面临一场毁灭性的森林大火，已经造成 24 人死亡。

秘鲁作家马里奥•巴尔加斯•略萨，诺贝尔文学奖得主，进入法国文学院。

他是第一位进入这个成立于 17 世纪的机构的非法语作家。

入学仪式在巴黎举行，巴尔加斯略萨在那里强调了法国作家对其年轻时的影响。

这位 86 岁的诺贝尔奖获得者说：“我是通过阅读法国作家的作品长大的”

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DEPORTES

体育

阿根廷国家队教练莱昂内尔•斯卡洛尼获得世界最佳教练奖最佳奖提名。

在与阿根廷队一起赢得卡塔尔世界杯之后，他获得了候选资格。

将于 2 月 27 日在巴黎举行的颁奖典礼上揭晓获胜者。

44 岁的斯卡洛尼与曼城队的西班牙后卫何塞普瓜迪奥拉和皇家马德里队的意大利人卡洛安切洛蒂争夺该奖项。

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Ciencia/ Ambiente

科学/环境

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Astrónomos registraron la primera imagen del "cometa verde" en cielo argentino

天文学家在阿根廷天空中记录了 “绿色彗星”的第一张图像

来自布宜诺斯艾利斯省首府拉普拉塔天体物理研究所的一组天文学家在 Julio Arditi 镇拍摄到了这颗所谓的“绿色彗星”，其正式名称为 C/2002 E3 (ZFT) 。

拉普拉塔国立大学 (UNLP) 在一份声明中表示，“2 月 5 日，这颗彗星位于北方地平线上方，天空和月亮的亮度交织在一起，肉眼看不见它。 ”。

然而，一个带有赤道归位装置的 200 毫米望远镜和一个佳能 70D 相机，这颗小彗星被拍照记录下来。

他们说：“在接下来的几天里，随着最高的彗星出现在地平线上，团队将返回该地点拍摄更好的照片，希望它能被肉眼看到”。

所有照片都是公开的，被发布在@astrochica.ialp Instagram 帐户上。

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El CONICET celebra su 65º aniversario

CONICET 庆祝成立 65 周年

自 1958 年以来，每年 2 月 5 日，国家科学技术研究委员会 (CONICET) 都会庆祝新的周年纪念日，并重申其对促进阿根廷科学技术研究的承诺。

自创建以来，CONICET一直是国家科学的标志性机构，其质量逐年提高。 2022 年，它在致力于研究的拉丁美洲政府机构的 SCImago 世界排名中名列第一。

此外，CONICET在 8000 多家学术、科学和政府研究机构中排名上升了 54 位，在全球排名第 141 位。

CONICET 主席 Ana Franchi 表示，在这个新的周年纪念日，“我们仍然坚定地致力于努力保证科学技术系统各个层面和领域的女性真正有效的平等和多样性”。

国家科学部长丹尼尔•菲尔姆斯 (Daniel Filmus) 表示，这个周年纪念日“代表了一个极好的机会，不仅要重视该组织和我国科学家的大量工作，而且要考虑到科学、技术和创新在具有增长、财富分配、附加值和强大联邦烙印的生产性发展模式中所发挥的作用”。

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Argentina va a exportar satélites a Asia y África

阿根廷将向亚洲和非洲出口卫星

阿根廷通过科学部与专门提供地理空间分析解决方案的印度公司 Suhora 签署协议，在亚洲和非洲推广阿根廷 SAOCOM 1A 和 1B 卫星。

负责的将是 VENG 公司，该公司致力于空间活动领域的服务和技术开发。 SAOCOM 获得的图像预计将有助于生成基础设施、自然灾害监测和农业等领域的重要信息。

“从我们自己的卫星出口雷达技术意味着更多的外汇和阿根廷的更多工作，”该部负责人 Daniel Filmus 说。

Suhora 的运营总监兼联合创始人阿米特•库马尔 (Amit Kumar) 表示，该协议对公司的客户和阿根廷航天部门都有好处。

阿根廷微波观测卫星 SAOCOM 1A 和 1B 属于国家空间活动委员会 (CONAE)，于 2018 年至 2020 年间发射，并由 Space X 公司的猎鹰 9 号火箭送入太空。这些卫星具有 SAR（合成孔径雷达）天线，可接收 L 波段的信息。

天线全天实时收集天气信息，其不同之处在于它能够穿透云层，因为微波信号使用的频率会穿过云层，这与光学仪器不同。

此外，此 L 波段允许您探测植被和土壤表面，从而生成对农业至关重要的水分图。

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Se recupera la población de lobos marinos en la costa patagónica

巴塔哥尼亚海岸的海狮数量增加

位于马德林港的海洋哺乳动物实验室进行的研究表明，居住在丘布特省巴塔哥尼亚海岸的海狮数量正在以每年 6% 的速度恢复。

隶属于国家科学技术研究委员会的海洋系统研究中心 (CESIMAR) 的生物学博士弗洛伦西亚•格兰迪 (Florencia Grandi) 证实，“种群，尤其是海狮得到持续恢复，我们希望保持这种状态。”

这位专家证实，他们正在处理上个月在丘布特中部和南部海岸进行的航测中拍摄的 1578 张照片，范围从罗森港到科莫多罗里瓦达维亚。

格兰迪承认，研究人员已经进行了 40 年的调查，但由于缺乏经济资源来进行空中监测，因此并未定期进行调查。

现在将在实验室完成实地工作，分析照片以确定雄性、雌性、雌雄幼崽之间的群体及其组成部分的密度和状态。

在丘布特河河口以南与大西洋海岸接壤的海拔约 150 米处进行的飞越中出现的第一条信息是，没有记录到新的海狮群落。

海狮，尤其是单毛海狮，在 1920 年代至 1960 年代左右遭到猎杀，目的是为了毛皮行业以及使用脂肪的商业利益。

据估计，巴塔哥尼亚北部有 70000 只海狮，但瓦尔德斯半岛南部的数量较少。 计算表明，整个阿根廷海岸大约有20万个标本。

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