RAE华语节目 12月7日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷副总统CFK因腐败被定罪后痛斥“司法黑手党”的存在

- 根据联合国的数据，5600 万拉丁美洲人遭受饥饿

-阿根廷担任南方共同市场临时主席国

-墨西哥：国会否决了政府提出的选举改革

-巴西当选总统卢拉达席尔瓦将拜访乔拜登，但将在 1 月 1 日就职后

-2022年卡塔尔世界杯：阿根廷前锋劳塔罗•马丁内斯受伤

阿根廷副总统CFK谴责存在“司法黑手党”和“一个平行的国家”。

这是她在因腐败被判处六年监禁后发布的第一条信息中所说的。

这位前总统确认，对她的审判是由反对派、部分司法机构和媒体组成的阴谋推动的。

通过她的 YouTube 频道，这位前总统还宣布 2023 年“她不会成为任何候选人”，并说，截至2023 12 月 10 日，“她将不再享有特权”。

“司法黑手党，这就是今天对我的判决，”克里斯蒂娜谈到昨天为人所知的2号联邦口头法庭的判决时说，并补充说：“他们想要我死或被监禁。”

在审判期间，克里斯蒂娜否决了这些指控，坚称没有对她不利的证据，并声称对她的判决“早已经写好了”。

法院判处她在 2003 年至 2015 年期间和她已故丈夫内斯托尔•基什内尔任职期间挪用资金用于道路工程。

除了监禁和没收资产外，法官还取消了她终身在国家任职的资格。

昨天的裁决在上诉后做出最终裁决之前将不会被执行，最终裁决可能会在最高法院审理，这一过程需要数年时间。

在反对派庆祝判决结果的同时，副总统的支持者动员起来支持她，并坚称克里斯蒂娜是政治司法迫害的受害者。

总统阿尔贝托费尔南德斯站出来支持他的副总统，并感叹昨天“一个无辜的人被定罪”。

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据联合国称，拉丁美洲有超过 5600 万人在挨饿。

据同一消息来源称，2021 年，大陆有超过 1300 万人开始出现饮食问题。

据联合国称，主要原因是食品价格上涨，加剧了极端贫困。

数据来自拉加经委会、拉丁美洲和加勒比经济委员会、粮农组织和世界粮食计划署的联合报告。

该文件于本周在智利圣地亚哥提交，表明在大流行的框架内，本地区的饥饿人数在 2019 年至 2021 年期间增加了 30%。

阿根廷担任南方共同市场贸易集团临时主席国，该集团还包括乌拉圭、巴西和巴拉圭。

昨天在乌拉圭首都蒙得维的亚举行的峰会上，阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯接管了未来六个月的工作。

在此框架内，总统确认南方共同市场“必须为成员国的单方面决定制定一个灵活的框架”。

该评论是在乌拉圭打算与欧盟签署贸易协定的紧张背景下发表的。

对此，乌拉圭总统路易斯•拉卡勒•普表示，他试图与其他贸易伙伴合作，并不寻求破坏与南美国家的联盟。

蒙得维的亚一直在采取措施加入跨太平洋协定，并且还在与中国谈判一条约。

在墨西哥，国会否决了安德烈斯•曼努埃尔•洛佩斯•奥夫拉多尔总统政府推动的选举改革项目。

众议院本周二讨论了该倡议，但没有获得通过所需的票数。

亲政府的提案需要334名立法者的支持，但只有269人赞成。

此外，该提案获得 225 票反对。

该项目试图建立一个新的选举机构，其成员将接受普选。

该倡议还削减了众议员和参议员的人数，并减少了国家对政党的资助。

11 月 13 日，数千人抗议政府的提议，动员起来称为“民主游行”。

巴西当选总统卢拉达席尔瓦将在华盛顿拜访乔拜登，但他将在 1 月 1 日上任后到美国访问。

在巴西首都巴西利亚与白宫安全顾问杰克沙利文会面后，卢拉的随行人员宣布了这一消息。

因为美方官员此前曾保证，“拜登愿意在卢拉上任前接见他”。

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2022 年卡塔尔世界杯

阿根廷国家队前锋劳塔罗•马丁内斯的右脚踝受伤，他的代表证实了这一消息。

据同一消息来源称，现任国际米兰足球运动员争取能够继续参加世界杯的比赛。

在最近的两次比赛中； 马丁内斯被曼城球员朱利安•阿尔瓦雷斯取代，后者在对阵波兰和澳大利亚的比赛中均取得进球。

阿根廷队在世界标准时间本周五晚上 7 点对阵荷兰队的四分之一决赛前进行训练。

预计Angel di María 至少可以上场一段时间，在肌肉超负荷导致他无法参加 16 强对阵澳大利亚的比赛后。

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