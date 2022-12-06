RAE华语节目 12月6日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Airbag Una Hora a Tokyo

Beto Cuevas Háblame

新闻的主要内容：

- 阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯要求对所谓的政治-司法-媒体阴谋进行调查

-玻利维亚：反对者暗点了圣克鲁斯地区可能分裂的想法

-南方共同市场：阿根廷在乌拉圭采取单方面行动之前警告该集团有破裂的风险

-秘鲁：关闭海滩以防止禽流感爆发

- 根据一项研究，阿根廷 43% 以上的人口受到贫困影响

- 卡塔尔世界杯：在四分之一决赛对阵荷兰之前，阿根廷在没有 Angel di María 或 Alejandro Gómez 的情况下接受训练

阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯要求司法部门调查法官、官员、间谍和私人媒体商人之间可能存在的勾结。

在国家电视台的一则消息中，总统谈到了一段谈话的泄露，其中涉及的人谈论如何掩盖去巴塔哥尼亚的旅行。

10 月份，几名联邦法官、一名控制反对派的布宜诺斯艾利斯市的部长和前情报人员私下飞往拉戈埃斯孔迪多的一个牧场。

Página 12 报纸当时对此进行了报道，该报详细介绍了该团体是受到英国大亨乔•刘易斯的邀请，他是南部大片土地的所有者。

据该报纸报道，在巴塔哥尼亚，法官和官员会见了阿根廷最大的私人多媒体公司 Clarín 集团的高级管理人员。

在被匿名黑客入侵和泄露的电报聊天记录中，旅行的参与者试图组建一个共同的故事，甚至伪造文件，以避免被指控腐败。

因为作为公职人员，刘易斯的邀请可以套在收礼的比喻之下。

政府指出，旅客中有法官朱利安•埃尔科里尼，他领导对副总统 CFK 的腐败调查。

对于执政党来说，这次南部的会议表明存在解决针对前总统的法律案件的计划。

与此同时，反对派否认了这些指控，并表示执政党试图在费尔南德斯•德•基什内尔 (Fernández de Kirchner) 可能被判处 12 年监禁之际转移注意力。

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在玻利维亚，控制圣克鲁斯地区的反对派表示可以“重新审视”与这个多民族国家的关系。

这在拉巴斯敲响了警钟，担心这个东部地区可能出现分裂企图，该地区的经济体是该国最大的。

在此框架内，玻利维亚总统路易斯•阿尔塞警告说，人民和海军“不会允许国家失去领土”。

所谓的分离主义言论发生在圣克鲁斯抗议人口普查的框架内，尽管没有反对派领导人谈到“独立”。

该地区有一个多月的罢工和路障，要求人口普查在 2023 年进行，而不是像政府希望的那样在 2024 年进行。

圣克鲁斯人民要求在 2025 年的选举过程中考虑收集到的数据，这肯定意味着会拥有更多的资源和更多的议会代表。

阿尔塞最终同意并颁布了一项法律，要求在 2024 年 3 月之前进行人口普查，并保证这些信息将用于下一年的选举。

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阿根廷外交部长圣地亚哥•卡菲罗警告说，由于乌拉圭的行动，南共市贸易集团可能解体。

这位阿根廷外交部门负责人昨天在乌拉圭首都蒙得维的亚表示：“我们关切地看到，正在走上一条看似单边的道路，这可能导致集团破裂。”

在周二总统峰会前夕，卡菲罗在与南共市同行会面时表示了这一点。

争议是由于乌拉圭政府表示有意签署南共市以外的自由贸易协定，例如跨太平洋协定。

在秘鲁，由于出现被推测为禽流感而死亡的鸟类以及为了防止疾病在人与人之间传播，当局关闭了几个海滩。

自去年 11 月以来，在全国沿海地区发现了近 13000 只鸟类死亡，主要是在靠近智利边境的通贝斯和莫克瓜之间。

秘鲁卫生部呼吁地方政府限制进入海滩、清洁海滩并防止传染。_______________________________________________________

根据阿根廷天主教大学对应于 2022 年第三季度的一项研究，阿根廷的贫困影响了 43.1% 的人口。

据同一消息来源称，8.1% 的阿根廷人生活贫困，即连伙食费都负担不起。

天主教大学社会观察站指出，与 2021 年相比，贫困数字没有太大变化，但他们警告说，“我们正面临第三代贫困人口。”

该实体强调，由于社会计划的增加，贫困率确实下降了。______________________________________________

2022 年卡塔尔世界杯 - 阿根廷国家队

在与家人和朋友度过了一整天的假期后，球队恢复了周五与荷兰队四分之一决赛的训练。

在阿根廷队扎营的卡塔尔大学，除两名球员， Angel di María 和 Alejandro “Papu” Gómez外，所有球员都接受了训练。他们两人都受伤了，所以存在是否参加与荷兰队的比赛的疑问。

荷兰教练路易斯•范加尔透露，他的球队“与阿根廷球队有一场未决的比赛”。

他指的是两支球队在 2014 年巴西世界杯半决赛中的最后一次交锋，当时阿根廷队在点球大战中获胜。

阿根廷在 16 强赛中以 2-1 击败澳大利亚，队长莱昂内尔•梅西和前锋朱利安•阿尔瓦雷斯各进一球。

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