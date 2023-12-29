RAE华语节目 12月29日

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米莱(Milei) 呼吁在 2025 年之前实行公共紧急状态政策

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41家国营公司面临私有化

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非居民外国人需缴纳大学学费

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工会上街抗议改革法令

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里克尔梅接任博卡主席职务

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总统哈维尔·米莱于12/27日向众议院提交了《阿根廷人自由的基础和起点法》草案。 其中要求国会宣布经济、金融、财政、养老金、安全、国防、关税、能源、卫生、行政和社会事务进入公共紧急状态，直至 2025 年 12 月 31 日。

该草案规定，国家行政部门可以将紧急状态的期限延长最多两年。

该倡议由米莱、国家首席部长尼古拉斯·波塞和行政部门部长签署。 它包含 183 页和 664 篇章节。

在整个草案中，制定了税收改革、暂停适用工资更新公式、授权对抗议进行制裁等措施。

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宣布将被“私有化”的 41 家国营公司包括YPF石油公司，阿根廷航空公司，阿根廷水和卫生设施 (AySA)，阿根廷国家银行，阿根廷铁路和公共媒体。

12/27日总统哈维尔·米莱（Javier Milei）向国会提交的综合法项目的论点是：将国营公司出售给私营部门是基于“将国家活动集中在其基本职能上的需要”。

该提案还旨在“创造更大的竞争和经济效益，减轻税收负担，提高服务质量，促进私人投资和企业管理专业化”。

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行政部门于12 月 28 日向国会提交的“综合”法案规定，在高等教育方面，“国家管理机构和国立大学可以向非居民外国人收取费用”。 它还推动教师的“定期评估”。

在第 553 条中，该项目修改了关于高等教育的第 24,521 号法第 2 条，其中规定“国立高等教育机构的学位学习是免费的，这意味着禁止对其征收任何类型的税（...）” 。

它还建议“国家管理的高等教育机构和国立大学在行使其自主权时，可以为非阿根廷居民的外国人收取本科教学服务或教育途径的费用”。

目前，据估计，阿根廷公立大学约有90万名外国学生入学。 该排名以来自巴西医学职业的学生领先。

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12 月 28 日，成千上万人被工会和不同组织召集在布宜诺斯艾利斯市中心举行示威，反对哈维尔·米莱政府颁布的一项必要且紧急的法令。

这次游行聚集了阿根廷主要的劳工联合会——劳工总联合会（CGT），估计有 10000 人参加。

阿根廷中央工人组织（CTA）以及阿根廷司法机构总部和最高法院的社会、政治和人权组织也加入其中。

集会在部署了大量安全部队的情况下举行，起初没有发生任何事件，直到中午抗议者与警察之间的紧张关系加剧。

抗议中心周围街道上发生的事件使七人被捕。

阿根廷中央工人组织成员胡安·维塔 (Juan Vita) 在集会上表示：“民主联盟以不民主的方式破坏了我们的权利。”

必要性和紧急性法令是允许行政部门决定或修改法律的特殊工具，以解决不能等待国会辩论的紧急问题。

政府认为，通货膨胀和贫困程度较高的情况“非常复杂”，因此有必要采取这项措施，其规模在阿根廷前所未有。

然而，许多部门认为总统擅自行使立法权，未经国会事先辩论就实施数百项改革，并对一揽子计划中某些要点的“必要性和紧迫性”提出质疑。

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12月28日，随着董事会的变更，博卡开始了胡安·罗曼·里克尔梅担任该机构主席的时代。

12 月 17 日星期日选举后法规规定的七个工作日期限到期，胡安·罗曼·里克尔梅-豪尔赫·阿迈勒担任主席和副主席的方案远远超过了安德烈斯·伊瓦拉-毛里西奥·马克里担任主席和副主席的方案。

新任主席出席的第一次董事会会议将于 1 月 3 日举行，届时俱乐部各部门的新职位将正式公布。

新管理层将推行的首要措施之一是将“博卡埃塞萨操场”更名为“卡洛斯比安奇操场”。 当里克尔梅加入博卡球队时，比安奇是一位历史悠久且成功的博卡教练。