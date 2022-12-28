RAE华语节目 12月28日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Soda stereo Corazón delator

Mercedes Sosa Todo cambia

-阿根廷：国家政府要求最高法院暂停为布宜诺斯艾利斯市增加资金的命令

- 巴西：为卢拉总统就职典礼加强了安保，因为存在遭受袭击的风险

- 阿根廷副总统 CFK 确认她不会在 2023 年作为候选人参选，因为她是“被禁止的”

-委内瑞拉：胡安瓜伊多呼吁反对派不要取消他“掌舵总统”的角色

- 袭击美国的寒潮抵达墨西哥

-阿根廷国家队有可能在孟加拉国比赛，与他们的球迷一起庆祝世界冠军

国家政府要求最高法院暂停执行增加布宜诺斯艾利斯市收到的资金的命令。

在一封信中，总统府称，最高法院“取代了联邦政府的其他权力部门，做出了超出其宪法权力的决定。”

这是因为法院否决了一项 2020 年总统法令，该法令将向布宜诺斯艾利斯支付金额削减至税收产生的资源总量的 2.32%。

但法院上周裁定首都应获得 2.95%。

据阿尔贝托•费尔南德斯总统称，对布宜诺斯艾利斯的资金增长是不合理的，因为该市是阿根廷“最富裕”的城市。

总统表示，在阿根廷的其他地区，不讨论“是否延长地铁网络，而是讨论自来水的问题”。

冲突可以追溯到毛里西奥•马克里 (Mauricio Macri) 担任总统期间，当时他通过法令增加了布宜诺斯艾利斯市的资金参与比例，使由他自己的政党管理的首都受益。

这引起了各省政府的反对，其中 18 个省现在支持费尔南德斯总统的立场。

在巴西，由于存在袭击风险，他们正在加强 1 月 1 日星期日卢拉•达席尔瓦 (Lula da Silva) 总统就职典礼的安保工作。

在发生炸药袭击失败事件后，未来的司法部长弗拉维奥•迪诺 (Flávio Dino) 预料到了这一点。有一人因此被拘留。

其中一项措施是，在总统宣誓结束之前，只允许议员、雇员和合作者进入首都巴西利亚的国会。

据官方消息称，仪式将由联邦警察、军队和其他安全部队守卫。

几天前，一名男子因试图在巴西利亚机场炸毁一辆加油车而被捕。

据警方消息人士称，嫌疑人供认他试图制造混乱以挑起军事干预，从而阻止卢拉开始他的第三任总统任期。

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阿根廷副总统 CFK 谴责自己是禁令的受害者，并表示这就是她不会在 2023 年选举中竞争任何职位的原因。

在一项官方行动中，这位前总统澄清说，在她最近关于明年选举进程的公告中没有“辞职”或“自我排除”。

在被判犯有腐败罪后，这位副总统保证她不会“成为任何候选人”。

对于克里斯蒂娜来说，对她的判决是一个法律战争的一部分。________________________________________________

在委内瑞拉，面对反对派即将取消他的职位，胡安瓜伊多呼吁民众捍卫他作为“掌舵总统”的角色。

大多数反查韦斯代表决定废除瓜伊多自 2019 年以来领导的所谓“临时政府”。

“接下来的 48 小时对委内瑞拉人来说至关重要” ，这位反对派领导人在他的社交网络上发表声明说。

对他来说，其职位使委内瑞拉国家在海外的资产“得到保护，远离政权”，指的是尼古拉斯•马杜罗总统领导的行政部门。

大约四年前，反对派无视马杜罗第二任期的合法性，瓜伊多就在那时宣布自己为“临时总统”。

数十个国家政府随后承认他为委内瑞拉的最高权力机构，包括美国和欧盟。_______________________________________________________

墨西哥已经感受到袭击美国的寒潮，该国北部和中部的气温为 -15°。

墨西哥当局指出，气温绝对是“非正常的”。

在首都墨西哥城以东，甚至下雪了，这对于这个许多家庭都没有暖气的地区来说是完全不寻常的。

在边境附近，也有人担心寻求到达美国的移民的情况，他们中的大多数人都睡在户外。

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DEPORTES

体育

事实证明，阿根廷足协计划在国内组织两场比赛，以便国家队与观众一起庆祝获得 2022 年卡塔尔世界杯冠军。

比赛将在三月底举行，竞争对手有待确认，很可能在布宜诺斯艾利斯和其他一些重要城市举行。

据媒体报道，一切都取决于国际足联何时开始下一届世界杯预选赛。

对于这一切，孟加拉国政府确认邀请阿根廷队在这个拥有数百万球迷的亚洲国家进行比赛。