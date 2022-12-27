RAE华语节目 12月27日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Beto Cuevas Háblame

El espejo Callejeros

-阿根廷：国家政府将遵守最高法院的裁决，将向布宜诺斯艾利斯市划拨资金

-智利国会启动新宪法改革进程

-巴西：即将卸任的总统贾尔•博尔索纳罗不会出席他的继任者卢拉达席尔瓦的就职典礼

- 在与军方的一项行动中，阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯重申了他对马尔维纳斯群岛的主权要求

-阿根廷经济：抗通胀的公平价格计划将持续到 2023 年全年

-阿根廷足协相信世界冠军队教练莱昂内尔•斯卡洛尼的连续性

阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯宣布，他将遵守最高法院关于将资金转交至布宜诺斯艾利斯市的裁决。

但他澄清说，这笔款项将以联邦债券而非比索的形式支付。

最高法院下令将 2.95% 的共同参与资金交付首都。

费尔南德斯政府在 2020 年通过法令降低了这一比例，推翻了前总统毛里西奥•马克里 (Mauricio Macri) 将向布宜诺斯艾利斯支付增加至 3.5% 的决定。

现任总统在 18 位省长的支持下不同意法院的裁决，认为这会影响各省收到的金额数量。

国家元首还称，该决议有利于阿根廷“最富裕的城市”，却损害了最贫困地区的利益。

在宣布支付债券后，反对派立法者拒绝要求以“蔑视”罪名对总统进行政治审判。

在智利，在去年 9 月全民投票中拒绝了提出的提案后参议院启动了新的宪法改革。

上议院宪法委员会一致批准启动另一项程序。

在这种情况下，将不会有制宪会议，而会有一个由 50 名通过普选产生的代表组成的“委员会”。

该机构还将有 24 名由议会任命的专家，他们将负责起草一份文本，该文本也将提交公投。

通过这种方式寻求制定一部新宪法，取代现行宪法，该宪法于 1980 年在奥古斯托•皮诺切特 (Augusto Pinochet) 独裁统治期间获得批准。

在 2021 年至 2022 年期间，议会制定的草案在大多数智利人的全民投票中被否决。

据政治分析人士称，被否决文本对这个南美国家来说过于“进步”。

17 位国家元首和政府首脑将于 1 月 1 日前往巴西参加卢拉•达席尔瓦总统就职典礼。

其中包括阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯和德国、安哥拉、玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、西班牙、巴拉圭、葡萄牙和乌拉圭等国家的总统。

据巴西官方消息，来自 120 个国家的代表团将参加总统宣誓仪式。

不会出席的是即将卸任的巴西总统、极端保守派的贾尔•博尔索纳罗。

据巴西一家新闻门户网站报道，现任总统不会将总统绶带放在已经在 2003 年至 2011 年期间执政过两届总统的左翼分子身上。

网站还详细介绍了博尔索纳罗将于 1 月 1 日在美国佛罗里达州，下榻 Mar a Lago 度假村，这是他的朋友、美国前总统唐纳德特朗普不动产。

阿尔贝托•费尔南德斯总统重申了阿根廷对马尔维纳斯群岛的主权要求。

他是在布宜诺斯艾利斯的武装部队行动中这样说的，在那里他再次谴责对这些岛屿的“非法占领”。

总统在讲话中呼吁军方“共同努力”，以保护国家的“利益和自然资源”。

费尔南德斯与国防部长豪尔赫•泰亚纳一起在帕洛马尔军事学院主持了军官毕业典礼。

在此背景下，在纪念马尔维纳斯群岛战争 40 周年之际，总统表示，将继续向战斗人员和阵亡者亲属致敬。

阿根廷经济部宣布，“公平价格”计划将在2023年全年实施。

这是政府针对通货膨胀的举措，据估计，今年通货膨胀率将达到 100% 左右。

通过与制造商和供应商的协议，有近 2000 种基本必需品，特别是食品，在四个月内保持固定价格。

_________________________________________________________

DEPORTES

体育

阿根廷足协相信莱昂内尔•斯卡洛尼作为国家队主教练的连续性，这支国家队刚刚赢得了 2022 年卡塔尔世界杯冠军。

阿足协主席克劳迪奥•塔皮亚在新闻发布会上表示：“我毫不怀疑斯卡洛尼将继续担任阿根廷国家队的主帅。”

塔皮亚宣布，合同将在教练从他永久居住的西班牙返回阿根廷时签署。

斯卡洛尼曾是豪尔赫•桑保利教练组的一员，桑保利带领国家队参加了 2018 年俄罗斯世界杯。

在他离开后，现任主帅先是临时执教球队，然后转为长期执教。

阿根廷足协主席在他的家乡圣胡安省发表讲话，他前往那里为Difunta Correa献上世界杯，Difunta Correa是一位在阿根廷有许多信徒的受欢迎的圣人。

______________________________________________________________