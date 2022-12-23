RAE华语节目 12月23日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

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今天请大家欣赏的歌曲：

A veces vuelvo Catupecu machu

Todo cambia en estado acústico Nahuel pennisi

-五月广场的祖母们公布找到第131位孙子，这是三年来找到的第一位

-智利总统加布里埃尔•博里奇表示，智利将在巴勒斯坦开设大使馆

- 秘鲁政府驱逐了墨西哥大使，因为他向被罢免的前总统佩德罗卡斯蒂略提供政治庇护

-巴西国会正式批准当选总统卢拉达席尔瓦的社会支出计划

-阿根廷当局透露，他们预计到年底 Covid 感染人数会增加

- 阿根廷国家队守门员埃米利亚诺•马丁内斯在他的家乡马德普拉塔受到 10万人的致敬

五月广场的祖母们宣布了三年来第一个收复的孙子，编号 131。

这是一名出生于 1977 年、姓名尚未公开的男子，他是两个因独裁统治而失踪的人的儿子：露西娅纳丁和阿尔多克韦多。

五月广场祖母的负责人 Estela de Carlotto 在布宜诺斯艾利斯市的前秘密拘留中心 ESMA 报告了这一发现。

该人权机构在一份声明中说：“现在我们又兴奋起来了”，指的是在卡塔尔世界杯期间流行的一首歌。

收复的孙子的父母来自门多萨省，他们在大学相识，并在露西亚怀孕三个月时被绑架。

智利总统加布里埃尔•博里奇本周三宣布，他的国家将在巴勒斯坦设立大使馆。

他在智利首都圣地亚哥的巴勒斯坦俱乐部的一次活动中宣布了这一消息。

总统表示，“我们不能忘记一个正在遭受非法占领、抵抗、每天都看到其权利和尊严受到侵犯的社区。”

根据智利巴勒斯坦联合会的数据，跨安第斯国家的巴勒斯坦社区是中东以外最重要的巴勒斯坦社区。

有了大使馆，目前只有代办才能开展的外交关系水平得到提升。

秘鲁政府驱逐了墨西哥驻利马大使巴勃罗•蒙罗伊 (Pablo Monroy)，理由是他干涉该南美国家的内政。

这一决定是因为反对墨西哥给予前秘鲁总统佩德罗卡斯蒂略及其家人的庇护。

两周前，卡斯蒂略被议会解职，他被指控因宣布解散国会而企图发动政变。

此外，秘鲁司法部指控前总统及其部分亲属贪污，他们拒绝接受这一指控，并认为这是对他们的政治迫害。

墨西哥外交部长马塞洛•埃布拉德则表示，驱逐是“毫无根据的”，因为“我们大使的行为符合法律和不干涉原则”。

阿根廷政府预计到今年年底 Covid 感染人数会增加。

卫生部长卡拉•维佐蒂 (Carla Vizzotti) 透露了这一点，他再次呼吁为四个多月前接种最后一剂疫苗的所有人接种疫苗。

这位官员澄清说， 最近“几天，人们重新开始接种疫苗”。

部长在与 24 个省份的最高卫生官员会面时发表了以上声明。

在此框架内，值得注意的是新病例呈指数级增长，在上周达到了 250% 的增幅。

同样的消息来源强调，由于接种疫苗，99% 的冠状病毒病例症状都是轻度的。

巴西议会本周三批准由候任总统卢拉达席尔瓦提交的促进增加社会支出法案，卢拉将于明年 1 月 1 日开始其第三次任期。

这是对即将离任的总统贾尔•博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 政府提出的预算的修正案，博尔索纳罗的法案未曾确保为社会倡议提供资金。

修正案是卢拉的竞选承诺，昨天批准的提案将允许保证为最贫穷的人提供补贴和社会方案。

埃米利亚诺•马丁内斯 (Emiliano Martínez) 在他的家乡马德普拉塔 (Mar del Plata) 受到表彰，大约有 10万人参加。

阿根廷国家队的守门员感谢“每场比赛中人们的鼓励，他们在腿不给力时给予动力”。

众所周知，“迪布”记得他的起点，当时他 12 岁离开马德普拉塔，为独立队效力。

这位足球运动员透露，当我“开始为国家队效力时，我想为我的城市赢得冠军” 。

“我为我的城市带来了美洲杯冠军，温布利决赛对阵意大利，欧洲冠军，我们在卡塔尔击败了上届世界冠军” ，他说。

马丁内斯还表示，他很自豪能成为第一个赢得世界杯冠军的马德普拉塔球员。