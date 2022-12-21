RAE华语节目 12月21日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Raly Barrionuevo Luna Cautiva

Abuelos De La Nada Himno de Mi Corazon

Alejandro Lerner Estoy Esperando un Cuento

-Casi cinco millones de personas festejaron en Buenos Aires con la Selección el campeonato del mundo

-近500万人与国家队一起在布宜诺斯艾利斯庆祝获得世界杯冠军

-Lionel Messi le dedicó el triunfo a los jugadores que perdieron la final con Alemania, en 2014

-莱昂内尔•梅西将他的胜利献给了在 2014 年决赛中输给德国队的球员们

-Para el presidente Alberto Fernández, la jornada de ayer “quedará para siempre en nuestros corazones”

-对于阿尔贝托•费尔南德斯总统来说，昨天的日子“将永远留在我们心中”

-Los jugadores de Argentina dejaron la concentración y viajaron a sus casas, entre ellos, Messi que arribó a Rosario

-阿根廷球员离开集结地返乡，其中梅西抵达罗萨里奥

-Perú: la familia del destituido presidente Pedro Castillo recibió asilo político en la embajada de México

-秘鲁：被罢免总统佩德罗卡斯蒂略的家人在墨西哥大使馆获得政治庇护

-Ecuador: el presidente Guillermo Lasso anunció que buscará la reelección en 2025

-厄瓜多尔：吉列尔莫•拉索总统宣布2025年将寻求连任

新闻的详细内容：

阿根廷队在卡塔尔赢得世界杯后，约有 500 万人走上布宜诺斯艾利斯街头迎接阿根廷国家队的归来。

成千上万的球迷聚集在首都七月九日大道上的地标方尖碑周围。

这是阿根廷历史上最大规模的集会，在阳光明媚的日子，即春天的最后一天，这座城市人群聚集的景象传遍世界。

球迷们期待的是能够在距离该市约 30 公里的埃塞萨看到从阿根廷足协大楼离开的球员们。

在一辆敞篷巴士上，世界冠军们迎接了在连接布宜诺斯艾利斯和西郊的 Ricchieri 高速公路上等待他们的大量人群。

由于路上人多拥挤，四个小时的时间里，敞篷巴士只前进了十五公里。

国家队教练Lionel Scaloni 被称为“Scaloneta””，他的队员们在前进的敞篷巴士上跳跃、唱歌和跳舞。

但在到达城市入口后，考虑到越来越多的球迷，他们决定改变路线，取消陆路前往布宜诺斯艾利斯市中心的行程。

然后他们被转移到一个军营，一些足球运动员在那里登上直升机在城市上空飞跃。

飞行结束后，小队回到了足协，球员们从那里回到各自的家。___________________________________________________________

在大篷车开始行驶之前，莱昂内尔•梅西在他的 Instagram 上发布了一段视频，他在视频中将卡塔尔的胜利献给了在 2014 年世界杯决赛中输给德国队的球员们。

在他的 Instagram 上发布的一段视频中，这位阿根廷队队长回忆起他小时候在家乡罗萨里奥的 Grandoli 俱乐部踢球的经历。

梅西表示：“从Grandoli到卡塔尔，将近 30 年过去了……足球给了我很多快乐，也给了我一些悲伤。”

他继续说：“我一直有成为世界冠军的梦想，我不想停止尝试，即使知道这可能永远不会发生。”

梅西继续说： “我们赢得的这个杯赛也是为了所有那些在我们参加的前几届世界杯上没有实现这一梦醒的人，比如 2014 年在巴西举行的世界杯”。

对于这位巴黎圣日耳曼球星来说，“每个人都应得到这一奖杯，因为他们一直战斗到最后一刻，努力工作并且和我一样渴望它……即使在那我们应获胜的该死的决赛中。”

而且，梅西说，第三次获得世界杯冠军“也有迭戈马拉多纳从天堂对我们的鼓励”。

而且，“所有那些一贯支持国家队的人，他们并没有过多地关注结果，而是关注我们的愿望，即使事态没有按照我们的意愿进行。

梅西总结道：“很多时候，失败是旅程和学习的一部分，没有失望就不可能成功”。

总统阿尔贝托•费尔南德斯 (Alberto Fernández) 强调了在布宜诺斯艾利斯为阿根廷队在世界杯上的胜利而举行的民众庆祝活动。

总统在他的推特账户上说，昨天的事件“将永远留在我们心中”。

费尔南德斯表示：“我庆祝人们走上街头向我们的国家队和技术团队致敬的方式。”

总统表示：“我们都能够团结一致地感谢他们给我们带来的巨大欢乐。作为总统，我也加入其中。”

阿根廷国家队队长莱昂内尔•梅西参加完在布宜诺斯艾利斯举行的卡塔尔夺冠庆祝活动后，抵达家乡罗萨里奥。

这位巴黎圣日耳曼球员在队友安赫尔•迪玛利亚和保罗•迪巴拉的陪同下乘坐私人飞机抵达罗萨里奥机场。

梅西和迪玛利亚前往他们在阿根廷居住的私人社区。

在秘鲁，被罢免总统佩德罗卡斯蒂略的家人在墨西哥大使馆避难，墨西哥大使馆给予他们政治庇护，并为他们提供前往这一北美国家的机会。

但这将取决于秘鲁政府，该政府应发布安全通行证。

卡斯蒂略本人在两周前被秘鲁议会免职后，在前往大使馆的途中被捕。

前总统的一些亲属因涉嫌腐败行为正在接受调查，他们否认并认为这是政治司法对他们迫害的一部分。

与此同时，在安全部队的镇压下，支持卡斯蒂略的示威活动已经造成 30 多人死亡。

在厄瓜多尔，吉列尔莫•拉索总统宣布他将在 2025 年寻求连任。

总统在会见乔•拜登总统后从美国宣布了这一决定。

在与媒体接触时，拉索表示，宪法“只允许连任一次，即 2025 年”。

正如他说的那样，“至少在华盛顿会有点底气，我可以告诉你，我不会推卸这个责任。”

国家元首透露，他希望争取第二个任期，以继续实施“厄瓜多尔需要的良性政策，更多的民主和更多的投资”。