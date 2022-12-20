RAE华语节目 12月20日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Que Beleza Cover Tim Maia

Soda Stereo Signos

新闻的主要内容：

- 国家队在 2022 年卡塔尔世界杯上夺冠后返回阿根廷

-阿根廷政府颁布了今天是非工作日的法令，为了人们与莱昂内尔•梅西及其团队一起庆祝

-秘鲁：由于镇压支持被罢免总统佩德罗卡斯蒂略的示威活动，已有 30 人死亡

-哥伦比亚：民族解放军游击队宣布圣诞节期间停火

-智利：国会批准恢复强制投票

阿根廷国家队在 2022 年卡塔尔世界杯夺冠后回到国内。

团队乘坐从罗马起飞的阿根廷航空公司的航班，在当地时间凌晨 3 点左右降落在埃塞萨机场。

首先从飞机上下来的是捧着奖杯的阿根廷国家队队长莱昂内尔•梅西和教练莱昂内尔•斯卡洛尼。

球队乘坐敞篷大巴前往附近的阿根廷足协，沿着里谢里高速公路缓缓前进。

成千上万的人从路边向国家队挥手致意。

国家队在阿根廷足协休息了几个小时，然后与布宜诺斯艾利斯市的人们一起迎接这个伟大的庆祝日。

梅西的团队回到大巴上前往首都市中心，聚集在标志性方尖碑及其周围的巨大人群迎接他们。

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阿根廷政府宣布，本周二，也就是 12 月 20 日，是一个非工作日，以庆祝国家队在卡塔尔 2022 年夺得世界杯冠军。

该措施涵盖国家公共行政部门，但社会保障机构 AFIP 除外。

与此同时，银行的工作时间一直持续到中午。

根据总统府的决议，“凭借国家队的战斗精神、努力、团结、毅力、团队合作和承诺，获得了当之无愧的奖项。”

虽然阿根廷队只会慢行在布宜诺斯艾利斯的街道上，但这个假期是为整个国家颁布的。

智利国会批准恢复已于 2012 年废除的强制投票。

该倡议于本周一以 124 票赞成、6 票反对和 3 票弃权获得通过。

该投票义务适用于所有大选和全民公决，但不适用于初选。

项目的发起人称：“我们尝试了自愿投票，但在选举后我们发现参与选举的人数降低”。

秘鲁在弹劾前总统佩德罗卡斯蒂略的抗议活动中已经造成 33 人死亡。

卡斯蒂略的继任者迪娜•博卢阿尔特 (Dina Boluarte) 保证她不会辞职，因为这会让那些她称为“暴力”的人站得住脚。

卡斯蒂略的前副总统也重申了她对秘鲁国会推进选举的呼吁。

在此背景下，总统将制定新内阁，试图平息这个南美国家数月来深陷其中的政治危机。

此外，博卢阿尔特为自己就职的合法性辩护，同时警告说，她可能会因为成为秘鲁历史上第一位女总统而成为“大男子主义政治报复”的受害者。

在哥伦比亚，民族解放军游击队宣布圣诞节期间停火。

休战将于 12 月 24 日星期六开始，一直持续到 1 月 2 日星期一。

根据反叛组织的一份声明，该决定旨在“在这些日子营造一种和平气氛”，并有助于与总统古斯塔沃•佩特罗 (Gustavo Petro) 的政府进行对话。

佩特罗正在推动的第一轮谈判是为了让民族解放军签署一项类似于 2016 年导致 FARC 解除武装的协议。