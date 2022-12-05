RAE华语节目 12月2日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Soda Stereo Música Ligera

Piano Zamba Para No Morir

新闻的主要内容：

-由于 Covid 感染人数的增加，阿尔贝托•费尔南德斯总统呼吁接种疫苗并保证“每个人都有疫苗”

- 海牙法院就玻利维亚和智利之间的河流争端作出了裁决

-秘鲁国会第三次通过弹劾总统佩德罗卡斯蒂略

-巴西当选总统卢拉达席尔瓦计划在1 月 1 日上任之前访问美国和阿根廷

-阿根廷航空公司推出 2023 的航班报价，为巴西游客提供更多服务

- 2022 年卡塔尔世界杯：由于“肌肉超载”，安吉尔•迪玛利亚可能无法在对阵澳大利亚的比赛中领队

鉴于 Covid 感染人数增加，总统阿尔贝托•费尔南德斯敦促阿根廷人继续接种疫苗。

总统确认，他的政府非常关注新病例的增加，这“不仅在阿根廷这里，而且在全世界都在发生”。

在圣路易斯省的一项行动中，国家元首重申“每个人都有疫苗”。

他强调：“我们实现了人民有非常高的免疫力水平，因为人们接种了疫苗”，他说，因为“我们已经接种了超过 1.1 亿剂疫苗”。

国际法院在智利与玻利维亚关于锡拉拉河的争端中做出了有利于智利的裁决。

海牙法庭裁定“毫无疑问”这是一条国际水道，而不是玻利维亚的财产。

出于这个原因，根据该决议，这两个南美国家必须不受限制地进入水道。

锡拉拉河发源于玻利维亚，流经与智利的边境地区，智利开辟了拉巴斯声称拥有主权的运河。

该案于 2016 年在海牙提交，昨天的裁决不能上诉，双方同意纠纷已经解决。_______________________________________________________________

巴西当选总统卢拉达席尔瓦计划在1月1日就职前拜访美国总统拜登。

卢拉的主要政治伙伴之一费尔南多•哈达德 (Fernando Haddad) 这样预计。他有可能担任经济部部长。

在与记者联系时，哈达德表示，在宣誓就职前的另一次访问目的地是阿根廷，阿尔贝托•费尔南德斯总统将接见卢拉。

在此框架下，华盛顿确认国家安全顾问杰克沙利文将于下周前往巴西会见即将离任的总统贾尔博尔索纳罗和卢拉的团队。______________________________________________________________________

秘鲁国会昨天通过弹劾总统佩德罗卡斯蒂略的提议，卡斯蒂略涉嫌有道德缺陷，不具任该职位的条件。

这将是他于 2021 年 7 月上任以来议会第三次试图罢免总统。

针对卡斯蒂略的前两次政治弹劾由于缺乏支持而没有成功。

新动议在国会以73票赞成、32票反对和6票弃权获得通过。

辩论将于 12 月 7 日下周三举行。

卡斯蒂略坚持认为他是企图破坏稳定的受害者。

这就是为什么他请求美洲国家组织进行干预，该组织最近派了代表团前往秘鲁分析局势。

阿根廷航空公司展示了其 2023 的航班报价，批准了从巴西圣保罗到阿根廷主要旅游目的地的直飞服务。

此外，明年布宜诺斯艾利斯和圣路易斯的维拉德梅洛、罗萨里奥 - 埃尔卡拉法特和巴里洛切 - 图库曼之间将有直航。

这家国营航空公司在圣卡洛斯德巴里洛切市举行的联邦旅游委员会第 161 号大会的框架内公布了上述计划。

会议由旅游部长 Matías Lammens、航空公司总裁 Pablo Ceriani 和里奥内格罗省省长 Arabela Carreras 主持。

航空公司总裁解释说，在冬季，瓜鲁柳斯机场和巴西人最喜欢的滑雪中心巴里洛切之间每周将有四班直达航班。

阿根廷航空公司将提供从圣保罗到门多萨的直飞航班，以及到埃尔卡拉法特的直飞航班，并在科尔多瓦中途停留。

2022 年卡塔尔世界杯 - 阿根廷国家队

安吉尔 • 迪马利亚在本周六对阵澳大利亚的 16 强比赛中能否出场尚存疑问。

这位尤文图斯球员肌肉超负荷，无法出现在首发阵容中，尽管他是主教练莱昂内尔•斯卡洛尼带领的球队的领队之一。

迪马利亚在对阵波兰队的比赛下半场开始时感到股四头肌不适，这场比赛阿根廷以2-0 战胜波兰队。

据媒体报道，可能替代迪马利亚的是亚历杭德罗•戈麦斯、安赫尔•科雷亚或蒂亚戈•阿尔马达。

阿根廷人将于本周六世界标准时间晚上 7 点在瑞安市的艾哈迈德•本•阿里体育场与澳大利亚人争夺四分之一决赛的席位。