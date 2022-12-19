RAE华语节目 12月19日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

- 卡塔尔 2022：阿根廷在决赛中击败法国，获得阿根廷足球史上第三次世界冠军

-莱昂内尔•梅西为：“实现了愿望，这是世界上最美丽的东西”

- 阿根廷教练莱昂内尔•斯卡洛尼说：“今天这个国家更幸福一点”

- 数百万阿根廷人走上街头和广场庆祝第三次获得世界杯

-阿根廷人埃米利亚诺“迪布”马丁内斯获得世界杯最佳门将奖

阿根廷国家队在 2022 年卡塔尔世界杯决赛中击败法国队，获得历史上第三次世界冠军。

在一场被世界媒体定义为有史以来最好的比赛中，阿根廷队在 3-3 战平后在点球大战中以 4-2 获胜。

莱昂内尔•梅西的球队几乎控制了整场比赛，法国队在上半场和几乎整个下半场都显得迷失方向。

阿根廷凭借梅西和迪玛利亚的点球1-0取胜，就像去年美洲杯决赛一样，他们凭借精彩的集体发挥锁定了2-0的比分。

但就在比赛结束前10分钟，正如八强对阵荷兰时一样，阿根廷队的平静受到了意想不到的打击。

法国球星姆巴佩点球扳平比分。

就这样，欧洲人成功将决赛拖入加时赛，阿根廷再次占据优势。

在此框架内，阿根廷队长踢进了第三个球，但喜悦是短暂的，因为姆巴佩立即又罚进了一个点球。

点球大战随之而来，阿根廷门将埃米利亚诺•“迪布”•马丁内斯成功扑出金斯利•科曼的射门。

此外，奥雷连•乔梅尼射门偏出，这再次为阿根廷走向胜利铺平了道路。

因此，贡萨洛•蒙铁尔的最后一个点球使阿根廷获得了第三个世界冠军头衔。

阿根廷国家队队长莱昂内尔•梅西为八年前在 2014 年巴西世界杯上输给德国队的决赛报了仇。

在 35 岁这年，他第五次参加世界杯，这位来自罗萨里奥的男子以令人难忘的表现获得了最大的荣耀，并为他赢得了赛事最佳球员奖。

这个星球上越来越多的人认为他是有史以来最好的球星，甚至超过了传奇人物迭戈马拉多纳。

梅西庆祝赢得了世界杯。

与阿根廷队一起，梅西成为 2005 年的青年冠军和 2008 年的奥运会冠军。

他还参加并输掉了四次决赛：2007 年、2015 年和 2016 年美洲杯，以及 2014 年世界杯。

2021年，在主教练莱昂内尔•斯卡洛尼的带领下，这位巴黎圣日耳曼球员打破了28年的成年队冠军荒，在美洲杯决赛中击败巴西队。

2022年，继续收获，阿根廷在伦敦温布利球场3-0战胜欧洲冠军意大利。

///////

在多哈举行的新闻发布会上，阿根廷国家队主帅莱昂内尔•斯卡洛尼在赢得世界杯后发表了自己的看法：“今天这个国家更幸福了一点。”

教练表达了与法国队的决赛：“这太疯狂了。我们踢了一场伟大的比赛，应在 90 分钟内结束比赛，却没能做到。”

“我们应该在 90 分钟或在加时赛中获胜” ，斯卡洛尼说。

此外，他还强调了“团队精神”。

当被问及他的未来时，DT 说：“现在我只想去国内庆祝。”“我不知道会怎样，我对球员的决定持开放态度。”

同样，斯卡洛尼称赞梅西：“他赢得了决定未来的权利，10号将永远留给他。”

44 岁的斯卡洛尼是世界杯上最年轻的教练，他也不接受与曾赢得世界杯的阿根廷教练进行比较：1978 年的塞萨尔•梅诺蒂和 1986 年的卡洛斯•比拉尔多。

他说：“我不认为我可以坐在他们的桌子旁，他们有自己的职业生涯并且取得了史诗般的成绩”。

这位来自圣菲省普贾托的男子说：“生活还要继续，问题将继续存在，但能给人们带来幸福是了不起的。”

________________________________________

数百万人在全国和世界各地庆祝阿根廷队在决赛中战胜法国队。

在首都布宜诺斯艾利斯，估计有 200 万人走上街头庆祝，尤其是在方尖碑附近。

阿根廷男男女女也聚集在所有具有标志性的地点，例如罗萨里奥的国旗纪念碑、科尔多瓦的榆树庭院或马德普拉塔的兰布拉大道等。

庆祝活动在阿根廷当地时间下午 3:00 点球赛结束后不久就开始了，一直持续到午夜过后。

但这还没有结束，梅西的球队今早离开多哈，预计将于周二凌晨降落在埃塞萨机场。

目前还不知道球队将如何与公众一起庆祝他们的第三个世界冠军头衔。

斯卡洛尼教练报告称，这将由球员决定。

根据新闻报告，像 86 年那样，到总统府的可能性将被排除。

//////

阿根廷人埃米利亚诺•马丁内斯赢得了金手套奖，这是对世界杯最佳门将的奖励。

众所周知，“Dibu”在杯赛中表现出了几个史诗般的时刻。

他在16强的比赛中阻止了澳大利亚人的射门。

此外，他还在与荷兰队的四分之一决赛中两次扑出点球。

在决赛中，他阻止了法国队打进本可以让欧洲队获胜的第四个进球。

而在点球大战中，“Dibu”又一次扑出了法国人科曼的射门。

值得一提的是，另一位获奖的阿根廷人是21岁的中场球员恩佐•费尔南德斯，他被公认为本届赛事的最佳年轻球员。

球员罗德里戈•德保罗：“我们做到了……并告诉他们要骄傲，今天的旗帜在世界之巅，为了这 26 位放弃生命的人，我认为我们是公平的获奖者”

亚历克西斯麦克阿利斯特说：“这是一项让你每年都记得的成就，不仅是国家队，还有每个人的个人道路。 当然，这个职业有艰难的时刻，有家人，有朋友……我不能和我爸爸说太多，因为说两个字他就哭了。 即使对我来说，比赛结束后我的眼里也有泪水，然后就是幸福，我认为最重要的是与那些在困难时期与我们在一起的人分享......他们在这场伟大的比赛中陪伴我们”。

莱昂内尔•梅西说：“事实是实现了梦想，这是世界上最美丽的东西……你知道我要亲吻这个杯子多少次吗……我多么想要获得它。 我以为上帝会把它给我，我确定而且我有预感就是这样，它正在发生，我们遭受了很多苦难，但我们做到了……我们迫不及待地想去阿根廷享受它，这将是多么疯狂”。

“显然我想以此结束我的职业生涯......事实是我不能再要求任何东西了。 感谢上帝，他给了我一切。 几乎结束了我的职业生涯，因为这是我职业生涯的最后几年，事实是它令人印象深刻”。

“这之后会怎样？ 在赢得美洲杯、世界杯之后，我在整个职业生涯中都非常艰难……这几乎让我走到了尽头，但另一方面……我热爱足球，我热爱我所做的事情，我喜欢在国家队，和这个小组在一起……显然我想继续多打几场世界冠军……这是你职业生涯中最好的冠军，最快乐的冠军吗？ 毫无疑问，是的，因为每个人都想要这个”。

América es noticia

美洲是新闻

…..

联合国记录了尼加拉瓜至少 225 起任意拘留反对者的事件

联合国人权事务高级专员沃尔克图尔克周四提交了一份来自其办公室的报告，该报告记录了他认为在尼加拉瓜任意拘留 225 人（199 名男性和 26 名女性）的情况，原因是他们的政治立场和对那个国家政府的批评。

尼加拉瓜代表团拒绝了报告的内容，认为这是干涉。

在联合国人权理事会关于尼加拉瓜的特别会议上，奥地利高级专员要求丹尼尔奥尔特加政府立即释放所有这些被拘留者，自上次向该机构提交报告以来，一周内被拘留者增加了。

图尔克在演讲结束时用西班牙语说，我想“向受害者及其家人，以及尼加拉瓜和流亡中的所有人权捍卫者表示声援”。

这位高级专员说，我的“办公室将继续支持促进和保护人权的努力”。

图尔克对尼加拉瓜政府今年拒绝与联合国在人权领域的不同机构合作表示遗憾。

这位高级专员总结道：“这说明了社会契约处于混乱状态、真相被侵蚀、生活被打破、社会支离破碎的情况” 。 他还在安理会上谴责“系统地”逮捕政治对手和持不同政见者的亲属。

高级专员强调了被拘留者的监狱“不稳定”条件，他们遭受“不人道”的待遇，获得医疗护理的机会有限，并且无法定期与家人联系。

….

巴西：针对政变的博尔索纳主义者进行103 次突击搜查和 4 次逮捕

据官方消息来源报道，巴西联邦警察上周四对总统贾尔•博尔索纳罗的支持者展开了大规模行动，这些行动与要求对民选总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦发动政变的抗议活动有关。

高等法院在一份说明中称，最高法院在巴西 27 个州中的 9 个州针对组织“反民主行为”的嫌疑人发出了 103 份搜查令和四份监禁令。

该行动的目标是在 10 月 30 日第二轮总统选举后发生的“为武装部队营房前的路障和示威活动提供资金的团体”。

根据最高法院的说法，这些团体“不接受或不尊重总统选举的结果”，此外还“采取行动打破民主法治并建立例外政权以建立独裁统治”。

据当地媒体报道，在行动中没收了多支枪支，包括一支步枪和一支冲锋枪。

….

拉加经委会将拉丁美洲 2023 年的增长预测下调至 1.3%

拉丁美洲和加勒比经济委员会 (Cepal) 上周四报告称，该地区的经济放缓将在 2023 年加深，增长率为 1.3%，比 之前的估计低 0.1%。

总部位于智利圣地亚哥的联合国机构估计，该地区 GDP 今年将增长 3.7%，高于三个月前预测的 3.6%，远低于 2021 年的 6.7%。

根据拉加经委会的说法，经济放缓始于 2022 年下半年，反映了“2021 年复苏的反弹效应耗尽”和“限制性货币政策的影响，对财政支出的更大限制，消费和投资水平较低以及外部环境的恶化”。

报告还强调，劳动力市场的复苏进程“无法消除男女之间的传统差距”，并且在 2022 年期间“观察到非正规性工作增加和实际工资下降”。

债务水平也继续居高不下，“因此可以预期，财政空间将继续影响公共支出的进程。”