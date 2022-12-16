RAE华语节目 12月16日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

-阿根廷：11 月通货膨胀率有所下降，到 2022 年年底将达到整年 92%

-秘鲁：最高法院对前总统佩德罗卡斯蒂略判处拘留，而抗议活动已造成9人死亡

-哥伦比亚：国会批准设立“平等部”

-萨尔瓦多：议会第九次延长紧急状态以打击帮派

-已有近2000名登山者报名攀登美洲大陆最高峰阿空加瓜

- 卡塔尔世界杯：阿根廷国家队在与法国的决赛前两天闭门训练

阿根廷通货膨胀率下降，到 2022 年年底将达到 100% 左右。

据官方统计机构 INDEC 报道，11 月份的价格上涨指数为 4.9%，为九个月以来的最低值。

在此背景下，经济部长塞尔吉奥•马萨强调，这个数字“让他放心，但并不能让他开心”。

“我们必须继续降低通货膨胀” ，这位官员在宣布与实验室达成协议时表示，该协议为药品价格上涨设定了上限。

在秘鲁，最高法院下令对被罢免的前总统佩德罗卡斯蒂略进行 18 个月的预防性拘留。

对于最高法院来说，前总统有逃跑的风险，他上周试图在墨西哥大使馆寻求庇护时被捕。

卡斯蒂略宣布解散议会，这使他因“道德无能”而受到弹劾。

但这位前国家元首被指控发动政变，并被国会罢免。

与此同时，秘鲁的抗议活动仍在继续，要求释放卡斯蒂略。

正如所报道的那样，由于安全部队的镇压，已经有 13 人死亡。

新总统迪娜博卢阿尔特下令进入紧急状态。

哥伦比亚国会批准成立平等部，该部将由副总统弗朗西亚•马尔克斯领导。

提案以 139 票赞成、8 票反对获得通过。

新的部门将负责促进公共政策，以减少影响哥伦比亚社会不同群体的不平等现象。

新部门将寻求保护的人群包括妇女、儿童、老人、原住民和非洲裔哥伦比亚人等。________________________________________________

在萨尔瓦多，国会第九次延长紧急状态以打击黑帮或帮派。

在此背景下，萨尔瓦多国防部报告称，自该措施于 3 月生效以来，已登记了 186 起凶杀案。

宵禁意味着暂停各种宪法保障，是纳伊布•布克勒总统向议会提出的要求。

据人权律师拉克尔•卡瓦列罗 (Raquel Caballero) 称，自其生效以来，这个中美洲国家约有 60000 人被拘留，其中约有 2000 人获释。

在此背景下，人权观察和其他实体建议布克勒政府终止该措施。_________________________________________________

已经有1800名登山者预订了攀登门多萨省阿空加瓜山的门票，这是美洲大陆最高峰，海拔6962米。

这是在 12 月 1 日开始的新登山季节框架内从省立阿空加瓜公园报道的。

正如所详述的那样，自登山季开始以来，所有为登山者提供的服务都已全面投入运营。 ______________________________________________________

MUNDIAL DE QATAR 2022

2022 年卡塔尔世界杯

阿根廷国家队今天闭门训练，准备在本周日与现任冠军法国队进行决赛。

由教练莱昂内尔•斯卡罗尼率领的球队在卡塔尔大学备战。

在半决赛 3-0 战胜克罗地亚后，经过一天的休息和另一天的恢复性体能训练后，阿根廷于本周五进行战术训练。

根据最新的媒体报道，安赫尔•迪玛利亚可能再次成为与法国队决战的首发阵容。

迪马利亚在去年美洲杯决赛对阵巴西的比赛中攻入一球，帮助阿根廷队取得了胜利。