RAE华语节目 12月14日 

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关阿根廷，冠状病毒以及美洲的新闻，并且还为大家准备了几首歌曲。我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

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新闻的主要内容：

- 阿根廷和巴西的 COVID 病例增加，开始要求接种疫苗才能进入国家

-阿根廷再次向英国提出在马尔维纳斯与南美之间开展人道主义航班的提议

-阿根廷将从1月1日起实施健康通行证措施

- 国际货币基金组织就其附加费政策展开辩论，这是来自阿根廷签署协议的要求

—巴西前总统卢拉·达席尔瓦访问阿根廷，感谢入狱时阿根廷对他的支持

- 成千上万的人在萨尔瓦多游行反对总统纳因布克勒的政府

- 据《纽约时报》报道，海地总统乔文内尔·莫伊斯 (Jovenel Moise)在向美国透露毒枭姓名之前被暗杀。

- 巴塞罗那和博卡青年队在沙特阿拉伯举行了一场向迭戈马拉多纳致敬的比赛

- 体育：阿根廷职业足球联赛结束，河床队成为冠军