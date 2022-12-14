RAE华语节目 12月14日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

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新闻的主要内容：

-阿根廷国家队3-0战胜克罗地亚，晋级卡塔尔世界杯决赛

-莱昂内尔梅西说：“我们正在经历的是疯狂的，我们将在决赛中付出一切”

-教练莱昂内尔•斯卡洛尼承认：“我在所有阿根廷人的梦想之地”

-阿根廷在一个世纪的世界杯中第六次打入决赛

- 克罗地亚队长卢卡莫德里奇说“阿根廷是一个公平的赢家”，但抱怨裁判

-阿根廷主帅莱昂内尔•斯卡洛尼引让三名至今未参加过世界杯的球员上场

阿根廷足球队在卡塔尔世界杯半决赛中以 3-0 击败克罗地亚队。

尽管克罗地亚人从未放弃，并一直紧逼到最后，但阿根廷队在整场比赛中都保持着控制局面的地位。

在守门员利瓦科维奇对朱利安•阿尔瓦雷斯犯规后，莱昂内尔•梅西以点球首开一球，后者接到了前河床队友恩佐•费尔南德斯的妙传。

凭借这个进球，目前这位阿根廷队长在卡塔尔是赛事的最佳射手。

上半场结束前，阿尔瓦雷斯半场跑动将球打入网窝，将比分改写为 2-0。

曼城前锋在梅西的精彩表现之后锁定了 3-0 的比分，梅西的表现被专业媒体描述为“帝国的”。

现在，阿根廷将争取在周日赢得第三次世界杯冠军，决赛从阿根廷时间 12 点，UTC 时间 15 点开始。

他们将面对周三举行的另一场半决赛的胜者：法国或摩洛哥。_____________________________________________________________

在战胜克罗地亚队后，莱昂内尔•梅西赞扬了以主帅莱昂内尔•斯卡洛尼为首的球队教练组。

队长肯定 DT 和他的合作者“把比赛准备得很好。”

这位巴黎圣日耳曼球星解释说：“我们知道今天的比赛将以这种方式呈现，他们有很多控球权。”

“但我们也有机会对阵他们，因为他们非常混乱，”梅西解释道。

这位来自罗萨里奥的男子还强调了阿根廷支持者的支持，并表示：“我们正在经历的这一切太疯狂了，我们将在决赛中全力以赴”。

比赛结束后，成千上万的人涌出来庆祝，整个国家的各个广场，都被重新染上了浅蓝和白色，幻化到了极致。

阿根廷教练莱昂内尔•斯卡洛尼在获得世界杯决赛资格后发表讲话并承认：“我尽量不要兴奋，但这非常困难。”

他补充说：“我在所有阿根廷人的梦想之地。”

此外，教练回忆说：“当我们在首秀中输给沙特阿拉伯时，我们感受到了人们的支持，这是无与伦比的。”

对于斯卡洛尼来说，“阿根廷站在足球的舞台上，那就是快乐”。

根据 DT 的说法，“毫无疑问”，梅西“是历史上最伟大的”。

周日，在多哈的卢赛尔体育场，阿根廷国家队将进行近一个世纪以来的第六次世界杯决赛。

第一次是在 1930 年的第一届世界杯上，当时他们以 4-2 负于乌拉圭队。

阿根廷队在 1978 年参加决赛，当时阿根廷组织了这一赛事。

在那场主场比赛中，在河床球场，阿根廷以 3-1 击败荷兰，赢得了他们的第一个奖杯。

八年后的 1986 年墨西哥，在迭戈马拉多纳的带领下，国家队以 3-2 击败联邦德国队再次举起奖杯。

四年后，在 1990 年的意大利，德国队在决赛中凭借颇具争议的点球以 1-0 获胜。

阿根廷在 24 年后的巴西决赛中再次以 1-0 输给德国。

这也将是梅西自2006年身披浅蓝白战袍首次亮相以来，第六次代表国家队出战。

除了2014年巴西，他还参加了2007年、2015年、2016年和2021年的美洲杯，并以1-0击败巴西队，打破了阿根廷国家队长达28年的冠军荒。___________________________________________________

在 3-0 输给南美队阿根廷后，克罗地亚队队长卢卡莫德里奇承认阿根廷是“公平的赢家”。

然而，这位皇马球星批评意大利裁判丹尼尔•奥尔萨托判罚了朱利安•阿尔瓦雷斯的点球，使梅西将比分改写为 1-0。

“阿根廷更好，他们理应获胜——莫德里奇说——但这位裁判对我来说是最糟糕的裁判之一，一场灾难，对我来说这不应是点球”。

他补充说：“我们必须赢得成为第三名的那场比赛”，莫德里奇谈到他的球队将在周六与法国或摩洛哥比赛。

最后，克罗地亚队长给梅西留言：“祝他决赛好运，他很伟大。”

阿根廷主帅莱昂内尔•斯卡洛尼让迄今为止三名没有参加过世界杯的球员上场。

当阿根廷以 3-0 获胜时，比赛还剩不到 20 分钟时，朱利安•阿尔瓦雷斯被保罗•迪巴拉换下。

后来，胡安•福伊斯和安吉尔•科雷亚上场，取代了亚历克西斯•麦克阿利斯特和纳维尔•莫利纳。

这样一来，替补门将佛朗哥•阿玛尼和杰罗尼莫•鲁利是球队 26 名成员中唯一尚未在卡塔尔上场的球员。

-阿根廷、墨西哥、哥伦比亚和玻利维亚政府要求释放秘鲁前总统佩德罗卡斯蒂略

-巴西：选举当局授予大选获胜者卢拉达席尔瓦获胜者证书

-哥伦比亚：和平对话第一阶段结束

-智利：各政党同意起草新宪法

-阿根廷外交部长圣地亚哥•卡菲洛表示，2022年的出口将创下历史新高

阿根廷政府与墨西哥、哥伦比亚和玻利维亚政府联合发布了一份文件，支持被罢免的秘鲁总统佩德罗卡斯蒂略。

文中认为卡斯蒂略“自选举那天以来，他就是不民主骚扰的受害者。”并且受到违反《美洲人权公约》的司法待遇（……）”。

哥伦比亚外交部发表的声明称：“我们敦促那些机构的参与人不要扭转通过自由选举表达的民意。”

在宣布要解散议会并以法令统治后，卡斯蒂略被国会免职，并在前往墨西哥驻利马大使馆避难途中被捕。

副总统迪娜博卢阿尔特上台并谴责她的前任企图发动“政变”，并宣布提前于 2024 年 4 月举行选举。

要求释放前总统的农民、工会和土著组织发起了游行和动员。

在此背景下，秘鲁监察员证实，七名抗议者在与安全部队的冲突中全部被枪杀。_________________________________________________________

巴西选举当局最终批准了卢拉•达席尔瓦在去年 10 月 30 日的选举中获胜。

他将于1月1日上任，周一获得了高级选举法庭TSE的“当选总统”证书。该法案正式确定了投票结果，他获得了 50.9% 的选票，战胜了即将卸任的总统贾尔•博尔索纳罗，后者获得了 49.1% 的选票。

这样，卢拉在 2003 年至 2011 年连续两届任期之后，将在 1 月 1 日就任他的第三任总统。

在仪式上，这一下一任国家元首声称他将继承公共政策的“不正当遗产”，据他说，这些政策已被博尔索纳罗政府摧毁。

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在加拉加斯，哥伦比亚政府与民族解放军游击队对话的第一阶段于周一结束。

在委内瑞拉首都，宣布释放人质和多项人道主义举措，但目前军方与叛军之间尚未就停火达成协议。

根据一份联合声明，这一进程将在另一个担保国墨西哥继续进行，日期待定。

关于 2016 年至 2019 年举行的第一轮谈判，对话表达了“决定在已经建立的基础上再接再厉”。

重启谈判是哥伦比亚现任总统古斯塔沃•佩特罗的竞选承诺之一，他力求在这个南美国家实现他所称的“全面和平”。

总统旨在与民族解放军复制六年前由曾经最大的哥伦比亚游击队 FARC 签署的协议。

在智利，去年 9 月反对派在全民投票中获胜后，各政党同意启动新的宪法改革进程。

正如智利参议院所报告的那样，第一步将是“创建一份由一个专门机构以民主方式起草的文件”。

该机构将制定一部新宪法的提案，以取代现行宪法，该宪法于 1980 年在奥古斯托•皮诺切特 (Augusto Pinochet) 独裁统治期间获得批准。

议会当局表示，该机构将由通过投票选出的成员和国会任命的专家组成。

起草的文本将于 2023 年 11 月 26 日提交公投。

这是继议会起草了一年的大宪章遭到否决之后，智利开始的第二次宪法改革进程。

分析人士认为，该宪法对智利社会来说过于“进步”，因此在去年 9 月 4 日的公民投票中没有通过。

对于阿根廷外长圣地亚哥•卡菲洛来说，今年的出口额将超过 1000 亿美元，创历史新高。

外交负责在参观了丰田汽车制造商和 Biogenesis Bagó 制药公司的工厂后作出上述断言。

卡菲洛说，这些结果将有助于为“经济和就业增长”提供资金。

在此框架内，据报道，丰田在阿根廷的码头将其 80% 的产品出口到 23 个国家。

关于致力于动物健康的生物技术公司 Bagó，卡菲洛说，他与公司高管讨论了该公司在沙特、韩国和印度尼西亚等市场的增长情况。