RAE华语节目 12月13日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

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新闻的主要内容：

- 阿根廷的新冠肺炎：感染人数继续增长，公共交通工具上又要戴口罩了

-秘鲁：已有4人死于抗议，新总统呼吁提前举行大选

-巴西：即将离任的总统贾尔•博尔索纳罗在一个多月前败选后打破沉默

-哥伦比亚：政府与民族解放军游击队的第一轮对话结束

- 今年最后一个长周末超过120万人在阿根廷旅游

- 2022 年卡塔尔世界杯：Angel di María 和 Rodrigo de Paul 在对阵克罗地亚的半决赛前一天与阿根廷国家队一起训练

在阿根廷，Covid 感染人数继续增加，上周超过 27000 人。

据卫生部称，上周有 7 人死于冠状病毒。

据同一消息来源称，这意味着与前 7 天相比增加了 115%。

在这种情况下，卫生当局敦促人们在解除限制约两个月后再次在公共交通工具上使用口罩。

在总统佩德罗卡斯蒂略被罢免和副总统迪娜博卢阿尔特就任后，秘鲁的危机仍在继续。

已经有四人在支持前总统并要求释放他的游行和动员中丧生。

在此背景下，博卢阿尔特宣布提前举行 2024 年 4 月的选举。

新的国家元首还宣布在她所称的“高度社会冲突地区”进入紧急状态。

本周日，针对新当局的示威活动成倍增加，包括道路和机场封锁、罢工以及与安全部队的冲突。

据各种媒体报道，数千人在卡哈马卡、阿雷基帕、塔克纳、安达韦拉斯、万卡约、库斯科和普诺等城市动员起来。

当卡斯蒂略上周宣布解散议会并且他将通过法令执政时，危机在上周突然爆发。

但反对党甚至部分执政党人士谴责这是一场自发政变，国会下令罢免卡斯蒂略，警察逮捕了试图在墨西哥大使馆寻求庇护的前国家元首。

自 2021 年 7 月上任以来，卡斯蒂略政府一直处于危机之中，内阁发生了多次变动，部长们辞职，并让他上台的政党也背叛了他。

此外，还因涉嫌腐败法官对他进行了调查，反对派曾两次试图在国会将他免职，理由是“在道德上不称职”。

但前总统否认了这些指控，并声称自己是政治迫害的受害者，并谴责“阴谋推翻他”。

在巴西，即将卸任的总统贾尔•博尔索纳罗在 10 月 30 日的选举中被前总统卢拉•达席尔瓦击败后首次公开发表讲话。

博尔索纳罗在总统官邸阿尔沃拉达宫向支持者发表讲话说，选举结果“伤害了他的灵魂”。

他还表示，“决定”命运的是“人民”，同时认为巴西正处于“一个转折点，一个十字路口”。

这是法新社根据总统上周五在首都巴西利亚发表的声明报道的。

现任总统在获得 49.1% 的选票后未能连任。

与此同时，将于 1 月 1 日就任第三任总统的卢拉以50.9%的选票获胜。__________________________________________________________

本周一结束了哥伦比亚政府与民族解放军游击队 ELN 之间的第一轮谈判。

对话于 11 月 21 日在委内瑞拉首都加拉加斯开始，委内瑞拉是这一和平进程的担保国之一，还有挪威。

在这些最初的会谈中，就因武装冲突而流离失所的土著社区的回归达成了一致。

此外，还决定召集其他国家参加谈判，其中包括： 德国、巴西和智利。

天主教会已经确认将成为谈判的永久组成部分。

恢复与自 2019 年以来暂停的叛乱组织的对话是现任哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗的竞选承诺之一。

他的“全面和平”计划旨在与民族解放军一起复制导致哥伦比亚曾经最大的游击队组织哥伦比亚革命武装力量于 2016 年解除武装的和平协议。

在今年的最后一个长周末，超过 120 万人在阿根廷旅游。

据旅游部称，这可以预测夏天的旅游季节“非常活跃”。

在四个非工作日期间，酒店、美食和旅游相关业务的销售额超过 370 亿比索（约 2 亿美元）。

旅游部长马蒂亚斯•拉门斯 (Matías Lammens) 表示，“这个 12 月份的长周末结束了该行业美好的一年。”

这位官员还预测，随着“数百万海外游客的到来，2023 年将是该行业创纪录的一年”。

在马德普拉塔、伊瓜苏港、巴里洛切和埃尔卡拉法特等一些目的地，酒店入住率在小假期期间达到 90%。

上周四是圣母无原罪日的假期，而周五则是非工作日以促进旅游业。

2022 年卡塔尔世界杯

阿根廷国家队本周一恢复训练，今天将在卡塔尔 2022 年世界杯半决赛对阵克罗地亚。

Rodrigo de Paul 和 Angel di María 与球队一起训练，这表明他们可能从各自的伤病中完全康复。

阿根廷队在四分之一决赛中以 2-0 的比分击败了荷兰队，纳韦尔莫利纳和莱昂内尔梅西得分。

然而，欧洲人在最后十分钟内凭借沃特•韦格霍斯特的两粒进球扳平比分，将比赛拖入加时赛。

在额外的 30 分钟内，阿根廷人本可以赢得比赛，但尽管有几次进球的机会，但他们最终未能得分。

在点球大战中，阿根廷守门员 Emiliano “Dibu” Martínez 将荷兰队的前两个点球挡出。

多亏了他，阿根廷队领先，尽管恩佐•费尔南德斯射门不中，但前锋劳塔罗•马丁内斯成功射门，成功晋级半决赛。

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