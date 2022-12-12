RAE华语节目 12月12日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

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普埃布拉集团对法院的裁决声援副总统

这一由 16 个国家组成的论坛谴责“可耻地利用司法和媒体来分离一个有代表性的领导层”，并质疑“副总统享有正当的权利、良好的声誉以及在自由选举中代表其人民的可能性。

普埃布拉集团是拉丁美洲、加勒比地区、西班牙和葡萄牙的左翼政治和学术论坛，它对副总统克里斯蒂娜费尔南德斯德基什内尔表示“声援”，并认为她正面临“被打扮成法院裁决的可耻的政治攻击”。

该集团在周一于布宜诺斯艾利斯举行的会议上联合起来谴责针对费尔南德斯•德基什内尔的“违法行为”并给予她“横向支持”，总统阿尔贝托•费尔南德斯和副总统将再次一同出席会议.

在一份声明中，集团认为以对“巴西的达席尔瓦、玻利维亚的埃沃•莫拉莱斯和厄瓜多尔的拉斐尔•科雷亚”的裁决 “开启了该地区针对进步领导人的法律战争的新篇章”。

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阿根廷就英国宣布在马尔维纳斯群岛举行军事演习而向其提出抗议

外交部召见英国驻阿根廷大使克斯蒂•海耶斯，表达政府对该国“打算”在马尔维纳斯群岛“引入新的军事行动者”表示“抗议”和“强烈反对”，并提到可能有来自科索沃的士兵。

通过这种方式，外交部提到了“媒体发布的公告，即所谓的科索沃议会将决定在”和平支持框架内，派遣最多七名科索沃安全部队 (KBS) 成员前往马尔维纳斯群岛。根据与联合王国签署的关于将科索沃安全部队人员编入马尔维纳斯群岛的英国步兵部队的协议开展行动”。

出于这个原因，外交部召见了英国大使“以向其转达阿根廷政府强烈反对联合王国在马尔维纳斯群岛引入新的军事行动者的意图，马尔维纳斯群岛是阿根廷领土的一个组成部分，非法被英国占领” ，声明说。

同样，马尔维纳斯群岛、南极洲和南大西洋事务秘书吉列尔莫卡莫纳和外交政策副部长克劳迪奥罗森维格向海耶斯大使发出了“正式抗议照会”。

根据声明，这些官员表示，“英国采取的军事行动是毫无根据的武力炫耀”。

马尔维纳斯群岛于 1833 年被英国篡夺，尽管联合国于 1965 年通过了第 2065 (XX) 号决议，但英国拒绝坐下来讨论“主权争端”。

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全国的高温热浪

连续几天影响全国大部分地区的高温使中部和北部处于不同级别的“高温”警报中，再加上环境中的湿度，引起了强烈的热感，阿根廷最北部萨尔塔省城市塔尔塔加尔的热感温度超过 55 度。

正如官方报道的那样，这是自 9 月 21 日开春以来的最高温度。

同样在阿根廷西北部福尔摩沙省和科连特斯省的一些城镇，根据早上 6 点的实际温度，已经记录到 30 度以上的热感觉。

在另一端，气温最低的城市分别是火地岛的乌斯怀亚和里奥格兰德，分别为 9.4 和 10.4 度，以及圣克鲁斯的埃尔卡拉法特镇和圣朱利安港，分别为 10、4 和 13.4。

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洛佩斯奥夫拉多尔说，佩德罗卡斯蒂略申请墨西哥的庇护

墨西哥总统安德烈斯•曼努埃尔•洛佩斯•奥夫拉多尔 (Andrés Manuel López Obrador) 上周四证实，前秘鲁总统佩德罗•卡斯蒂略 (Pedro Castillo) 在解散国会后于上周三被捕前曾申请墨西哥的庇护。 他还说，他将等待几天来承认新的国家元首迪娜•博卢阿尔特 (Dina Boluarte)。

洛佩斯•奥夫拉多尔说，卡斯蒂略联系了墨西哥驻利马大使馆，卡斯蒂略原计划在那里寻求庇护，但在到达现场之前被拦截。 这位墨西哥总统说，他们“肯定已经窃听了卡斯蒂略的电话” ，并说“卡斯蒂略被立即逮捕” 。

卡斯蒂略在宣布解散国会并建立“例外政府”后，于上周三因“涉嫌叛乱罪”和“破坏宪法秩序”而被捕。 立法机构不顾总统的命令召开会议，解决了他的免职问题。

据欧罗巴通讯社报道，墨西哥总统要求秘鲁当局“尊重卡斯蒂略的人权”并“保护他的家人”。

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世界杯：阿根廷战胜低地国家

阿根廷队上周五与荷兰队进行比赛，荷兰队是卡塔尔 2022 年四支不败球队之一。

比赛从阿根廷时间下午 4:00，UTC 时间 19 点开始，在可容纳 88966 名观众的卢赛尔体育场进行，裁判由西班牙人安东尼奥•马特乌•拉霍兹 (Antonio Mateu Lahoz) 担任。

这是两队之间的第六次交锋。

在领先的情况下被对手荷兰队在正赛内追平比分，并被逼进了加时和点球战， “潘帕斯雄鹰”阿根廷笑到了最后，时隔八年再闯入世界杯四强。效力于英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）的门将埃米利亚诺•马丁内斯（Emiliano Martínez）是阿根廷在点球战中的英雄，他率先挡出范戴克（Van Dijk）及贝尔黑斯（Berghuis）的首两个荷兰队的点球，为球队注入强心针。阿根廷最终凭点球以4比3获胜。

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