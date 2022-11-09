RAE华语节目 11月9日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲是：

苏打立体声– Signos（Soda Stereo – Signos）

蓝色天使– Nunca es suficiente（Los angeles azules – Nunca es suficiente）

新闻的主要内容：

-阿尔贝托•费尔南德斯总统开始访问法国和印度尼西亚

-委内瑞拉和哥伦比亚总统提出保护亚马逊的计划

-法国将促进委内瑞拉政府与反对派之间的对话

- 巴西总统博尔索纳罗将不参加G20峰会

- 巴塔哥尼亚火山活动警报

-体育：Las Leonas在曲棍球职业联赛中败给德国

阿尔贝托•费尔南德斯总统周三开始开启访问法国和印度尼西亚之旅，参加巴黎第五届和平论坛和巴厘岛二十国集团领导人峰会。

据官方消息来源报道，总统由第一夫人法比奥拉•亚涅斯，总统府总秘书胡里奥•维托贝洛，传播与新闻部部长加布里埃拉•塞鲁蒂和阿根廷驻联合国教科文组织教育、科学与文化组织大使马塞拉•洛萨多陪同。

经济部长塞尔吉奥•马萨和内阁秘书胡安•曼努埃尔•奥尔莫斯将参加 G20 峰会。

以“如何通过促进新的多边主义来减轻世界面临的多重冲击”的口号，费尔南德斯以拉加共同体（拉丁美洲和加勒比国家共同体）临时主席的身份被伊曼纽尔•马克龙邀请参加和平论坛。

总统府指出，双方的目标都是呼吁和平，并通过更新和支持性的多边主义来解决俄罗斯入侵乌克兰的后果。

此外，两国领导人将举行双边会议，费尔南德斯将强调阿根廷作为全球重要食品生产国和出口国的潜力，以及发展氢、绿色、风能和太阳能可再生能源的决定。____________________________________________________________________

哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗呼吁建立一个系统来保护亚马逊，这是地球上一个重要的天然水库。

总统在埃及举行的 COP27 气候峰会上发出了呼吁。

佩特罗敦促“振兴亚马逊”，他称之为“吸收大陆二氧化碳最多的海绵”。

他还透露，他的管理层每年将拨出2亿美元来保护该地区。

此外，他的政府寻求遏制该森林地区的石油勘探活动。

据环保组织称，2020 年至 2021 年间，这一南美丛林的森林砍伐增加了 18%。

哥伦比亚领导人的提议很快得到了另一位埃及峰会与会者的支持，他的同行来自委内瑞拉的尼古拉斯•马杜罗，委内瑞拉在亚马逊地区也有领土。

法国总统埃马纽埃尔•马克龙 (Emmanuel Macron) 寻求促进委内瑞拉政府与反对派之间的对话。

在埃及气候峰会的背景下，马克龙与委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗进行了一分钟的交流后，爱丽舍的消息人士透露了这一点。

巴黎的目标是本周五和周六在法国首都举行的和平论坛期间实现查韦斯主义和反查韦斯主义之间的联系。

法国是2019年承认胡安瓜伊多自称“负责委内瑞拉的总统”的50个政府之一。

瓜伊多的代表杰拉德•布莱德将前往巴黎，而马杜罗将由委内瑞拉议会主席豪尔赫•罗德里格斯代表。

巴西总统博尔索纳罗将不会出席下周在印度尼西亚巴厘岛举行的 G20 峰会。

巴西利亚宣布即将卸任的总统将由外交部长卡洛斯•弗朗萨代表参加峰会。

在 10 月 30 日的投票选举中被卢拉•达席尔瓦击败后之前，博尔索纳罗曾计划前往参加世界元首会议。

1 月 1 日，这位极端保守的总统将把指挥权移交给左翼，卢拉将上任其第三任总统一职。

由于位于智利南部阿劳卡尼亚的比亚里卡火山的活动，阿根廷南部已发出警报。

阿根廷地质矿业局 (SEGEMAR) 将警报级别提高到黄色。

比亚里卡火山被认为是智利全境风险最高的火山。

位于阿根廷内乌肯省的 Junín de los Andes、San Martín de los Andes 和 Alumin市距离火山仅100 公里。

由于火山活动增加，当局提升了警报级别。

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体育

阿根廷曲棍球队Las Leonas在常规时间2-2战平后，在职业联赛中3-0负于德国。

比赛在阿根廷门多萨省的戈多伊克鲁兹体育场进行。

凭借这些结果，德国以 8 分领先于印度和西班牙，而阿根廷则以 4 分领先，比利时以 3 分，新西兰以 2 分紧随其后。

国际仲裁法院制裁了厄瓜多尔足球队，因为他们非正规地将球员拜伦•卡斯蒂略纳入他们的名单中。

南美队因提供虚假哥伦比亚出生球员国籍信息而被罚款，下一场比赛将被扣3分。

智利足协已提起诉讼，希望取代在世界杯上厄瓜多尔与东道主卡塔尔、荷兰和塞内加尔分在 A 组的位置。

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来自南方国家阿根廷的5条消息

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阿尔贝托•费尔南德斯总统周三开始开启访问法国和印度尼西亚之旅，参加巴黎第五届和平论坛和巴厘岛二十国集团领导人峰会。

据官方消息来源报道，总统由第一夫人法比奥拉•亚涅斯，总统府总秘书胡里奥•维托贝洛，传播与新闻部部长加布里埃拉•塞鲁蒂和阿根廷驻联合国教科文组织教育、科学与文化组织大使马塞拉•洛萨多陪同。

经济部长塞尔吉奥•马萨和内阁秘书胡安•曼努埃尔•奥尔莫斯将参加 G20 峰会。

以“如何通过促进新的多边主义来减轻世界面临的多重冲击”的口号，费尔南德斯以拉加共同体（拉丁美洲和加勒比国家共同体）临时主席的身份被伊曼纽尔•马克龙邀请参加和平论坛。

总统府指出，双方的目标都是呼吁和平，并通过更新和支持性的多边主义来解决俄罗斯入侵乌克兰的后果。

此外，两国领导人将举行双边会议，费尔南德斯将强调阿根廷作为全球重要食品生产国和出口国的潜力，以及发展氢、绿色、风能和太阳能可再生能源的决定。

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阿根廷与摧毁北部的“大规模”火灾作搏斗

官方消息人士报道，阿根廷北部发生“大规模”森林火灾，萨尔塔优先处理最危险的火灾，而阿根廷已提供资源来控制北部几个省份的火情。

萨尔塔的环境部长亚历杭德罗•阿尔达扎巴尔在新闻发布会上说，“现在正在发生的这一事实非常严重”。他随后回顾了阿根廷连续三年遭受的干旱。

根据环境部的每日火灾报告，萨尔塔省有三个火点，胡胡伊省有两个，拉里奥哈， 卡塔玛卡，图库曼等北部省份几乎都有火点。

萨尔塔民防部副部长豪尔赫•阿尔塞指出，大部分火灾发生在“难以进入”和“不适宜居住”的地方，该省“优先考虑”那些影响人员、生产和货物的火灾。

萨尔塔安全部长弗里达•丰塞卡补充说，火灾是“气候危急”的结果，这导致湿度非常低、降雨量非常少和严重干旱。

丰塞卡要求人们“小心”并采取“预防”措施，因为他强调“大多数”森林火灾与人类的不负责任或缺乏谨慎有关。

与此同时，预计本周的气温将达到 30 度，周四或周六将会降雨。

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En Argentina hay siete millones de hectáreas con "afectación severa" por sequías

阿根廷有 700 万公顷土地受到干旱“严重影响”

国家干旱监测委员会确定阿根廷有 1.4 亿公顷干旱土地，其中超过 700 万公顷属于严重类别。

根据国家监测表的报告确定了三个受影响的省份：布宜诺斯艾利斯（44 个区）、圣达菲（4 个）和恩特雷里奥斯（5 个）。

关于降雨，9 月和 10 月至今，“中东部地区的降雨不足情况加剧。”

根据报告，土壤水分指数显示布宜诺斯艾利斯北部和圣达菲南部的极端干旱状况。

国家干旱监测委员会解释说，“布宜诺斯艾利斯北部的粗放和集约作物目前的状况受到影响，预计产量将远低于历史平均水平。总损失非常严重和种植面积减少”。

他们提出，“在当前严重干旱地区播种的小麦可能产量非常低或没有收获。”

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世界杯：印度球迷发誓要让阿根廷有宾至如归的感觉

大约五千人，主要是来自印度南部喀拉拉邦的移民，组成了“卡塔尔阿根廷球迷”，这是一群阿根廷国家队的球迷，他们承诺球队和球迷会在场馆里有“宾至如归”的感觉。

在阿根廷队首次亮相世界杯两周后，多哈已经出现了身穿白衣颜色的球迷形象，他们不是将前往世界杯的阿根廷球迷，而是“卡塔尔阿根廷球迷队”的成员。

根据创始成员之一苏海尔•阿里（Suhail Ali）告诉Télam国家机构，该拉拉队于5月正式成立，卡塔尔居民对阿根廷队“多年来一直狂热崇拜”。

阿根廷球迷团成员在河中央放置了一张梅西的巨像，街道上挂满了暗示阿根廷队的横幅。

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阿根廷人阿德里亚娜•莱斯蒂多的作品将成为法国巴黎摄影展的必看作品之一

在 1000 多张照片中，连同法国人、塞尔维亚人和墨西哥人等一起，唯一的阿根廷人摄影师阿德里亚娜•莱斯蒂多（Adriana Lestido）的作品被选为 25 件必看作品之一- 著名的巴黎摄影展将于 11 月 10 日至 13 日在法国首都举行。

莱斯蒂多的作品最近获得了白金 Konex 奖 ，将在罗尔夫艺术画廊的展台上展出，该展览将在巴黎市中心的 Grand Palais Éphémère 举行。

莱斯蒂多是阿根廷最受认可的摄影师之一，在过去的 40 年里，她一直致力于思考和捕捉人类的日常冲突。

她的工作受到她自己经历的生命力的推动：被监禁的父亲、她在 上世纪70 年代前卫的激进主义、阿根廷独裁统治、她丈夫的失踪、她作为护理学生和摄影记者的日子。