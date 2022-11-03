RAE华语节目 11月3日 

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安·科尔特斯 - 佩德罗·阿劳兹，新闻撰写：费尔南多·法里亚，制作：西尔瓦娜·阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲是：

Charly García演唱的歌曲Chipi Chipi

Catupecu Machu乐队的歌曲Magia Veneno

新闻的主要内容：

-巴西：总统贾尔·博尔索纳罗再次要求他的追随者解除要求发动军事政变的路障

-阿根廷：政府拒绝释放一个据称参与袭击CFK 的自由主义团体

-厄瓜多尔因犯罪团伙的袭击请求援助，哥伦比亚向厄瓜多尔派出警察

-智利总统加布里埃尔·博里克启动皮诺切特独裁制度改革

-阿根廷：政府对外国游客实行特殊汇率

-体育：Racing3-2战胜Tigre，将与Boca争夺冠军奖杯

巴西总统贾尔·博尔索纳罗呼吁他的支持者解除对卢拉·达席尔瓦选举胜利后制造的阻挠。

通过推特，国家元首敦促他的支持者“以另一种方式抗议……为了国家的利益”。

对于博尔索纳罗来说，不要用不合法的示威来游行，他呼吁继续在广场举行抗议活动。

在此背景下，数千人聚集在里约热内卢、巴西利亚和圣保罗，要求发动政变以阻止卢拉就职。

曾两次担任巴西总统的左翼人士卢拉在上周日的投票选举中击败了博尔索纳罗。

他以 50.9% 的得票率获胜，超过了现任国家元首获得的 49.1%的得票率。

虽然总统不认输，但也没有质疑结果，他的政府已经启动了权利交接的过渡时期。

阿尔贝托·费尔南德斯总统对释放涉嫌参与 9 月 1 日袭击副总统 CFK 的人提出质疑。

布宜诺斯艾利斯市的一家法院下令释放“联邦革命”的四名成员，这是一个被指控煽动集体暴力的右翼自由主义组织。

国家元首在他的推特上说，法官不是想澄清对副总统的袭击，似乎试图掩盖那些有责任的人。

费尔南德斯说，地方法官似乎决心“掩盖显而易见的事实：一个犯罪团伙企图危害副总统的生命。”

9 月 1 日，在前总统克里斯蒂娜回家时一名男子朝她的脸开了一枪，但子弹没有被射出。

由于犯罪团伙引发的暴力危机，哥伦比亚应厄瓜多尔当局的要求派遣警察前往厄瓜多尔。

厄瓜多尔国家警察局局长亨利·萨纳布里亚将军证实了这一点。

据报道，该请求是在八名士兵死亡和瓜亚基尔汽车炸弹爆炸后提出的。

厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索（Guillermo Lasso）本周在瓜亚斯和埃斯梅拉达斯地区颁布了宵禁令，以应对一系列爆炸物和劫持人质的袭击。

据信，暴力浪潮是由犯罪分子发动的，他们反对一些在狱中的头目被迁移到别处。_________________________________________________________________

在智利，加布里埃尔·博里克总统提出了一个改革奥古斯托·皮诺切特独裁政府于 1981 年建立的私人养老金制度的法案。

总统在电视讲话中断言：“我们无权继续让人们等待，这是不可接受的。

该倡议结束了所谓的“AFP”，取而代之的是一种新的混合制度，增加了养老金的数额。

鲍里克说，在现行制度下，72% 的养老金低于最低工资。

这项改革是现任总统的主要竞选承诺之一，他在 2019 年反对皮诺切特主义社会经济模式的抗议活动中成为公众人物。

为增加美元的收入，将对外国游客实行特殊汇率。

政府试图鼓励外国游客在阿根廷用他们的卡购物。

由于美元的浮动受到限制，许多旅行者更喜欢在黑市上兑换他们的钞票，在那里他们可以获得更合适的汇率。

但这会阻止外汇进入中央银行。

这就是为什么从明天开始，来自国外的游客将能够以几乎是官方汇率两倍的汇率用他们的卡购物。

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体育

Racing 以 3-2 击败了 Tigre，并将在下周日与 Boca 争夺冠军奖杯。

由于加布里埃尔·豪切在加时赛中的进球，这支阿维拉内达的球队以 2-0 领先。

现在Racing将在一周前失去赢得冠军的可能性后与博卡进行复赛。

冠军奖杯由联赛杯冠军与年度杯赛冠军争夺。

但由于这两项比赛都被博卡在 2022 年征服，另一位决赛选手被定义在两场比赛的亚军之间：Tigre 和 Racing。

来自南方国家阿根廷的5条消息

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阿根廷谴责在厄瓜多尔贩毒团伙发动的袭击

阿根廷政府通过外交部谴责了贩毒团伙在厄瓜多尔实施的争夺权力并造成数名警察死亡的袭击事件。

外交部在其推特账户上表示：“阿根廷共和国强烈谴责在瓜亚基尔和埃斯梅拉达斯发生的袭击事件，并表示声援厄瓜多尔人民”。还补充说：“我们陪伴受害者家属承受痛苦。”

厄瓜多尔监狱和街头因贩毒团伙权力纠纷而发生的暴力事件升级，导致四名警察丧生，数人受伤，八名狱警被扣为人质，随后获释。

结果，吉列尔莫·拉索总统暂停了对美国的访问，并下令瓜亚基尔和埃斯梅拉达斯进入紧急状态。

贩毒组织用炸药和子弹发动了 12 次袭击，据称是对从瓜亚基尔港 Guayas 1 监狱转移囚犯的回应，这是囚犯血腥屠杀的主要场景之一，自去年 2 月以来已造成约 400 人死亡

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阿根廷新任国土发展和人居部长上任

阿尔贝托·费尔南德斯总统主持领土发展和人居部新部长圣地亚哥·马乔蒂宣誓就任仪式，他接替辞职的豪尔赫·费拉雷西。

后来，马乔蒂在政府大楼举行的记者新闻发布会上表示，他将来到该部“继续其前任的任务”，其中“住房是国家保障的政策”。

这位新部长说：“我们已经建造了 6万套房屋，2023 年我们将继续建造 14万套房屋。”

他还强调了建造新房的重要性，他说：“这也是一种经济工具和创造就业的工具”。

部长宣布，从 2024 年开始，“想法是每年建造 10万套房屋，因此有必要进行领土规划”。

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寻求在国际法院就阿根廷军方的无罪判决提出上诉

失踪的应征兵阿尔贝托·阿加皮托·莱多的姐妹保证，如果最高法院不审查此案，这名士兵的家人可能会出现在国际法庭上，投诉阿根廷政府对前陆军司令塞萨尔·米拉尼宣布的无罪判决。

格蕾丝·莱多是 1976 年 6 月 17 日失踪的拉里奥哈应征入伍者的姐妹，她坚称，“如今距离图库曼的审判已经过去了 3 年”，在审查案件时“有两名被告，塞萨尔·米拉尼和埃斯特班·桑吉内蒂”。

“桑吉内蒂被判处 14 年徒刑，我们曾要求判处终身监禁，米拉尼则被判处 6 年徒刑，但最终他被无罪释放”。格蕾丝·莱多在与拉里奥哈省的媒体对话时说。该省是在上一次军民独裁期间失踪的年轻人的家乡。

克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔 (Cristina Fernández de Kirchner) 政府前军队负责人米拉尼出席了这次审判，他被指控伪造一份关于所谓“逃兵”的报告，并掩盖就莱多失踪犯下的罪行，控诉方和检方要求对这一罪行进行调查。并判处他有期徒刑 6 年。

米拉尼于 2019 年 12 月被无罪释放。无罪释放于 2021 年 12 月得到确认。

关于诉诸美洲人权法院的可能性，格蕾丝·莱多说，如果最高法院“不审查无罪判决”，她们将“出现在国际法院上”。

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哥伦比亚前总统乌里韦在阿根廷被斥责：“骗子、准军事人员和杀人犯”

哥伦比亚前总统兼民主中心领导人阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯在访问布宜诺斯艾利斯市参加第十二届“另类气候变化”论坛期间，在埃塞萨机场遭到一群人的斥责，对他大喊“准军事”和“刺客”。

一段视频在社交网络上流传，一群人看到乌里韦就冲他大喊：“准军事、杀人犯、耻辱、毒贩，你必须入狱。” 与此同时，这位前总统为自己辩护说，一切都是“谎言和诽谤”。

这位前极右翼总统因围绕准军事组织及其政治生涯的各种争议而被人们牢记。

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在不到三年的时间里，阿根廷将在联合国维和部队中增加一倍的人员

据国防部报道，自阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯执政以来，一个新的观察员部队任务（联合国以色列和叙利亚之间的脱离接触观察员部队）将“在不到三年的时间内”将阿根廷在联合国维和行动中的存在增加一倍。

目前，阿根廷正在参加七项任务，截至 11 月 19 日，将向观察员部队增加第八个任务。

该组合确认“阿根廷因此重申了其对自 上世纪50年代以来不间断地维持的国家政策的承诺”，并强调“必须通过政治和外交渠道和平解决不同形式的冲突。”

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