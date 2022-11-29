RAE华语节目 11月29日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Carlos Gardel El día que me quieras

Gustavo Cerati Adios

Mercedes Sosa Vientos del Alma

新闻的主要内容：

-阿根廷确认首例猴痘死亡病例

-智利：政府和卡车司机原则上达成协议，结束罢工和街头抗议

- 海牙国际法院就玻利维亚和智利的一条河流争端作出裁决

-哥伦比亚将与邻国合作打击有组织犯罪

-阿根廷代表团抵达华盛顿会见国际货币基金组织的专业人员

-2022 年卡塔尔世界杯：莱昂内尔•梅西谈到明天对阵波兰的比赛

卫生部昨天证实阿根廷出现首例猴痘死亡病例。

这是一名 44 岁的男子，他由于病情严重而被送入布宜诺斯艾利斯市的医院。

死者患有艾滋病和其他可使其病情加重的疾病。

根据卫生部的消息，阿根廷的猴痘病例总数为 895 例。

在这个总数中，只有60人有旅行史，这表明这种疾病已经存在社区传播。

在智利，政府和卡车司机原则上达成协议，取消自上周以来震撼该国的罢工和抗议。

尽管一些承运人，尤其是北部的承运人尚未遵守该协议，但在该国南部，路障已开始被清除。

该协议满足了抗议者关于燃料和安全的多项要求。

其中包括智利政府同意将柴油价格冻结四个月。

由于抗议和罢工，智利各地都出现了货物短缺的情况。

总统加布里埃尔•博里克 (Gabriel Boric) 的政府要求航空公司在不影响国家运作的情况下进行抗议。

国际法院将于周四宣布其对玻利维亚和智利锡拉拉河争端的裁决。

该案例于 2016 年由智利提出，要求不受限制地进入水道，据智利，该水道被其邻国阻断。

这是这两个南美国家第二次在海牙法庭对峙。

2018 年，海牙法庭在玻利维亚就太平洋使用权提起的诉讼中裁定智利胜诉。

_______________________________________________________

哥伦比亚将与邻国共同打击有组织犯罪。

哥伦比亚内政部长阿方索•普拉达 (Alfonso Prada) 本周一宣布了这一消息。

这位官员解释说：“我们将与我们的部队作战，但也将与厄瓜多尔、巴西、秘鲁、委内瑞拉和巴拿马合作。”

正如预期的那样，将成立一个由这些国家的国防部长和军事首脑组成的安全委员会，以解决他们共享地区的安全问题。

普拉达在报道该地区 700 多个药物生产实验室被破坏时发表了这一讲话。

阿根廷代表团于本周二抵达华盛顿，与国际货币基金组织的专业人员会面。

在美国首都，阿根廷政府特使将继续与国际货币基金组织谈判，以批准与国际货币基金组织新协议的审查。

该协议于今年年初签署，规定了清偿毛里西奥•马克里 (Mauricio Macri) 总统任期内 2018 年签订的 440 亿美元债务的条件。

__________________________________________________________

2022 年卡塔尔世界杯

阿根廷国家队队长莱昂内尔•梅西表示，明天与波兰队的比赛“是一场根本性的考验”，并补充说“你必须赢球才能继续比赛”。

这位巴黎圣日耳曼球员在与阿根廷公共电视台的对话中说道：“我们在第一场比赛后就陷入了这种局面”。

他指的是在世界杯首秀中以 2-1 输给沙特阿拉伯的比赛。

这位来自罗萨里奥的男子强调说，在上周六 2-0 战胜墨西哥的比赛中，球队“在第一个进球后获得了动力”。

_________________________________________________