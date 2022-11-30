RAE华语节目 11月28日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Soda Stereo Tratame Suavemente

Destino San Javier Aunque Ya no Vuelva a Verte

新闻的主要内容：

-委内瑞拉政府和反对派在墨西哥重启对话

-对于阿根廷政府来说，海地局势“是灾难性的”

-墨西哥总统安德烈斯•曼努埃尔•洛佩斯•奥夫拉多尔就职四年后，成千上万的人游行支持他

-智利卡车司机与政府没有达成协议，他们继续抗议并封锁路线

-阿根廷：石油公司同意冻结燃料价格四个月

-卡塔尔世界杯：阿根廷战胜墨西哥后恢复训练，力争在对阵波兰的比赛中出线

委内瑞拉政府和反对派在墨西哥恢复对话，达成协议，解除因制裁而冻结在国外的委内瑞拉国家资金和资产。

同一天，华盛顿放宽了与这个南美国家的石油贸易条件。

墨西哥外交部长马塞洛•埃布拉德庆祝会谈的恢复，指出这“是

整个拉丁美洲的希望”。

委内瑞拉议会议长豪尔赫•罗德里格斯代表尼古拉斯•马杜罗总统的政府出席了该协定的签署仪式。

马杜罗在推特上表示，“新篇章”正在开启，以推进“所有委内瑞拉人渴望的和平与福祉”。

查韦斯主义者与反查韦斯主义者之间的对话在一年后重启，旨在解决委内瑞拉自 2019 年以来一直经历的制度危机。

那一年，反对党领袖胡安瓜伊多宣布自己为“临时总统”，并得到包括美国在内的多个政府的承认。

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对于阿根廷政府来说，海地的局势“是灾难性的”。

这是阿根廷国际人道主义援助机构“白盔”的负责人萨宾娜•弗雷德里克 (Sabina Frederic) 所说的。

该官员刚刚从这一加勒比海国家回来。

弗雷德里克在向新闻界发表的声明中表示，“没有国际帮助，就没有出路。”

自 2021 年若韦内尔•莫伊兹总统遇刺以来，海地正经历一场深刻的政治和经济危机。

随着海地政府批准的燃料价格上涨，情况变得更糟，这导致控制该国各地的犯罪集团做出反应。

安德烈斯•洛佩斯•奥夫拉多尔总统就职四年后，在墨西哥成千上万的人游行支持他。

这次动员发生在左派领导的反对政府并拒绝选举改革项目的游行两周后。

但国家元首否认上周日的示威是对 11 月 13 日示威的回应。

来自全国各地的总统支持者聚集在首都墨西哥城参加了昨天的活动。

这还对执政党提供 2024 年选举的候选人，包括外交部长马塞洛•埃布拉德和首都市长克劳迪娅•辛鲍姆提供了条件。

在智利，卡车司机对燃油价格的抗议仍在继续。

尽管政府试图达成协议，但罢工和路障仍在继续，并已进入第二周。

承运人要求冻结柴油价格四个月，官员们提出三个月，所以谈判失败了。

在此框架内，由于缺乏分配，一些城市出现了物资短缺状况。

智利总统加布里埃尔博里奇上周表示，罢工“没有理由”继续，并警告说他将“依法”采取行动疏通路线。

阿根廷经济部长塞尔吉奥•马萨 (Sergio Massa)与石油公司达成一致将燃油价格冻结四个月。

根据与政府签订的协议，在接下来的整个四个月期间，加油站的油泵收费上调幅度不得超过 4%。

通过这种方式，碳氢化合物公司加入了公平价格计划，总统府通过该计划寻求遏制或缓和通胀的影响，自年初以来通胀率达到在 80% 左右。

该计划原则上是为了控制食品、卫生和清洁产品以及饮料的价格增长。

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2022 年卡塔尔世界杯

阿根廷国家队在C组2-0大胜墨西哥后恢复训练。

阿根廷国家队正在备战C区内的最后一场比赛，即周三晚上 UTC 7 点对阵波兰。

如果他们赢了，他们将有资格进入 16 强赛，并有机会在该区获得第一名，尽管他们在首秀中以 2-1 输给了沙特阿拉伯。

对此，国际足联报道说，阿根廷对墨西哥是自 1994 年美国世界杯以来观众人数最多的世界杯比赛。

该实体报道说，卢赛尔体育场的容量为88966人，门票已售空。

上一次观众人数最多的比赛还是28年前的世界杯决赛，巴西对意大利。

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