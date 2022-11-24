RAE华语节目 11月24日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Charly García Anhedonia

Bersuit Vergarabat Sencillamente

新闻的主要内容：

-五月广场的母亲们举行传统的星期四游行，向已故领袖赫贝•德•博纳菲尼 (Hebe de Bonafini) 致敬

-巴西选举司法部门对总统贾尔•博尔索纳罗的政党处以虚假指控选举舞弊的罚款

-委内瑞拉政府与反查韦斯主义本周末恢复对话

-玻利维亚：由于围绕人口普查的冲突，圣克鲁斯德拉塞拉的抗议和罢工仍在继续

-一名阿根廷游客在意大利被海浪拖走身亡

-卡塔尔世界杯：阿根廷国家队主帅莱昂内尔•斯卡洛尼分析各种对阵墨西哥的可能性

今天，五月广场的母亲们举行传统的星期四游行，向已故的领袖赫贝•德•博纳菲尼 (Hebe de Bonafini) 致敬。

这一阿根廷主要人权组织通过一条信息发出邀请，在五月广场等待所有人，纪念永恒的Hebe 。

今天致敬的座右铭是：“用爱付出”。

博纳菲尼因健康问题住院数周后于上周日去世，享年 93 岁。

她的骨灰将被埋葬在五月广场，该人权组织的另一位创始人 Azucena de Villaflor的骨灰也被埋葬在了这里，Azucena在 1977 年因独裁统治而失踪。

在母亲们发布的视频中，Hebe 表示：“我死的那天你不必哭，你必须在广场举行派对，因为我做了我想做的事，说了我想说的话。”

自 1977 年 4 月 30 日第一次游行以来，周四的游行一直没有中断。

那天，失踪者的母亲们，比如博纳菲尼，开始在五月广场四处走动，要求他们的儿女活着现身。

在巴西，总统贾尔•博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 的自由党因“不诚实”行事而被罚款。

最高法院法官兼高级选举法院院长亚历山大•德•莫赖斯 (Alexandre de Moraes) 下令对该党派处以400 多万美元的罚款。

该制裁是在驳回了自由党对 10 月 30 日选举中涉嫌舞弊的投诉后实施的，当时前总统卢拉击败了博尔索纳罗。

莫赖斯称，原告没有为他们的指控提供证据，他们试图“以鼓励犯罪和反民主运动为目的”提起诉讼。

委内瑞拉政府与反对派时隔一年多重启对话。

正如促进了查韦斯主义者和反查韦斯主义者之间接触的哥伦比亚总统古斯塔沃佩特罗宣布的那样，会谈将在墨西哥举行。

旨在解决委内瑞拉政治冲突的谈判已经瘫痪了一年多。

在2019年初，反对派无视尼古拉斯•马杜罗的连任，反查韦斯主义领导人胡安•瓜伊多自封为“掌管这一南美国家的总统”。

佩特罗在阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯和法国总统埃马纽埃尔•马克龙的支持下推动了这一恢复谈判的进程。

11月11日，三位总统在巴黎会见委内瑞拉执政党和反对派代表，同意重启会谈。________________________________________________

在玻利维亚，为人口普查而进行的抗议活动仍在继续。

冲突集中在圣克鲁斯东部地区，这是反对以总统路易斯•阿尔塞为首的政府的大本营。

抗议者接受普查将按照行政部门的计划在 2024 年进行，而不是他们原则上要求的 2023 年。

抗议者宣布他们将继续游行示威，直到国会通过一项关于进行民意调查的法律。

圣克鲁斯人民要求在 2025 年的选举中参考下一次人口普查中收集的数据，这无疑意味着他们将获得更多的议会代表权。

一名阿根廷游客在意大利拍照时被海浪卷走身亡。

36 岁的伊内斯•戈米利亚 (Inés Gomilia) 是土生土长的科尔多瓦省人，她当时正和丈夫一起游览阿马尔菲海岸，她的丈夫安然无恙。

这对夫妇暴风雨中在弗罗雷镇散步。

他们曾试图从一座桥上合影，但被巨浪击中并坠入海中。

2022 年卡塔尔世界杯

在对阵沙特阿拉伯的处子秀失利后，阿根廷教练正在考虑就周六对阵墨西哥的决定性决斗做出一些改变。

据当地媒体报道，莱昂内尔•斯卡洛尼可以引进后卫贡萨洛•蒙蒂尔和马科斯•阿库尼亚来代替纳韦尔•莫利纳和尼古拉斯•塔利亚菲科。

中场也会有变化，利桑德罗•马丁内斯有可能取代克里斯蒂安•罗梅罗。

此外，恩佐•费尔南德斯可能会成为首发球员，而不是莱安德罗•帕雷德斯或亚历杭德罗•戈麦斯。

面对墨西哥人，前场没有变化：队长莱昂内尔•梅西、安赫尔•迪玛利亚和劳塔罗•马丁内斯。

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科学/环境

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阿根廷发现了1000万年前灭绝的哺乳动物的化石脚印

一组阿根廷研究人员在阿根廷北部拉里奥哈省发现了 1000 万年前居住在南美洲的两种已灭绝哺乳动物的化石痕迹。由于采用了一种新颖的分析方法，描述了哺乳动物的特征和有关它们栖息地的重要信息。

这篇发表在《古地理学、古气候学、古生态学》杂志上的文章描述了在被称为中新世的地质时期居住在本大陆的长尾龙和弓齿龙的特征。

“这项工作的重要性在于，首次对这些哺乳动物产生的三指足迹进行了详细分析，这些哺乳动物被称为有蹄类动物，现已不复存在” ，古生物学家罗西奥•维拉 (Rocío Vera) 说道，他在研究该项目的布宜诺斯艾利斯国立大学“Don Pablo Groeber”安第斯研究所工作，也是Conicet的研究员。

化石足迹是在文钦纳镇发现的，该遗址出露的化石年龄约为 1000 万年，骨骼遗存很少，但化石足迹丰富，保存质量极佳。

从总共 31 条平均长度略高于 8 厘米、平均宽度为 9 厘米的此类足迹中，Conicet 专家估计这些哺乳动物的平均体重为 135 公斤。

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Alerta por el aumento del "consumo problemático de sustancias" en niñas, niños y adolescentes

警惕有更多的女孩、男孩和青少年使用“有问题的物质”

阿根廷儿科学会 (SAP) 对更多的女孩、男孩和青少年使用“酒精、能量饮料、烟草和大麻等物质”以及“过度使用信息和通信技术 (ICT)，例如手机、视频游戏等” 表示担忧。

他们澄清说，尽管所有年龄段的人有此类消费，但这会对“尤其是身体处于全面发育的儿童和青少年”产生负面影响。

阿根廷儿科学会强调，根据 2017 年 Sedronar 的一项调查，在大流行期间，酒精、能量饮料、烟草和大麻以及信息、通信技术（ICT）和新技术是“阿根廷青少年和年轻人目前消费最多的物质”。

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欧莱雅-联合国教科文组织颁发“女性科学奖”

在科学文化中心 (C3) ，阿根廷欧莱雅与国家科学技术研究委员会 (CONICET) 为第16届欧莱雅-联合国教科文组织国家奖” 对专注于“物质科学”的科学界的女性”举行了颁奖仪式。

该奖项的座右铭是“科学改变世界，科学改变规则。世界需要科学，科学需要女性”，旨在表彰卓越的科学成就，同时促进和激励女性参与科学领域。

本届，该奖项类别授予了科尔多瓦理化研究所 CONICET 研究员 贾科梅利博士，以表彰她在开发诱导骨再生的生物材料方面所做的工作。

奖学金类别颁发给了国家原子能委员会 (CNEA) 的 CONICET 研究员吉列米娜•阿米卡博士，她的研究项目是“使用氢化物形成材料生产合成天然气的 CO2 转化”。

该奖项自设立以来已表彰了来自全国不同省市的52位女科学家。

在指出集体工作的重要性后，贾科梅利表示：“获奖表明女性也可以从事物理化学研究。是什么学科并不重要，但它是一条不常规的道路，它具有创造性，涉及来自不同背景、不同性别和种族的许多人。”

吉列米娜•阿米卡 (Guillermina Amica) 则表示，“试图将职业与母性结合起来的女性经常会遇到困难。然而，就我而言，我工作的国家原子能委员会 (CNEA) 有一所幼儿园，这无疑让我能够将生活的两个方面结合起来。”

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