RAE华语节目 11月23日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Soda stereo Signos

Andrés Calamaro Media Veronica

新闻的主要内容：

-阿根廷政府谴责英国王室在马尔维纳斯群岛进行的活动

-手机短信使其中一名攻击阿根廷副总统的被告的局面更加复杂

-巴西：总统贾尔•博尔索纳罗的政党要求宣布卢拉•达席尔瓦赢得的选举无效

-美洲国家组织代表团结束了对秘鲁的访问，以调查所谓的对民主的威胁

-阿根廷最低工资将上涨20%，达到420美元

-卡塔尔世界杯：输给沙特阿拉伯后，阿根廷主帅说：“我们必须站起来继续向前”

阿根廷政府谴责英国王室安娜公主访问马尔维纳斯群岛。

外交部在一份声明中表示不接受英国“在群岛部署的官方活动”。

这是因为“发生在非法占领群岛的框架内”。

在同一信息中，布宜诺斯艾利斯再次呼吁联合王国根据联合国第 2065 号决议为马尔维纳斯群岛的主权进行谈判。

安娜公主代表她的兄弟英国国王查理三世前往群岛。

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由于针对阿根廷副总统CFK的袭击，其中一名嫌疑人的局面复杂。

根据在他的手机上发现的一条消息，尼古拉斯•卡里佐在袭击事件当晚说：“我们只是想杀死克里斯蒂娜。”

这就是为什么这位前总统将请求法官起诉卡里佐以及案件中的其他两名被拘留者：费尔南多•萨巴格•蒙蒂尔和布伦达•乌利亚特。

蒙蒂尔是 9 月 1 日在布宜诺斯艾利斯用左轮手枪朝副总统的脸开枪的人，但子弹没有被射出。

乌利亚特是该人的合伙人，被指控组织了这次暗杀行动。

这位前总统在诉诸司法时指出，在电话的信息中，卡里佐还谈到要杀死与她有关的政治组织 Cámpora 的领导人。

根据找到的信息，嫌疑人还透露了他试图迫使总统阿尔贝托•费尔南德斯辞职的意图。

巴西总统贾尔•博尔索纳罗的政党要求取消卢拉达席尔瓦获胜的总统选举。

10 月 30 日，自由党要求最高选举法庭 TSE 宣布选票无效。

据投诉者称，投票中使用的电子投票箱中有 40% 被“入侵”，无法进行适当的审计。

这些都是“无法弥补的失败”，自由党坚持认为，没有这些失败，博尔索纳罗就可以连任。

最高选举法庭给了当事人 24 小时的时间来扩大其陈述和提供证据。_____________________________________________________

在秘鲁，法官驳回了对总统佩德罗卡斯蒂略涉嫌“叛国罪”的指控。

宪法法院驳回了反对派控制的议会提出的指控。

动议是基于总统关于所谓的玻利维亚割让领土以恢复进入太平洋通道的声明。

对于地方法官来说，指控不具“合理性”。

根据裁决，总统的言论属于秘鲁保障的“言论自由”。

为此，美洲国家组织结束了其在秘鲁的任务，应卡斯蒂略的要求该组织前往秘鲁分析所谓的“对民主的威胁”。

美洲国家组织代表团现在将撰写一份报告，介绍自 2021 年 7 月总统就职以来震撼该国的体制和政治危机。

阿根廷的最低工资将提高20%，达到每月69500比索，约合422美元。

这是工会、雇主和政府在薪酬委员会会议上达成的一致。

按照协定，工资的增长将是渐进的，每月增加，直到 2023 年 3 月完成。

根据官方数据，此次更新发生在今年可能达到 90% 的通货膨胀率框架内。

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2022 年卡塔尔世界杯

在首秀1-2负于沙特后，阿根廷主帅莱昂内尔•斯卡洛尼在新闻发布会上透露：“很难消化这场失利。”

在分析了比赛后，教练说：“上半场我们占上风......下半场他们打平了我们，并且立即踢进了第二个进球”。

由于 VAR 检测到越位，阿根廷的三个进球被取消。

教练说： “今天是悲伤的一天，但你必须站起来继续前进”。

由莱昂内尔•梅西率领的球队已经恢复了下一场比赛的训练，周六对阵墨西哥，墨西哥昨天以 0-0 战平波兰。

凭借这些结果，沙特队以 3 分领先 C 组，墨西哥队和波兰队以 1 分紧随其后，而阿根廷队则以 0 分垫底。

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