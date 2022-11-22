RAE华语节目 11月22日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Destino San javier Aunque ya no vuelva a verte

Luciano Pereyra Si no es muy tarde

新闻的主要内容：

- 阿根廷：全国继续哀悼五月广场母亲领袖赫贝•德•博纳菲尼 (Hebe de Bonafini) 逝世

-哥伦比亚：开启政府与民族解放军游击队之间的和平对话

- 秘鲁：美洲国家组织代表团抵达，因为政府谴责所谓对民主的威胁

- 一名巴西人被任命为美洲开发银行（IDB）行长

- 长周末期间阿根廷大约有 350 万人旅游

- 2022 年卡塔尔世界杯：阿根廷在首秀中以 2-1 负于沙特阿拉伯

阿根廷最重要的人权组织五月广场母亲的领导人赫贝•德•博纳菲尼 (Hebe de Bonafini) 逝世，全国哀悼三天。

这位活动家于上周日在拉普拉塔市的一家医院去世，享年 93 岁。

她的骨灰将与 1977 年被绑架的另一位五月广场母亲的创始人 Azucena de Villaflor 一起安葬在五月广场。

对这位在独裁统治下儿女失踪了的领导人的哀悼和怀念仍在继续中。

在社交网络上，总统阿尔贝托•费尔南德斯和副 CFK 以及政治、社会、学术和工会领导人等向她告别。

教皇弗朗西斯科还致信给母亲们，表达了他希望博纳菲尼及其领导了四十年的实体“所做的一切善事”不会被放弃。

根据教皇的说法，赫贝“知道如何改变她的生活，就像你一样，以她失踪儿女的痛苦为标志，转变为不懈地捍卫最边缘化群体的权利。”

本周一，哥伦比亚政府与民族解放军游击队之间的和平谈判在加拉加斯重启。

古巴、挪威和委内瑞拉担任该进程的担保国，该和平谈判旨在复制 2016 年哥伦比亚政府与该国革命武装力量签署的协议。

恢复谈判是古斯塔沃•佩特罗总统的竞选承诺之一，他渴望在哥伦比亚实现“全面和平”。

2019 年，前总统伊万•杜克 (Iván Duque) 的政府暂停了与民族解放军的对话。

在委内瑞拉首都举行的第一轮会谈将持续 20 天。

佩特罗总统的特使将与从哈瓦那抵达的游击队代表会谈，他们仍流放在那里。

美洲国家组织的一个代表团抵达秘鲁，调查佩德罗卡斯蒂略总统政府对民主被威胁的指控。

美洲国家组织表示，他们的特使将“与所有人”会面，即与执政党和反对党的代表会面。

面对自 2021 年就职以来政府的政治和体制危机，卡斯蒂略要求大陆集团进行干预。

总统被指控腐败，并且已经克服了议会的两次弹劾企图。

但总统断然否认这些指控，并坚称这是推翻他的计划的一部分。

本地区的几个国家的外交部长参加了美洲国家组织派往秘鲁的代表团，其中包括阿根廷人圣地亚哥•卡菲罗。

巴西经济学家伊兰戈德法恩被选为美洲开发银行的新行长。

美洲开发银行的新行长是由来自整个大陆国家的经济部长参加的大会任命的。

投票前，阿根廷政府撤回了候选人国际经济关系部长塞西莉亚•托德斯卡•博科，以支持巴西人参选。

美洲开发银行是拉丁美洲和加勒比地区的主要融资来源。

这家总部位于华盛顿的实体向成员国提供贷款、捐款和技术援助。

戈德法恩曾任巴西中央银行行长，现任国际货币基金组织官员。

他将接替美国人毛里西奥•克拉弗-卡罗内，卡罗内因偏袒他在美洲开发银行的下属而被解雇，他与其有感情关系。

在长周末，阿根廷大约有三百五十万人旅游。

这是阿根廷旅游观察站的报告，该观察站指出，与 2021 年同一个假期相比，增长了 10%。

同一消息来源称，与大流行前的最后一年 2019 年相比，增长了 30%。

根据阿根廷中型企业联合会 CAME 的数据，伊瓜苏、马德普拉塔、科尔多瓦、萨尔塔、巴塔哥尼亚和罗萨里奥等主要目的地的酒店入住率为 90%。

据该实体称，长周末产生了约 270 亿比索（约 1.65 亿美元）的销售额。

旅游部长马蒂亚斯•拉门斯 (Matías Lammens) 庆祝这些数字，这使我们能够预测 1 月和 2 月的夏季将达到“历史最好水平”。

这位官员强调了 Previaje 计划在促进阿根廷旅游业方面取得的成功。

通过这一举措，用户可以就与旅行相关的消费申请最高 50% 的退款。

该计划于 2020 年出现，旨在帮助受 Covid 打击最严重的行业之一。

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2022 年卡塔尔世界杯

阿根廷国家队在世界杯首秀中以 2-1 输给了沙特阿拉伯。

在比赛开始后不久国家队队长莱昂内尔•梅西就判罚点球，并以 1-0 领先。

上半场，由于 VAR 检测到位置靠前，阿根廷人有 3 个进球被取消：梅西 1 个，劳塔罗-马丁内斯 2 个。

下半场一开始，阿拉伯人在几分钟内就成功扭转了局面。

阿根廷有多次扳平比分的机会，但沙特门将阿尔奥瓦伊斯的出色发挥确保了胜利。

如此一来，梅西的球队失去了自2019年以来保持的36场不败纪录。

现在，阿根廷将面对墨西哥，阿根廷必须在这场比赛中获胜，以保留他们继续参加世界杯的机会。

C 组的比赛将于 UTC 时间本周六 19 点进行。