RAE华语节目 11月18日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Luciano Pereyra Si no es muy tarde

Soda stereo Signos

新闻的主要内容：

-阿尔贝托•费尔南德斯总统结束在印度尼西亚参加G20峰会后返回阿根廷

-哥伦比亚：周一政府开启与民族解放军游击队之间的和平对话

- 阿根廷：副总统 CFK 在拉普拉塔为“庇隆主义追随者日”领导了一场大规模行动

- 美国悬赏索取巴拉圭反黑检察官在哥伦比亚遇害案的情报

- 长周末即将来临前，阿根廷酒店预订量居高不下

- 2022 年卡塔尔世界杯：在首秀的前四天，阿根廷国家队主帅莱昂内尔•斯卡洛尼替换两名球员

阿尔贝托•费尔南德斯总统结束在印度尼西亚参加G20峰会后返回阿根廷。

在访问期间，他还前往法国参加了在巴黎举行的和平论坛。

由于胃炎导致内出血，总统在巴厘岛期间晕倒。

然而，在当地医院进行体检后，费尔南德斯恢复了他的日程安排。

在峰会框架内，国家元首与中国国家主席习近平会面，之后北京授权使用两国商定的“互换”中的 50 亿美元。

据官方消息称，这使得阿根廷央行的储备增加 13% 。

在G20会议上，阿根廷总统再次呼吁重新审视国际货币基金组织对阿根廷等负债国征收的附加税制度。

应布宜诺斯艾利斯的要求，该呼吁被列入峰会的最终文件中。

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周一，哥伦比亚政府开启与民族解放军游击队 ELN 之间的和平对话。

总统古斯塔沃•佩特罗 (Gustavo Petro) 证实了这一点，同一天，司法部暂停了对叛乱组织 17 名成员的逮捕令，以促进谈判。

在佩特罗的前任伊万•杜克 (Iván Duque) 执政期间，与叛乱分子的谈判在2019 年导致 22 名警察死亡的袭击事件发生后伊万•杜克 (Iván Duque) 暂停了谈判。

但现任总统在竞选期间承诺，他将寻求在哥伦比亚实现“全面和平”。

总统希望和民族解放军游击队签署类似于与曾经是该国最大的游击队 FARC 签署的 2016 年协议。

副总统 CFK 在拉普拉塔市为“庇隆主义追随者日”主持了一场大规模的政治活动。

尽管此前有猜测，但这位前总统并未透露她对 2023 年大选的计划。

这是她在 9 月 1 日遭受袭击后的首次演讲，当时一名男子试图朝其头部开枪。

基什内尔感叹说，这次袭击“打破了自 1983 年民主恢复以来统治阿根廷的民主公约”，该公约将暴力排除在政治之外。

出于这个原因，她说：“所有力量都有义务重建将暴力、仇恨语言与那些因为想法不同而希望对方死亡的人分开的公约。”

她还呼吁达成“经济共识，不是在我们都有相同意见之处，而是要解决阿根廷面临的严重问题。”

此外，前总统还批评了一些反对派人士提出的将国有航空公司阿根廷航空公司私有化的提议。

对于基什内尔来说，这家上市公司为全国各地的当地经济带来了无数好处。

1972 年 11 月 17 日，庇隆主义以“追随者日”纪念胡安•庇隆将军返回阿根廷。

庇隆-这一阿根廷的三任总统在流亡中度过了 18 年。

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美国政府将悬赏有关巴拉圭检察官马塞洛•佩奇 (Marcelo Pecchi) 于 5 月在哥伦比亚被枪杀的谋杀案的信息。

华盛顿将支付高达 500 万美元的赏金。

美国驻巴拉圭大使马克•奥斯特菲尔德在受到总统马里奥•阿卜杜•贝尼特斯接见后宣布了这一消息。

佩奇为与黑手党和贩毒有关的事业工作，在巴鲁岛度蜜月期间遭到两名男子袭击。

他怀孕的妻子、记者克劳迪娅•阿奎莱拉在袭击中没有受伤。

目前只有一名被拘留者：弗朗西斯科•路易斯•科雷亚，哥伦比亚检察官办公室认为他应对策划谋杀负责。

阿根廷今天开始长周末，11 月 20 日是国家主权日。

据政府消息人士和旅游部门称，在此框架内，酒店预订率很高，平均入住率为 85%。

该领域的企业家相信这一长周末会有很大的活动，因为许多游客将在没有事先预订的情况下抵达目的地。

他们还相信，这个长周末的数据将反应一个成功的夏季。

对所有旅游目的地的期望都是一样的，包括大西洋沿岸、科尔多瓦、伊瓜苏瀑布、恩特雷里奥斯、萨尔塔、胡胡伊、门多萨和巴塔哥尼亚。________________________________________________________________

MUNDIAL QATAR 2022

2022 年卡塔尔世界杯

阿根廷国家队主教练莱昂内尔•斯卡洛尼最终决定更换他几天前提交的世界杯名单中的一些球员。

被撤换的球员有前锋尼古拉斯•冈萨雷斯和华金•科雷亚，他们因伤未能及时得到恢复。

新队员是来自马德里竞技队的安赫尔•科雷亚和来自美国的亚特兰大联队的蒂亚戈•阿尔马达，他们已经前往卡塔尔。

这些变化发生在世界杯首秀的前四天，c组的阿根廷的首场比赛对阵沙特阿拉伯，C 组还包括墨西哥和波兰。

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