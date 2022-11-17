RAE华语节目 11月17日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Raly Barrionuevo Luna Cautiva

Mercedes Sosa Vientos del alma

新闻的主要内容：

-El gobierno argentino celebró el apoyo del G20 al reclamo de alivio para países endeudados con el Fondo Monetario Internacional

-阿根廷政府欢迎G20支持对欠国际货币基金组织债务的国家的救济要求

-El presidente electo de Brasil, Lula, propone que su país albergue la Cumbre Climática de 2025

-巴西当选总统卢拉提议他的国家主办2025年气候峰会

-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, será recibido en Moscú por su par ruso, Vladimir Putin

-古巴总统米格尔•迪亚斯•卡内尔将在莫斯科受到俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的接见

-El Senado de Argentina aprobó el Presupuesto 2023

-阿根廷参议院批准2023年预算

-La pelota con la que Argentina venció a Inglaterra en el Mundial ‘86, la de la “Mano de Dios”, fue subastada por casi dos millones y medio de dólares

- 阿根廷在 86 年世界杯上用于击败英格兰球队的球，即“上帝之手”一球，被拍卖了将近 250 万美元

-Qatar 2022: Argentina venció a Emiratos Árabes 5-0 en el último amistoso antes del Mundial

-卡塔尔2022：阿根廷在世界杯前的最后一场友谊赛中5-0击败阿联酋

阿根廷政府就G20国家对减免欠国际货币基金组织债务的国家的要求表示支持和满意。

在参加印度尼西亚巴厘岛峰会后，阿尔贝托•费尔南德斯总统敦促：“对负债最多的国家支付的附加费进行审查。”

他解释说，这些“是非常高的比率，没有合乎逻辑的解释。”

费尔南德斯强调，阿根廷与2021年罗马峰会一样，再次在G20框架内提出这一要求。

同样，阿根廷外交部长圣地亚哥•卡费罗也重视欧盟伙伴的支持。

在峰会的最终文件中，卡菲耶罗在推特上表示：“各国要求根据阿根廷政府一直提出的建议，审查国际货币基金组织的附加费政策”。

布宜诺斯艾利斯今年与该基金达成协议，以解决前总统毛里西奥马克里政府在 2018 年签订的 440 亿美元债务协议。

阿根廷代表团从印度尼西亚返回，在马德里中途停留，费尔南德斯总统将在那里与西班牙副总统约兰达•迪亚斯•佩雷斯会面。

巴西当选总统卢拉达席尔瓦提议他的国家在2025年组织联合国气候大会。

这位前两任巴西总统在埃及参加 COP27 世界气候峰会时作出上述表示。

在此背景下，卢拉承诺“结束我们的森林正在遭受的退化过程”。

此外，他还宣布成立原住民事务部，使原住民“不被视为土匪”。

当选总统断言，随着他在 1 月 1 日重返总统职位，“巴西又回到了世界上”。

即将卸任的总统博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 因其环境政策而受到广泛批评。

巴西和世界各地的环保组织谴责在极端保守派领导人执政期间，亚马逊森林砍伐加剧。

古巴总统卡内尔将在莫斯科受到俄罗斯总统弗拉基米尔普京的接见。

这位古巴领导人昨天开始了国事访问，他将前往阿尔及利亚、土耳其、俄罗斯和中国。

正如卡内尔在社交网络上预期的那样，这次访问将解决该国的基本问题，这些问题从根本上与电力部门相关。”

普京邀请这位加勒比国家总统参加在莫斯科举行的古巴革命领袖菲德尔卡斯特罗纪念碑的落成典礼。

阿根廷参议院将 2023 年的预算项目批准为法律。

该倡议在反对派立法者没有出席的情况下获得批准。

总统府预计总支出将近 29 万亿比索，约合 1800 亿美元。

此外，预计经济增长率为 2%，年通货膨胀率约为 60%，1 美元兑 218.90 比索，财政赤字从 2.5% 减少到 1.9%。

1986年世界杯阿根廷对英格兰比赛用球本周三以240万美元的价格拍卖。

这是“上帝之手”之球，已故阿根廷球星迭戈•阿曼多•马拉多纳在那场比赛中打进的第一个进球。

突尼斯人阿里•本•纳赛尔提供该球，他是四分之一决赛的裁判。

据媒体报道，买家的身份没有被披露。

凭借这粒进球，马拉多纳也打进了阿根廷队夺冠的第二粒进球，他躲过了五名英格兰球员，被国际足联评选为世界杯历史最佳进球。

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DEPORTES

体育

阿根廷国家队在卡塔尔世界杯前的最后一场友谊赛中5-0击败阿联酋队。

在阿布扎比，阿根廷队凭借 Angel di María 的两粒，一粒来自 Julián Alvarez，一粒来自 Lionel Messi，一粒来自 Joaquín Correa的进球而获胜。

胜利后，球队前往多哈，等待 11 月 22 日星期二对阵沙特阿拉伯的世界杯首秀。

在新闻发布会上，阿根廷主帅莱昂内尔•斯卡洛尼透露，有“可能”改变为世界杯征召的26名球员名单。

根据教练的说法，这是由于几名球员因伤未完全康复而未达到 100% 的状态。

América es noticia

美洲是新闻

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El Presidente de Cuba se reunirá con Putin en Moscú

普京将在莫斯科会见古巴总统

古巴总统米格尔•迪亚斯-卡内尔本周三开始了国际访问，他计划下周访问莫斯科，与俄罗斯总统弗拉基米尔•普京举行会谈。

古巴总统在他的推特账户上说：“我们再次穿越大西洋进行一次紧张的访问，我们将解决我们国家的基本问题，这些问题对我们国家至关重要”。

迪亚斯卡内尔表示，他应阿尔及利亚、土耳其、俄罗斯和中国领导人的正式邀请访问这些国家。

总统明确指出，访问的议程旨在响应古巴政治和经济的优先事项，以及为减轻全球正在发生的大流行后危机的影响所做的努力，由于美国封锁的影响，哈瓦那的情况正在恶化，古巴通讯社 Prensa Latina 报道。

这是迪亚斯-卡内尔 (Díaz-Canel) 在 Covid-19 大流行之后的首次国际访问。古巴总统上一次访问俄罗斯并与普京举行磋商是在2019年。

古巴自 5 月以来一直遭受严重的发电危机，导致岛上每天停电时间延长，而且经常出现燃料短缺。

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Se realizó un paro general con marcha en Montevideo contra el proyecto de jubilaciones

一场大罢工在蒙得维的亚举行，游行反对退休法案

周二，数千名工人和雇员响应了乌拉圭工会 PIT-CNT 的号召，该工会呼吁在国会前举行示威，来结束持续四小时的总罢工，以拒绝政府的社会保障改革法案，当地媒体报道。

罢工在国家公共行政和教育领域很强烈，但在其他部门没有，部分原因是许多工会支持游行示威活动，但没有罢工。

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Haití y la ONU piden 146 millones de dólares para combatir nuevo brote de cólera

海地和联合国要求提供 1.46 亿美元用于打击新爆发的霍乱

周二，联合国和海地要求国际社会提供 1.456 亿美元，以帮助抗击新一波霍乱，这场霍乱已经在该国六周内造成 161 人死亡。

这是三年来致命腹泻病的首次爆发，霍乱疫情始于 2010 年，并在接下来的八年里造成 10多万人死亡。

海地卫生部周一报告了 8,708 例疑似病例，其中 7,623 人住院，该病已蔓延至该国 10 个地区中的七个地区。

联合国发表声明，要求“提供1.456亿美元支持该国紧急应对新一波霍乱，并为生活在最脆弱地区的140万人提供必要的援助”。

“霍乱是一种可以预防和治疗的疾病，国家机构利用他们的经验和知识，与当地和国际人道主义界密切合作，迅速制定了有效的应对措施” ，联合国海地人道主义协调员 Ulrika Richardson 说。

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Murió Frida, la perrita rescatista que brilló durante el terremoto de México en 2017

2017年在墨西哥地震中救援的小狗弗里达去世

墨西哥著名的狗弗里达在 2017 年 9 月的地震中成为希望的象征，它于周二去世。海军秘书处 (Semar) 在一份声明中证实了这一消息，该声明还明确指出这条狗已于 2019 年撤出救援队伍。

对于墨西哥人来说，弗里达不仅仅是一只狗。它最后一次参与救援是在 2017 年的瓦哈卡州和墨西哥城，当时该国经历了其历史上最严重的地震之一。

在其作为救援动物的整个职业生涯中，它帮助专业人士在废墟中找到了 55 具尸体，其中 12 具还活着，在普埃布拉有一座纪念弗里达的雕像。

在那次地震中，有 369 人死亡，约 25 万人无家可归，超过 18 万所房屋受损。

这些狗是救援工作的主角，帮助拯救了幸存者和被困在废墟中的人的生命。

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Gasolineros de Ecuador piden al gobierno que militarice las estaciones de servicio

厄瓜多尔加油站要求政府将加油站军事化

厄瓜多尔的汽油经销商已要求该国政府将例外状态生效的省份的加油站军事化，因为最近在该国不同城市和地区发生了勒索和袭击事件。

11 月的第一周，瓜亚基尔、埃斯梅拉达斯和圣多明各的不同加油站发生了七起汽车炸弹爆炸事件。袭击发生在政府宣布将囚犯从厄瓜多尔最暴力的监狱 Litoral Penitentiary 转移到该国其他监狱之后。

商会坚持其安全要求，并保证没有收到政府的回应。鉴于此，工会将宣布能够保护客户和工人安全的措施。

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Cancillería

来自外交部的消息

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G20: Argentina reiteró la necesidad de revisión de la política de sobrecargos del FMI

G20：阿根廷重申需审查国际货币基金组织附加费政策

G20 成员国领导人本周三在印度尼西亚巴厘岛峰会的最终声明中要求，根据阿根廷政府最近几个月在不同的论坛上，在与这一信贷机构的双边谈判中，并根据我国去年 10 月在罗马举行的 G20 峰会上提出的倡议，审查国际货币基金组织的附加费政策，

该宣言反映了阿根廷在履行避免最弱势群体饥饿的承诺、利用一切可用工具应对世界粮食危机方面的立场。

除此之外，还有促进公开、透明、包容、可预测和非歧视的农产品贸易，特别是，它指出需要更新多边农产品贸易规则，促进农产品流通。

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Cafiero pidió "recuperar la paz" y "terminar con el hambre en el mundo"

卡费罗要求“恢复和平”和“消除世界饥饿”

本周二在印度尼西亚巴厘岛举行的 G20 峰会上，由于费尔南德斯总统的健康问题，外交部长圣地亚哥•卡费罗代替总统演讲。

在演讲中，卡菲耶罗保证有必要“恢复和平并为全球复苏做出贡献”，“粮食安全意味着消除世界饥饿”。他还表示，“如果说这场大流行病证明了什么，那就是公共卫生的价值。”

卡菲罗保证，他毫不怀疑“此时没有什么比要求和平更具革命性了”。他强调战争“影响了整个世界”，“在北半球，死亡商人交易的是致命武器，而在南半球，食物变得更加昂贵或缺乏，最终杀人的不是子弹或导弹，而是贫穷和饥饿”。“当务之急是我们共同努力，使有关各方重返谈判桌。我们必须坚持‘多边主义’的力量，即使有些人想忽视它。我们的人民需要在一个发现社会正义的世界中发展多样性中的和平”，部长谈到阿根廷的立场时说。

他补充说：“阿根廷是南半球的一部分，今年到目前为止，这场战争使我国损失了近 50 亿美元。谁来修复这样的损失？”

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