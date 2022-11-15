RAE华语节目 11月15日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Zamba para no Morir

Nahuel Pennisi – Todo Cambia en Estado Acústico

新闻的主要内容：

-阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯在晕倒后又回到了印度尼西亚的 G20 峰会上

- 墨西哥总统说反对他的选举改革项目的游行是“种族主义和阶级主义的”

-古巴政府重申与美国对话的意向

- 经过两个月的犯罪团伙封锁，海地恢复燃料销售

-阿根廷：实施新的“公平价格” 管理计划以对抗通货膨胀

- 2022年卡塔尔世界杯：阿根廷国家队全员齐聚阿联酋

阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯在晕倒后恢复了他在印度尼西亚举行的 G20 峰会上的议程。

据官方消息人士称，由于胃炎和胃出血而晕倒，总统昨天不得不暂停他的演说。

在巴厘岛一家医院接受治疗后，费尔南德斯恢复了其参会活动，并与中国国家主席习近平会晤。

总统医疗小组报告说，国家元首“身体健康”。

在墨西哥，总统安德烈斯•曼努埃尔•洛佩斯•奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）批评游行反对他改革国家选举研究所（INE）的项目，该研究所负责管理这一北美国家的选举。

对总统来说，抗议活动是“政治脱衣舞，支持腐败、种族主义、阶级主义和歧视”。

对于奥夫拉多尔来说，正如他在墨西哥所称的那样，那些游行的人“这样做是为了支持他们在我所代表的政府中拥有的特权。”

除其他变动外，官方倡议的改革国家选举研究所的法案旨在通过直接和普选方式选举该研究所的成员。

上周末，数千人在首都墨西哥城和其他地区游行反对这一倡议，口号是“国家选举研究所不可动”和“捍卫民主”。

古巴总统米格尔•迪亚斯•卡内尔重申了与华盛顿对话的意愿。

总统澄清说，这种和解必须在“平等条件”下进行。

在哈瓦那国际博览会开幕式上，迪亚斯•卡内尔表示，长期以来，双边贸易关系“一直存在着曙光”。

古巴总统说：“我们从来没有为此设置障碍……是封锁设置了障碍。”

他说，古巴一直“坚持对外投资开放，这也适应于北美公司和古巴裔美国人”。

联合国今年再次投票通过了一项决议，敦促美国政府解除对古巴长达六年的禁运。

在海地，经过 G9 组织两个月的封锁后，恢复了燃料分配，该组织自 9 月以来一直使该加勒比国家的主要加油站处于瘫痪状态。

在过去的两天里，大约 400 辆油罐车开始在整个这一加勒比国家的加油站卸下燃料并使供应正常化。

犯罪分子阻止了工厂的活动，以反对总理阿里尔•亨利政府授权的汽油价格上涨。

总理随后解释说，不可能继续补贴资源，这导致一夜之间加油站的燃料价格几乎翻了一番。

一项新的价格计划开始生效，作为对抗阿根廷通胀的另一项措施，今年到目前为止，阿根廷的通胀率已经达到 70% 左右。

“公平价格”计划从本周二开始实施，其中包括大约两千件基本必需品，其价格将在四个月内保持不变。

同时，作为该计划一部分的另外 30000 种产品将只能增加 4%。

政府澄清说，在接下来的几天内，将分发以标记商店和超市中物品的材料。

该计划的监督将由地方政府负责，地方政府将派出检查员核实合规性。

此外，消费者将能够在手机应用程序中查询产品列表，他们还可以在其中报告短缺或价格差异。

100 多家公司签署了参与该倡议的协议，政府相信会有更多公司加入。_________________________________________________________

卡塔尔世界杯 2022

昨天，阿根廷队的世界杯阵容已经完成，其中有三名英超球员。

他们是 Emiliano Martínez、Lisandro Martínez 和 Alexis Mac Allister，他们已经加入了阿布扎比的阿根廷代表团。

因此，阿根廷主帅莱昂内尔•斯卡罗尼已经拥有了他选择参加世界杯的26名球员。

本周四，国家队将与阿拉伯联合酋长国进行一场友谊赛。

该比赛六天后，即 22 日星期二，国家队将在 C 组对阵沙特阿拉伯的比赛中首次亮相，C 组还包括墨西哥和波兰。

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