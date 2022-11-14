RAE华语节目 11月14日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的音乐和歌曲是：

Brindo Feat Rodrigo Manigot

Pistas Candentes Jaf

Aquellas Cartas Gardel

新闻的主要内容：

-阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯抵达印尼参加G20峰会

-玻利维亚：政府批准了在圣克鲁斯抗议的示威者的人口普查请求

-美洲国家组织将调查其秘书长乌拉圭路易斯•阿尔马格罗的道德不端行为。

-墨西哥：数千人游行反对选举改革项目

-根据巴西官方数据，2022年亚马逊森林砍伐创纪录

-体育：阿根廷男、女两队夺得轮滑曲棍球世锦赛冠军

阿尔贝托•费尔南德斯总统周一抵达印度尼西亚巴厘岛，参加 G20 峰会。

阿根廷代表团从法国出发抵达巴厘岛。总统在巴黎和平论坛上发表讲话，并与法国总统埃马纽埃尔•马克龙会晤。

费尔南德斯在印度尼西亚的正式议程将于明天开始，届时将举行由东道国总统佐科维多多主持的欢迎仪式。

随后，阿根廷总统将参加“粮食和能源安全”会议。

在G20峰会框架内，阿根廷国家元首将与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜•乔治耶娃和美国总统乔•拜登举行双边会晤。

玻利维亚政府澄清说，2024 年人口普查的数据将被纳入选举进程。

他希望借此缓解圣克鲁斯德拉谢拉的冲突，那里已经发生了数周来反对改变全国普查日期的抗议和罢工。

人口普查原定于明年进行，但路易斯•阿尔塞总统的政府将其重新安排到 2024 年，部分原因是大流行造成的延误。

这促使反对派据点圣克鲁斯的抗议者的反抗，他们希望根据调查中收集的数据在国会中有更大的代表性。

美洲国家组织将调查其秘书长乌拉圭人路易斯•阿尔马格罗（Luis Almagro）所谓的“道德缺陷”。原因是，据称与他的一名下属关系密切。

这位前乌拉圭外长在 2019 年玻利维亚政变中的角色引发了争议。

当时，这位负责人支持从未得到证实的欺诈指控，这导致了当时的总统埃沃•莫拉莱斯被推翻。

他也不曾排除使用武力取代委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗，支持美国前总统唐纳德•特朗普的威胁。

然而，阿尔马格罗将被调查的不是这些，而是他的个人行为。_______________________________________________________________

成千上万的人在墨西哥城和其他城市游行反对改革国家选举机构 INE 的法案。

对于抗议者来说，安德烈斯•曼努埃尔•洛佩斯•奥夫拉多尔总统政府的提议是对监督选举机构的自治和独立性的威胁。

大约 12000 人参加了在墨西哥首都的动员。

奥夫拉多尔证明了他的倡议是正当的，据他说，INE 在 2006 年和 2012 年的选举中支持欺诈行为，其中现任总统，也就是当时的总统候选人被击败。

除其他变化外，该法案提议选举机构的成员由普选产生。__________________________________________

根据卫星图像，特别研究所 INPE 报告说，巴西亚马逊在 2022 年遭受了创纪录的森林砍伐。

消息人士指出，今年到目前为止，已经失去了 900 多平方公里的丛林。

“这相当于近 12,4万个足球场” ，巴西绿色和平组织表示。

他们呼吁保护亚马逊地区：“因为世界的气候取决于它，这个星球上所有居民的经济、农业和健康也取决于它” 。

体育

阿根廷男子和女子曲棍球队在上周末赢得了轮滑世界锦标赛冠军。

首先，在阿根廷城市圣胡安举行的决赛中，女子队以 3-0 击败西班牙队。

然后，男子在同一地点以4-2击败葡萄牙人后加冕。

阿根廷足球队队长莱昂内尔•梅西（Lionel Messi）抵达阿拉伯联合酋长国，加入了将在卡塔尔出战世界杯的球队。

这位巴黎圣日耳曼球员在来自尤文图斯的安吉尔•迪玛丽亚和莱安德罗•帕雷德斯的陪同下抵达。

本周四，阿根廷国家足球队将与阿拉伯联合酋长国进行一场友谊赛，这是阿根廷队首次在世界杯亮相的前六天，在C组对阵沙特阿拉伯，该组还包括墨西哥和波兰。