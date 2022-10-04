RAE华语节目 10月4日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 拉丁美洲国家在联合国重申支持阿根廷对马尔维纳斯群岛的主张

-巴西：前总统卢拉要求所有反对贾尔•博尔索纳罗的人支持他 10 月 30 日的决选

-哥伦比亚：民族解放军游击队恢复与政府的和平谈判

-秘鲁：极右翼赢得了利马的选举

-巴塔哥尼亚：由于可能中毒，巴尔德斯半岛已经有13头露脊鲸死亡

-34岁的阿根廷人贡萨洛•伊瓜因宣布从职业足球退役

在联合国，第四届特别政治和非殖民化委员会批准了其第七十七届会议的工作方案。

在此框架内，阿根廷重申其对马尔维纳斯群岛的主张，并呼吁英国恢复有关群岛主权的谈判。

在会议背景下，厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、危地马拉和乌拉圭等拉丁美洲国家的代表支持阿根廷的立场。

厄瓜多尔代表克里斯蒂娜•埃斯皮诺萨（Christina Espinoza）也代表拉加共同体发言，她说，有一半非殖民化争议的领土在美洲大陆。

除马尔维纳斯外，委员会还收到了解决与美属萨摩亚、英属维尔京群岛、开曼群岛、法属波利尼西亚、直布罗陀和关岛等领土有关的非殖民化问题的请求。

在巴西，前总统卢拉在 10 月 30 日的投票前请求所有反对贾尔•博尔索纳罗的人的支持。

据这位左翼候选人称，在上周日的选举中，60%的选民投票反对现任总统。

在第一轮中，卢拉获得了 48.4% 的选票，而博尔索纳罗获得了 43.2% 的选票。

现在，这位前总统正在寻求候选人 Simone Tebet、Ciro Gomes 和 Soraya Thronicke 选民的选票。

就博尔索纳罗而言，他对第二轮充满信心，说他已经准备好“跑马拉松”，而他的对手只准备跑“100米赛跑”。

在他的社交网络中，这位极端保守主义者预言：“我们将为国家、为家庭、为生命、为自由和上帝的旨意而战斗！”

哥伦比亚游击队民族解放军恢复与政府的和平谈判。

叛乱组织在一份声明中宣布了这一点，其中详细说明了该进程的保证国是委内瑞拉，古巴和挪威，对话始于委内瑞拉。

在哥伦比亚前总统伊万•杜克执政期间，波哥大与叛军之间的和平谈判破裂。

但随着他的继任者古斯塔沃•佩特罗在 8 月就任，开始接触为了恢复谈判。

现任总统试图与民族解放军 ELN 重复哥伦比亚政府曾经与该国最大的游击队 FARC 于 2016 年签署的协议。

在秘鲁，极右翼赢得了利马的选举，一位极端保守派将担任首都市长。

人民复兴党候选人商人拉斐尔•洛佩斯•阿利亚加（Rafael López Aliaga）以 26.2% 的选票赢得了地区选举。

一年前带领佩德罗•卡斯蒂略（Pedro Castillo）赢得总统职位的自由秘鲁党在这些选举中以1.4%的得票率排在最后。

在周日获胜后，被许多人称为“秘鲁博尔索纳罗”的洛佩斯•阿利亚加要求卡斯蒂略辞职。

在巴塔哥尼亚的瓦尔德斯半岛已经发现了 13 头死去的露脊鲸。

丘布特省鲸鱼保护研究所证实了这一点。

该实体在其报告中回忆说，第一个死鲸标本是在星期六 24 日被发现的。

该研究所证实，正在开展研究以确定这些鲸类动物的死亡原因，这些鲸类动物在该水域拥有天然避难所。

人们认为它们死于藻类中积累的过量毒素，这种现象被称为“赤潮”。

正是出于这个原因，在皮拉米德斯港等城镇，他们呼吁民众在确认其安全性之前不要饮用海水淡化厂的水。

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体育

34岁的阿根廷前锋贡萨洛•伊瓜因宣布退役。

阿根廷国家队和皇家马德里等队的前球员在他现在的俱乐部国际迈阿密组织的新闻发布会上通知了这一消息。

这位足球运动员读了一封信，他在信中透露：“今天是告别足球的日子。 一个给了我很多的职业，有好的和不那么好的时刻”。

伊瓜因也在河床、那不勒斯、尤文图斯和切尔西踢过球，在 2010 年、2014 年和 2018 年与阿根廷队一起参加了三届世界杯。

他以国家队历史上第五射手的身份退役，仅次于莱昂内尔•梅西、加布里埃尔•巴蒂斯图塔、塞尔吉奥•阿圭罗和埃尔南•克雷斯波。

阿根廷网球选手弗朗西斯科•塞伦多洛昨天在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的 ATP 500 首轮比赛中以 6-2、7-6 (2) 击败波兰选手休伯特•赫尔卡茨。