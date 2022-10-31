RAE华语节目 10月31日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲是：

不知从何而来的祖父母——我心中的国歌（Abuelos de la nada - Himno de mi corazón）

安全气囊 – 只在这里 ( Airbag – Solo aquí )

新闻：

巴西：卢拉将成为下一任总统

PT的领袖路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦以50.9%的有效选票在周日的第二轮选举中获胜，现任总统贾尔•博尔索纳罗获得 49.10% 的选票。

在第二轮选举中，达席尔瓦以略高于 210 万张选票的优势获胜，这是巴西历史上争议最大的选举之一，也是两位候选人之间差距最小的选举。

“我们将让巴西人每天都吃早餐、午餐和晚餐，”这位当选候任总统昨晚在他的第一次演讲中说。

他还提到了他的竞争对手的沉默。博尔索纳罗没有承认失败，也没有发布任何消息，他在竞选期间警告可能存在选举舞弊，但他没有任何证据来表明这一指控。

拉丁美洲的进步主义总统庆祝卢拉的回归，而欧洲领导人则提到应对气候变化是与新总统合作的重大问题之一，而与被击败的右翼领导人博尔索纳罗缺乏环境敏感性形成鲜明对比。

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费尔南德斯总统将前往巴西会见卢拉

费尔南德斯总统这个星期一到圣保罗与当选总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦见面。卢拉在上周日战胜了现任总统贾尔•博尔索纳罗 。

官方消息称，两人的会面将在圣保罗洲际酒店举行，这位巴西PT领导人庆祝胜利并在胜利后发表了他的第一次演讲。

据总统府发言人加布里埃拉•切鲁蒂（Gabriela Cerruti）称，昨晚，在巴西选举结果公布后，阿尔贝托•费尔南德斯总统祝贺卢拉•达席尔瓦在选举中获胜。

昨天，当卢拉的胜利成为不可逆转的事实时，阿根廷总统宣布他“非常高兴巴西重新获得卢拉，拉丁美洲重新获得卢拉”。并且将当选总统描述为“一位真正独特且令人印象深刻的领导者，他度过了一段非常糟糕的时光”。

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政界人士纪念阿方辛的胜利和民主回归39 周年

来自不同领域的政治家、省长和代表庆祝前总统里卡多•阿方辛（Ricardo Alfonsín）在民意调查中获胜 39 周年，这标志着民主的回归，并强调了激进公民联盟（UCR）领导人恢复“和平”的尊严”。

众议院议长塞西莉亚•莫罗（Cecilia Moreau）在推特上表示，“1983 年 10 月 30 日，劳尔•阿方辛与阿根廷人民一起开启了民主复兴之路。从那天起，捍卫民主、人权和人民的主权是我们坚定不移的旗帜"。

阿根廷驻西班牙大使和已故前总统里卡多•阿方辛的儿子在与广播电台的对话中回忆了他父亲在 1983 年的选举胜利。

他还强调了对军政府的审判，并肯定这一过程“从未在世界任何地方进行过。

在马尔维纳斯群岛战争惨败后，军政府呼吁举行选举，全国各地游行呼吁结束 1976 年至 1982 年间摧毁阿根廷的军民独裁统治，阿方辛被选为总统。

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阿根廷自担任拉加共同体和拉加经委会主席国以来加强了区域领导力

阿根廷上周通过2022-2024 年期间担任拉丁美洲和加勒比经济委员会主席国， 拉丁美洲和加勒比国家共同体和欧洲联盟外交部长第三次会议的具体化走强了其区域领导地位。

上周一至周四，布宜诺斯艾利斯为拉加经委会第 39 届会议以及来自拉丁美洲和加勒比 54 个国家和欧盟的外交部长及高级代表的会议引起了区域和欧洲外交的关注，阿尔贝托•费尔南德斯总统参与了这两项活动。

59年后，阿根廷再次主办拉加经委会会议，该会议于上周一至上周三举行，阿根廷担任该区域委员会的临时主席国（PPT），委员会于1948年成立。

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Patronato成为阿根廷杯冠军

几周前被降级的Patronato de Paraná在上周日创造了奇迹，以 1-0 击败塔勒雷斯•德•科尔多瓦（Talleres de Córdoba）赢得了阿根廷杯冠军。超过 35000 人在门多萨省的马尔维纳斯阿根廷体育场观看了比赛。

蒂亚戈巴内加在比赛补时30 分钟踢进一球。

这样，这一来自恩特雷里奥斯省的球队就有了出战下一届南美解放者杯的通行证，并将像2020年的蒂格雷一样，成为第二支参加国际比赛的国家队。 他还将于一月份在阿布扎比对阵博卡青年队的超级杯比赛。

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科学/环境

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遗传性癌症：一个血液或唾液样本可让您检测到这一风险

通过血液或唾液样本，可以识别基因突变，从而确定一个人患某些类型遗传性癌症的概率。

依赖于国家癌症研究所 (INC) 的家庭癌症计划 (Procafa) 的医学遗传学家和副协调员 Pablo Kalfayan 解释说，用于疑似遗传性癌症病例的基因研究“可以更精确地估计癌症风险，通常通过抽血或唾液。这意味着对部分遗传信息进行分析，以查看是否存在可以解释个人和/或家庭情况的突变。”

这项研究的结果可以帮助患者和主治医师就他们的护理和最终治疗做出重要决定。研究结果对家庭成员也很有用，因为它们有助于确定每个人应该采取的最佳预防措施。

Kalfayan 解释说，“遗传性癌症综合征对应的癌症病例不到 10%，通常是由遗传突变引起的，这些突变可以从父母传给孩子”。

从日常咨询的情况来看，这位遗传学医生认为最常见的是遗传性乳腺、卵巢和结肠的肿瘤病理。

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阿根廷研究员被评为“年度科学家”

据官方报道，阿根廷生物技术专家 Florencia Cayrol 因其在癌症治疗方面的研究而被 2022 年女性经济论坛评为年度科学家。

这位科学家是生物医学研究所（Biomed，Conicet-UCA）的研究员，是神经免疫调节和分子肿瘤学实验室的成员。

Cayrol 因研究如何改善不同类型恶性肿瘤的低副作用癌症治疗而获得这一认可。

这位科学家说： “很高兴能得到一群在我们社会不同领域发挥重要作用的女性的支持。”

这位研究员也是欧莱雅-联合国教科文组织国际“科学界女性奖”的新锐人才奖得主。

世界经济论坛奖旨在表彰来自世界各地的十位具有代表性的人物。

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阿根廷设计的传染病预防疫苗首次完成阶段性实验

由 Conicet、圣马丁国立大学 (Unsam) 和 Cassará 实验室开发的第一阶段的临床试验报告显示，Arvac Cecilia Grierson (Arvac CG) 阿根廷抗冠状病毒疫苗安全且具有高度免疫性。

这是第一次完全在阿根廷设计和开发完成的传染病预防疫苗的I期临床研究。

预计 II/III 期临床研究将于 2023 年第一季度完成，这样ANMAT 将能够在明年批准该疫苗。

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政府资助阿根廷危险废物处理

国家环境与发展部报告，该部门致力于运输、出口和消除 65 吨受 PCB 污染的危险废物，这些废物储存在大学城，建筑、设计和城市规划学院、精确与自然科学学院以及布宜诺斯艾利斯市中央市场内。

被清除的受污染废物将在未来几天内被转移，届时将在布宜诺斯艾利斯港码头被装上一艘海运船舶到法国进行处置。

这是“阿根廷持久性有机污染物 (COP)、汞和其他危险化学物质的无害环境管理”项目的一部分。

去年，环境部以“固体聚集”状态向法国出口了超过 42 吨被多氯联苯污染的危险废物。从 2021 年到 2022 年，总共将出口 100 多吨。

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阿根廷研究人员寻求应用人工智能为了提高葡萄酒质量

伊曼纽尔米兰和塔蒂亚娜帕兰蒂是库约国立大学的机器学习方面的专家。

通过他们掌握的知识寻求应用人工智能来提高葡萄酒的质量。

阿根廷是世界第五大葡萄酒生产国。机制可以消除杂草并计算葡萄数量，以确定哪些葡萄最适合获得更好的产品。

在与 Página 12 报纸的对话中，他们解释说：“是生产者自己告诉我们他们的收成有问题。他们无法估计将要生产多少以及将要收获多少。

尽管目前仍在开发中，但他们希望同样的机制可以应用于其他生产领域。

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