RAE华语节目 10月3日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 巴西：卢拉（Lula）勉强赢得了选举，并将在10月30日与贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）总统进行第二轮选举

-欧盟批评其驻尼加拉瓜大使被驱逐，并且尼加拉瓜也与荷兰断绝关系

-教皇弗朗西斯科要求俄罗斯总统弗拉基米尔•普京停止在乌克兰的战争

- CFK副总统遇袭一个月后，调查主要嫌疑人是否有资金来源

- 巴尔德斯半岛发现了九头死鲸，由于可能存在毒素，要求不要喝自来水

l

-足球：博卡击败贝莱斯，成为职业联赛唯一的榜首

巴西前总统卢拉•达席尔瓦以48.35%的得票率在第一轮选举中获胜。

但他的主要竞争对手、现任总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）却出乎意料的获得了 43.27% 的支持率，远高于预期的民意调查。

有了这个结果，两位候选人将在 10 月 30 日进行第二轮选举。

在获胜后卢拉断言：“我从未在第一轮选举中获胜。我赢的都是在第二回合。”

博尔索纳罗承认选民表达了改变的愿望，但断言这种“改变可能会变得更糟”。

国家元首表示有信心在第二轮获胜。

此外，他还攻击了 Datafolha 民意调查机构，该机构曾预测卢拉将获得 15% 的优势，博尔索纳罗称：“今天我们战胜了谎言。”_______________________________________________________

在要求欧盟大使离开后，尼加拉瓜与荷兰断绝关系。

以总统丹尼尔奥尔特加为首的政府“在欧洲国家一再采取干预主义和新殖民主义立场”之前为与阿姆斯特丹的决裂辩护

荷兰外交部谴责马那瓜的决定，称：“不幸以这种不成比例的方式回应有关民主和人权的批评信息。”

对此，尼加拉瓜副总统兼第一夫人罗萨里奥•穆里略重申，指定的美国大使雨果•罗德里格斯因“干涉”立场而“不会被接纳”。

上周，奥尔特加政府要求欧盟驻尼加拉瓜大使贝蒂娜•穆谢德离开。

这是在布鲁塞尔呼吁“结束对中美洲国家反对者的镇压和迫害”之后提出的这一要求。_________________________________________________

教皇弗朗西斯呼吁俄罗斯总统弗拉基米尔•普京结束乌克兰战争并停止吞并，他说这“违反了国际法”。

这是自二月份冲突开始以来，教皇第一次直接与普京发出信息。

教皇在梵蒂冈的圣彼得广场说：“我的呼吁首先是向俄罗斯联邦总统提出的。”

天主教会领袖在此框架内提出要求：“尊重每个国家的领土完整”。

他还表示，他对“这几个月流下的血河和泪水”、“成千上万的受害者，尤其是儿童”感到“深深的痛苦”。

这位前阿根廷红衣主教也恳求道：“请让我们让年轻一代呼吸到健康的和平空气，而不是被污染的战争空气，这太疯狂了。”____________________________________________

在 CFK 副总统被暗杀未遂一个月后，他们寻求调查确定暗杀失败的筹资和计划。

司法部门还试图确定是否存在有人再次试图攻击前总统的风险。

该案已有四人被捕，其中包括费尔南多•萨巴格•蒙蒂尔（Fernando Sabag Montiel），他于 9 月 1 日在距离副总统头部几厘米远的地方开枪，但子弹没有被射出。

司法消息人士透露，他们正在努力寻找为据称在克里斯蒂娜•基什内尔 (Cristina Kirchner) 家门前租用一所房子以实施袭击的资金来源。

因此，寻求确定这四名被拘留者背后是否有操纵者。

鲸类动物的避难所金字塔港地区有九头鲸鱼死亡，这引起了巴塔哥尼亚的恐慌。

当地市长法比安•甘登警告说，在新和圣何塞海湾中存在的毒素远高于通常的值。

因此，他呼吁民众在排除可能的危险之前，不要饮用海水淡化厂的自来水。

在该地区的水域中存在大量藻类，这些藻类可能有导致露脊鲸死亡的物质。

在这种情况下，鲸鱼保护研究所报告了“由于有害藻类大量繁殖而存在生物毒素，这是与哺乳动物死亡有关的假设之一。”

_______________________________________________________

职业足球联赛

博卡青年队1-0击败贝莱斯萨斯菲尔德，成为甲级联赛的唯一领头羊。

距离联赛结束的五个日期，布宜诺斯艾利斯队积 42 分，其次是图库曼竞技队 41 分和 竞技队40 分。

河床队以 3-0 击败了阿根廷青年队，尽管他们没有为职业联赛而战，但凭借这场胜利，他们巩固了进入 2023 年南美解放者杯的机会。

________________________________________________________