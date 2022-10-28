RAE华语节目 10月28日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲是：

贝托奎瓦斯-我回来（Beto Cuevas-Vuelvo）

苏打立体声 - 温柔地对待我 ( Soda stereo – Trátame Suavemente )

新闻的主要内容：

-拉美和加勒比国家共同体集团再次要求美国结束对古巴的封锁

-五月广场的祖母们纪念他们为身份和孙辈的归还而斗争 45 周年

- 周日，巴西人在极端保守的贾尔•博尔索纳罗和左翼分子卢拉•达席尔巴之间选出一位总统

- 在墨西哥，平等婚姻成为合法婚姻

-布宜诺斯艾利斯省将全面禁止司机饮酒

-体育：Patronato y Talleres将争夺阿根廷杯冠军

-拉加经委会布宜诺斯艾利斯会议：拉美国家呼吁改变地区发展模式

- 阿根廷的贫困：近 100 万人登记领取财政援助以养活自己

-哥伦比亚参议院批准废除义务兵役制

- 对于《自然》杂志来说，巴西总统贾尔•博尔索纳罗对科学“构成威胁”

-在阿根廷的猴痘：卫生部确认首例重症监护和首例儿科病例

-体育：博卡成为第一支进入女子解放者杯决赛的阿根廷球队

据组成拉共体的 32 个国家的代表本周四在布宜诺斯艾利斯举行的会议所达成声明，CELAC，拉丁美洲和加勒比国家共同体重申“其致力于和平解决该地区和世界争端的使命”。还重申了他们对“基于尊重国际法和多边主义的更公平的国际秩序”的承诺。以及再次呼吁联合国 “结束对古巴的经济、商业和金融封锁”。该地区国家还重申支持阿根廷对马尔维纳斯群岛的主权主张。

这些国家还签署了呼吁英国遵守联合国决议，敦促各方通过谈判找到和平解决争端的办法。

阿根廷主要人权组织之一的五月广场祖母协会纪念成立 45 周年。

该组织是在上一次军事独裁统治期间出现的，目的是寻找被拘留者的失踪的子女。

这些婴儿和儿童被相同的镇压者占为己有或被收养，这些当时未成年人的真实来源被隐藏。

自 1977 年以来，祖母们一直寻求与这些孙辈重新建立联系并恢复他们的真实身份。

到目前为止，已有130人能够知道自己的真实姓名，并与合法家庭团聚。

该组织在布宜诺斯艾利斯市的基什内尔文化中心举行了庆祝其周年纪念的仪式，其口号是：“祖母 45 岁……搜寻仍在继续。”

纪念活动由该实体的负责人 Estela de Carlotto 主持，阿尔贝托•费尔南德斯总统出席了纪念活动。

费尔南德斯表示：“我这一代和后代永远感激你们为阿根廷所做的一切。”

此前，Estela de Carlotto保证将继续寻找孙辈，直到找到最后一位。

星期天巴西人将在总统贾尔•博尔索纳罗和前总统卢拉•达席尔瓦之间选出下一任总统。

投票前的最后一次民意调查显示，卢拉将获得 53% 的选票，而现任国家元首则获得了 47% 的选票。与前一周相比，前总统的投票意向有所改善。

在10月2日的第一轮选举中，这位左翼候选人以43.3%的选票获胜。

在第一个回合中，极端保守的博尔索纳罗的表现令人惊讶，他获得了 43.3% 的支持率。

阿根廷最大、人口最多的布宜诺斯艾利斯省参议院批准了一项禁止司机饮酒的法律。

“零容忍”法案规定对违规者处以罚款、逮捕、保留和取消执照资格。

为该倡议辩护的亲政府议员索菲亚•万内利指出：“由于本可以避免的事故，很多伤者被送进了我们的医院。”

她补充说：“四分之一的人驾车时饮酒，而且许多都是年轻人。”

目前，在布宜诺斯艾利斯地区，允许的最高酒精含量为每升血液 0.5 克酒精。

但如果这个提议得到省下议院的批准，这个上限将降至零。

交通事故是阿根廷人死亡的主要原因之一。

在墨西哥，同性婚姻成为合法婚姻。

本周，墨西哥 32个州中仅剩下的格雷罗州和塔毛利帕斯州两个洲也批准了此类联姻。

这样，墨西哥成为世界上第 34 个承认这一权利的国家。

自该国首都墨西哥城成为第一个将同性婚姻合法化的地区以来，已经过去了 15 年多。

塔毛利帕斯州立法机关最后批准此类婚姻，以 23 票赞成、12 票反对和 1 票弃权获得通过。

前一天，格雷罗 38 票支持，6 票反对和 2 张无效投票也获得通过。

2010 年阿根廷批准通过该法律。因此，阿根廷是第一个将同性婚姻合法化的拉丁美洲国家。

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体育

来自恩特雷里奥斯巴拉那的球队Patronato，将于本周日面对来自科尔多的Talleres de Córdoba。

比赛将在门多萨市进行。

恩特雷里奥斯人在点球大战中淘汰了两届阿根廷冠军博卡青年队后，进入了决定性的阶段。

如果Patronato赢得阿根廷杯，它将进入大陆最重要的赛事——解放者杯。

在布宜诺斯艾利斯举行的拉加经委会会议上，拉丁美洲国家一致呼吁改变该地区的发展模式。

在拉加经委会第 39 届会议开幕期间，还商定秘鲁将于 2024 年主办下一次会议。

会议本周三在阿根廷首都举行，东道国外长圣地亚哥•卡菲罗指出了“困扰我们的大流行和战争的背景”。

他还警告说“环境恶化”对大陆经济的影响。

他指出“近几十年来，全球化作为增长引擎的弱化”。

卡菲罗指出，“我们拉丁美洲和加勒比人民面临的巨大挑战是：我们地区历史上的不平等差距、生产力和性别差距。”

来自政府、联合国、政府间组织、学术界和民间社会的 600 多名代表出席了在布宜诺斯艾利斯举行的拉加经委会会议。

超过 80 万人登记领取经济援助以养活自己。

社会保障机构 ANSES 在全国各地办事处登记的第三天报告了这一消息。

名为“食物强化”的计划针对处于极度脆弱状态的人群，他们没有任何类型的收入或国家的援助。

该计划是政府在通胀上升的背景下推出的，尤其是今年食品通胀已经超过 70% 。

受益人将获得4.5万比索，约合290美元。

在哥伦比亚，参议院批准了一项取消义务兵役的法案。

立法者德拉卡勒提出该倡议，并声称在“正在进行和平进程的国家”征兵是不合理的。

他指的是由古斯塔沃•佩特罗总统领导的现任政府推动的与民族解放军游击队达成和平协议。

德拉卡勒申明，该提案“是对武装部队专业化和改进的前提”

他指出，这与哥伦比亚社会的不平等进程有关，因为义务兵役实际上只涵盖最贫穷的年轻人。”

该项目以 58 票赞成、4 票反对获得通过。______________________________________________________

对于英国杂志《自然》来说，巴西总统贾尔•博尔索纳罗代表“对科学、土著人民和他自己人民的发展的威胁”。

该杂志在一篇社论中称，“博尔索纳罗信守了他的诺言：他的使命对科学、环境和巴西人民造成了灾难性的影响。”

社论将其与美国前总统唐纳德特朗普进行了比较。

《自然》杂志说，两者都否认“科学家对冠状病毒的警告”以及“这种疾病的危险”。

同时，该出版物强调了前总统卢拉•达席尔瓦的一些政策的重要性，他是博尔索纳罗在本周日决选中的竞争对手。

文章指出，在卢拉任期内，即 2003 年至 2011 年， “巴西打破了森林砍伐与牛肉和大豆等原材料生产之间的联系。”

专栏总结道，但“博尔索纳罗已经瓦解了大部分在该领域的进展”。

卫生部报告了首例儿童猴痘病例，以及首例因该病住院的重症监护病例。

据该消息来源称，阿根廷已有627例确诊病例。

卫生部解释说，这名儿科患者是一名来自布宜诺斯艾利斯市的 10 岁男性儿童。

体育

博卡青年队成为第一支进入女子解放者杯决赛的阿根廷球队，该赛事自 2009 年开始举办。

本周四，在半决赛中，这一布宜诺斯艾利斯球队在厄瓜多尔基多的一系列点球大战中以 3 比 0 击败了哥伦比亚的卡利拉科鲁尼亚队，两队在常规时间 1 比 1 战平。

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