RAE华语节目 10月21日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲是：

卡图佩库•马丘（Catupecu machu）演唱的¨有时候我回来¨（A veces vuelvo）

Airbag 演唱的La partida de la gitana si te vas

新闻的主要内容：

- 食物篮子是 370 美元：阿根廷的一个贫困家庭的月收入低于这个数字

-美洲国家组织将分析秘鲁的政治危机

-哥伦比亚：总统古斯塔沃•佩特罗指责美国破坏世界经济

-厄瓜多尔议会再次支持阿根廷对马尔维纳斯主权的主张

- 12 名乘客因从西班牙起飞的阿根廷航空公司航班的强烈颠簸的影响而受伤

-足球：博卡完成与拉普拉塔体操队曾经暂停的一场比赛，并在比赛结束之日寻求重返榜首

一个有两个成年人和两个未成年人的阿根廷家庭每月需要大约 370 美元来支付最低伙食费。

如果他们负担不起这笔钱，该家庭就会处于贫困状态。

这是官方统计机构INDEC报告的。

同一消息来源称，除了食物外，包括住房、健康、教育和服装费用在内的基本篮子在 9 月份超过了 1100 美元。

根据INDEC，如果一个家庭的月收入低于该数字，则被认为是贫困的家庭。

这些数据是在 9 月份通胀率为 6.2% 且 2022 年迄今已超过 66% 的通胀率公布后不久公布的。

由于通货膨胀对最脆弱人群的影响更大，政府正在实施固定价格物品清单和经济援助等措施。

应秘鲁总统佩德罗•卡斯蒂略的要求，美洲国家组织分析了秘鲁的政治危机。

在华盛顿，美洲国家组织常设委员会本周四开会研究卡斯蒂略的提议，卡斯蒂略保证民主在他的国家处于危险之中。

在秘鲁总检察长对卡斯蒂略提出涉嫌腐败的宪法投诉后，总统向美洲国家组织提出了这一要求。

秘鲁总统否认这些指控，并保证司法指控是推翻他的策略的一部分。

这就是为什么卡斯蒂略呼吁启动美洲国家组织的“民主宪章”，这是一份由 20 个美洲国家签署的文件，以保证半球的制度性。

自从一年多前就任以来，这位秘鲁总统已经在国会克服了两次弹劾企图，两次弹劾也是由于他否认的腐败指控。

对于哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗来说，美国正在摧毁“世界上所有的经济体”。

总统在公开声明中表示，华盛顿采取行动“保护自己，而不考虑通过其措施会发生什么”。

根据佩特罗的说法，“拉丁美洲国家的经济正在被清空……拉丁美洲正在被掠夺……我们的货币都在下跌，而不仅仅是哥伦比亚比索。”

他还谈到了试图到达美国的移民潮，并表示：“他们相信那里有一个梦想等着他们，他们离开了我们的国家。”

他补充说：“他们到达那里时会受到虐待，如果他们活着到达的话。”

最后，佩特罗说，白宫应该“明白，要阻止这种外流，我们必须在我们的国家实现更多的繁荣。”

厄瓜多尔国民议会一致批准支持阿根廷对马尔维纳斯群岛的主权主张。

该动议还呼吁英国向联合国提交呼吁与阿根廷对话以解决争端的决议。

厄瓜多尔国会还敦促厄瓜多尔政府“在所有多边论坛上保持对阿根廷的支持和声援”。

大会投票是在阿根廷马尔维纳斯群岛国务卿吉列尔莫•卡莫纳访问厄瓜多尔几天后进行的。

12 名乘客因强烈的颠簸而受伤，颠簸影响了阿根廷航空公司从巴西起飞的航班。

据国有公司称，这起事件发生在飞往布宜诺斯艾利斯的航线上，当时该航线在巴西附近的大西洋上空飞行。

据同一消息来源称，震动导致手提行李掉落，没有系好安全带的乘客的位移。

在一些目击者在社交网络上分享的图片中，可以看到氧气面罩是如何脱落的，以及机舱各个部分的损坏情况。

据国有航空公司称，抵达阿根廷首都后，有 9 名乘客在同一机场接受了治疗，但 3 人不得不被送往医院。

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足球

本周四，博卡与拉普拉塔体操队的比赛结束，在13天前比赛的开赛9分钟后因事故暂停。

博卡寻求夺回锦标赛的领先权，目前该赛事的主动权掌握在竞技队手中。

冠军赛只剩下一个比赛日期了。

一切都将在本周日确定，冠军将来自这三场比赛中的一场：博卡和独立、竞技-河床或帕特纳托和飓风。

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来自外交部的消息

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阿根廷出席法兰克福国际书展

阿根廷展台于本周三在德国法兰克福国际书展上落成。该展会是世界上最大的盛会，将持续到 10 月 23 日。

阿根廷外交部在其 100 多平方米的展台上展示了与阿根廷图书计划中的计划和倡议相对应的重要图书样本，该计划和倡议是由文化事务局，国家旅游局，外交、国际贸易和宗教事务部，阿根廷投资和国际贸易署推动的一项公共政策。

文化事务部主任 Paula Vázquez 解释说，此类活动是为了在国外推广出版物及其作者的基础上寻求国家出版市场的国际化。他强调说：“这一预测还追求出口经济发展和中小型出版商的专业化，无论是在版权市场还是实体书方面。”

商业出版部门 (SEC) 包括主要经济活动是出版书籍的公司，这些书籍通过书籍的独家渠道（书店、分销商和直接渠道）销售。

在阿根廷展台上，您可以找到与阿根廷 Bibliodiversa 策展人相对应的 300 本书，该目录是根据公开征集编制的，其中 100 多家出版商参与并特别为法兰克福和瓜达拉哈拉（墨西哥）的国际博览会举办。

该目录在展位上和外交部网站上的数字版本中提供，展示了我们出版业的多样性及其文学和多样性、多种体裁、大学版本和阿根廷翻译.内容的质量。

此外，展台还收藏了来自南方计划的精选书籍，该计划为将阿根廷作品翻译成其他语言提供财政支持；阿根廷关键图书目录，包含 28 种阿根廷图书，旨在促进版权销售；以及一个专门为获奖作家展示的展览，其中精选了 30 位获得重要国际认可的作家。

阿根廷 Bibliodiversa 目录可在以下网址找到：

https://cancilleria.gob.ar/userfiles/2022/argentina-bibliodiversa.pdf

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阿根廷和智利在南极协调方面取得进展

马尔维纳斯、南极洲和南大西洋事务部长吉列尔莫•卡莫纳 (Guillermo Carmona) 在布宜诺斯艾利斯市的阿根廷外交部总部主持了南极事务双边委员会第二次会议。

该委员会的成立是由阿尔贝托•费尔南德斯总统和加布里埃尔•博里克总统于 3 月在布宜诺斯艾利斯举行的会议上宣布的。阿根廷和智利之间的协调是战略联盟的一部分，该联盟允许在南极条约体系的主要论坛中统一立场，例如协商会议 (ATCM) 和南极海洋生物资源保护委员会 (CCAMLR) .也体现在科学和后勤合作方面。卡莫纳部长强调了对南极第三国基地的 12 次联合视察的表现，阿根廷和智利将为此协调为《南极条约》缔约国举办联合研讨会。

反过来，他强调了在为斯科舍弧的西部和南部南极半岛（域 1）建立海洋保护区的联合提案中，以及阿根廷南极研究所（IAA）和智利南极研究所（INACH）开展的工作。

在会议期间，两个代表团讨论了他们在下周于澳大利亚霍巴特开始的南极海洋生物资源保护委员会会议面临的挑战。他们审查了为明年在芬兰赫尔辛基举行的第 45 次协商会议所做的工作。

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