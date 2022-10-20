RAE华语节目 10月20日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲是：

索莱达•帕斯托鲁蒂（Soledad Pastorutti）演唱的天空列车（Tren del cielo）

迭戈•托雷斯（Diego Torres）演唱的希望的颜色（Color esperanza）

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来自南方国家阿根廷的5条消息

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来自世界各地的 100 多位市长在布宜诺斯艾利斯就气候变化展开辩论

C40 市长世界峰会于本周三在布宜诺斯艾利斯市举行，届时汇集来自国外的 100 多名社区领袖和约 150 名阿根廷市长，他们就气候变化达成新的共识进行辩论。峰会于本周五结束。

这一国际会议的座右铭是“团结一致”。同时，环境和社会组织将开展各种行动。

周三上午，150 名市长提交了一份阿根廷城市宣言，承诺“将温度升高限制在 1.5°C 并在 2050 年前实现碳中和”，此外“发布温室气体清单和风险评估”。

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发现了可能是纳粹潜艇的遗骸

在布宜诺斯艾利斯省大西洋沿岸发现的一系列遗骸可能是一艘德国在二战期间使用的潜艇，因此建议对部分材料进行提取和分析，以明确其特征。

这一发现是该地区居民和水手传言的一部分，他们曾报告说，在 1946 年至 1948 年期间（在庇隆将军第一任总统期间），几艘潜艇与身份不明的人一起抵达这些海岸。

海军工程专业委员会（CPIN）主席胡安•马丁•卡内瓦罗（Juan Martín Canevaro）表示，从“分析的视频和照片来看，结论是发现的遗骸与可能沉没的类似渔船、挖泥船，油轮或其他水面船只的东西没有巧合，因此可以推断，尽管没有明确肯定，但类似于潜水艇的沉没”。

这位海军工程师，阿根廷水道的前国家主管，与他的同事安德烈斯•米格尔•库伊特（Andrés Miguel Cuidet）一起，根据关于纳粹在阿根廷的存在的作家和研究员领导的一个小组的要求，进行了近一个半月的技术检测。

2009 年，来自该地区的退伍士兵和渔民恩里克•维森特•席尔瓦（Enrique Vicente Silva）发现了遗骸的位置，他随后用他的船只回声测深仪在海床以上约 4 米的高度发现了一个没有沉船标记的地点记录。

这些数据甚至传到了一位丹麦记者的耳中，记者曾与他一起在该地区工作过一段时间。

2021 年，在联系席尔瓦后，（《希特勒流亡》和《希特勒的第二人生》等书籍的作者巴斯蒂和一个名为“缺失环节”的组织证实了在用侧扫探头检查后，确认在约 28 米深处存在一个“没有武装”的结构。

卡内瓦罗解释说，在他的报告中，在所有材料中，他还使用计划将图像与德国在二战期间使用的潜水船的可能部件或部分进行比较。

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发现了 5400 年前狩猎采集者职业的痕迹

Conicet 研究人员在阿根廷北部卡塔马卡的 Yocavil 山谷发现了一个史无前例的考古遗址，其历史可以追溯到 5400 年前，并展示了在记录为世界上最大的火山喷发后，一群狩猎采集者的如何移动。这一发现可以“提供线索”来预测当今灾难的影响。

考古遗址被称为“Cueva Abra del Toro”，距离 San Fernando del Valle de Catamarca 约 170 公里，海拔 3000 多米。

这是在阿根廷西北部低地狩猎采集职业的最古老记录之一。根据研究，这个人类群体一定是在安第斯山脉中央火山带最近五千年来最大的塞罗布兰科火山群喷发后迁移的，尽管这个地方后来又有人居住。

“这一发现的特殊性在于，它向我们展示了火山爆发等灾难性事件与人类之间的相互作用，因为人们不得不离开并返回那个地方，”研究人员卡博内利说。

关于可以追溯到现在的联系，卡博内利说，“这项研究的好处是，即使在今天，我们也可以看到人与火山爆发之间的相互作用”，并以昆布雷维耶哈火山的喷发为例。

“考古学可以为我们提供有关景观需要多长时间才能恢复的线索，它是如何恢复的，火山爆发后人类是否开始与之互动的新物种，以及人们返回时是否有任何技术发生变化。”，他说。

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在从乌斯怀亚到阿拉斯加的旅途中，一名阿根廷人为 310 名癌症幸存者纹身

由于阿根廷纹身艺术家 Diego Starópoli 和他的家人的慈善倡议，他们决定为来自不同国家的 310 名乳腺癌幸存者表演“纹身治愈”。

214 天 5.2 万公里的旅程穿越 15 个国家等待着他们.

纹身艺术家说，当电视节目 Mandinga Tatoo 的制作人的目标是在对没有进行此类纹身传统的国家的女性纹身。今天用艺术覆盖了癌症留下的印记。

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布宜诺斯艾利斯将主办拉共体和欧盟外长峰会

布宜诺斯艾利斯市将在下周举办两次重要的外长和高级别官员会议，例如拉美和加勒比国家共同体（拉共体）外长峰会，以及将召集该区域一体化机制成员国和欧盟（EU）外长的双区域会议，阿根廷是临时主席国（PPT）。

在此框架内，圣地亚哥•卡菲罗外长与欧洲外长、外交与安全政策高级代表何塞普•博雷尔•丰泰勒斯将举行双边工作会晤，就阿根廷和欧盟共同议程上的悬而未决问题取得进展。

欧盟作为一个集团，是阿根廷的第三大贸易伙伴和主要外国投资者。

拉共体 32 个国家的外交部长也将举行会议，会议由外长卡菲罗主持，他将介绍进展情况并主持关于 PPT 阿根廷确定的 15 条行动方针的对话。

该路线图的要点之一是 Covid-19 后的经济复苏；区域卫生战略；拉共体反腐败议程；食品安全;与区域外合作伙伴对话；拉丁美洲和加勒比基础设施的整合；环境合作；改善成员国妇女的状况和条件。

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美洲是新闻

阿根廷警报美军在巴拉圭河的存在

美国陆军参与扩大巴拉圭河航行的项目，导致阿根廷政府向巴拉圭政府抱怨“军队的存在危及该地区的安全”。

与此同时，巴拉圭政府告诉媒体，援助“只是技术性的，而非军事性的”。据阿根廷报纸 Pagina12 报道，巴拉圭政府澄清说，该项目包括“与美国专家的合作”，其中包括对河流的研究，但不考虑军事性质的合作。

然而，来自阿根廷的消息人士警告称，巴拉圭“未履行将其计划实施的干预措施通知其他国家的义务”。

该项目还受到阿根廷国会外交关系委员会的审查，被列为“威胁国家安全和使南方共同市场成员国之间的国防关系失衡”。

对阿根廷而言，提及美国和中国在台湾问题上的紧张局势，在巴拉圭领土上的外国军事存在“损害了沿海国家的安全，并将该地区变成了外国冲突的现场”。 9 月中旬，大北方议会全体会议已表示拒绝该项目，这一集团由来自阿根廷东北部和西北部 10 个省组成，分别是图库曼、萨尔塔、圣地亚哥德尔埃斯特罗、胡胡伊、卡塔马卡、拉里奥哈、米西奥内斯、查科、科连特斯和福尔摩沙省。

与此同时，巴拉圭商会通过推特为这一承诺辩护，称这将在经济、社会和环境问题上产生“积极”影响，并为公共和私营部门之间的合作提供机会。

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联合国在向海地提供人道主义援助问题上存在分歧

联合国在派遣多国部队帮助海地问题上存在分歧。墨西哥和美国提出了这个想法，但俄罗斯和中国表示保留意见，尽管海地外长明确要求帮助。

“我肩负着一项使命，即向安全理事会发出所有遭受苦难的人民的求助呼吁，并大声而明确地说，海地人民不是在活着，而是在幸存着。我代表 400 万因帮派暴力而无法上学的儿童写信给你们。”，让•维克多•吉纽斯说。

海地受到通货膨胀的打击，导致食品和燃料价格上涨。危机加上帮派暴力和日常抗议活动正在导致国家崩溃。

海地呼吁提供“坚实支持”，以帮助警方制止人道主义危机、消灭帮派、保障燃料分配并促进恢复正常生活。除此之外，还出现了猛烈的霍乱爆发。

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数千名委内瑞拉移民滞留在墨西哥

“我宁愿穿越丛林10次，也不愿再次穿越墨西哥，”帕尔马尔•埃尔南德斯家族的几名成员异口同声地说。他们总共是24人，18 名成人和 6 名儿童，他们于 9 月 1 日离开加拉加斯逃离尼古拉斯•马杜罗缺乏机会和政治迫害的政府， 家庭发言人25 岁的达里奥解释说。

“我们很快就通过了达连，巴拿马和哥斯达黎加。但我们已经在墨西哥待了一个月。如果他们没有在恰帕斯州阻止我们，我们早就在美国了。现在我们不知道我们是否能够进入”，他对西班牙报纸 El País哀叹道。

上周二，墨西哥与美国达成协议，对任何通过南部边境非法进入的委内瑞拉人关闭大门。

作为交换，美国政府承诺向 24000 名委内瑞拉人开放其领土的初始配额，前提是他们应乘飞机抵达。尽管无法知道确切的数字，但正是由于大多数人的身份不正常，有数千名来自委内瑞拉的人被困在墨西哥。

8 月，30000 名移民，其中 23000 名委内瑞拉人越过达连峡（Darién Gap），这是将哥伦比亚与巴拿马隔开的荒凉丛林。全年的上升趋势表明，9 月这一数字会更高。他们中的许多人现在在墨西哥境内。

另外，根据美国政府的数据，8月份在南部边境委内瑞拉移民达25349人次，且逐月增加。

因此，尽管不可能准确估计在某一特定时刻“过境”墨西哥的移民人数，但可以说“成千上万”。

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对于拉卡勒•普来说，阿根廷的保护主义“影响”乌拉圭

乌拉圭总统路易斯•拉卡勒•普批评阿根廷最近的经济措施，称它们“不符合南方共同市场的精神”。

为避免大幅贬值，阿根廷部长塞尔吉奥•马萨（Sergio Massa）对通过信用卡在国外购物征收新税，这阻碍了阿根廷人在其他国家消费，同时推高美元兑阿根廷比索，导致乌拉圭人越过边境到阿根廷购物.

阿根廷采取的其他措施包括对进口进行更严格的控制，据称是为了打击欺诈行为，这些欺诈行为将使商家获得优惠汇率。

拉卡勒•普本周二参加了鱼类储存厂的落成典礼，13 名渔民将在那里工作。该合资企业“将促进经济和居民的生活质量，”拉卡勒说。

“我们必须考虑更多地捕鱼和更好地保护，”他说。

拉卡勒•普还指出，由于其冷藏室，该工厂将使渔民在工作中更加独立。

总统还强调，在确保物种保护的同时增加产量很重要。

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