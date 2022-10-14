RAE华语节目 10月14日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻：

-Argentina: asumieron las nuevas ministras de Trabajo, Desarrollo Social y Mujeres

-阿根廷：新的劳工、社会发展和妇女部部长上任

-Brasil: el presidente Jair Bolsonaro promete que si es reelecto, su rival Lula irá a prisión

-巴西：总统贾尔•博尔索纳罗承诺，如果他连任，他的对手卢拉将入狱

-Washington evalúa el pedido del gobierno haitiano de enviar tropas para pacificar el país

-华盛顿评估海地政府出兵安抚的请求

-El ministro de Economía argentino se reunió en Washington con la directora del FMI

-阿根廷经济部长在华盛顿会见国际货币基金组织总裁

-El Primer Ministro de Corea del Sur llegó a Buenos Aires para una visita oficial

-韩国总理抵达布宜诺斯艾利斯进行正式访问

-Deportes: Marcelo Gallardo anunció el fin de su ciclo como técnico de River, el más exitoso en la historia del club

- 体育：马塞洛•加拉多宣布结束他作为河床教练的周期，他是该俱乐部历史上最成功的教练

阿根廷政府的三位新部长上任：工作部部长拉奎尔•奥尔莫斯（Raquel Olmos）、社会发展部部长维多利亚•托洛萨•帕兹（Victoria Tolosa Paz）和妇女与性别部部长阿耶伦•马齐纳（Ayelén Mazzina）。

当她们在总统府宣誓就职时，阿尔贝托•费尔南德斯总统呼吁“庇隆主义团结一致赢得 2023 年选举”。

在仪式上，总统断言：“有了这三位女性，希望今年我们开启一个新的阶段，投入所需的力量。” 。

美国正在评估出兵海地安抚该国的请求，海地历经数月的政治、经济和暴力危机。

然而，美国政府目前认为当务之急是让人道主义援助到达这个加勒比国家。

国家安全委员会发言人约翰柯比表达了这一点。

海地总理阿里尔•亨利曾请求外国提供军事援助。

在给联合国的一封信中，亨利呼吁“能够迅速部署一支友好国家团结起来的专门的国际武装力量应对人道主义危机”。

总理解释说，他的政府需要帮助才能重新控制首都太子港，其中部分地区由犯罪团伙控制。

巴西总统贾尔•博尔索纳罗承诺，如果他在 10 月 30 日的选举中连任，他的竞争对手前总统卢拉•达席尔瓦“将入狱”。

在这一南美国家西北部累西腓的一次传教活动中，国家元首断言：“他会回到监狱，他会回去。 因为小偷的地方在监狱里。”

这位前总统因他一直否认的腐败指控被关押了 500 多天，直到最高法院宣布对他的审判无效并被释放。

经济部长塞尔吉奥•马萨在华盛顿再次会见了国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜•乔尔吉耶娃。

这突出了部长和阿根廷政府对财政赤字目标的承诺，以及与基金设定的其他目标，以解决 440 亿美元的债务问题。

英国《经济学人》周刊对马萨在两个月前上任经济部以来的管理表示赞赏。

根据该出版物，部长“带来了一些平静”和“站在阿根廷和混乱之间”。

该周刊强调了通过一项促进农业出口清算的计划为中央银行带来的美元收入是一项成就。

大韩民国总理韩德洙于本周四至周六对阿根廷进行正式访问，总理由商人和高级官员组成的代表团陪同。

这位官员的布宜诺斯艾利斯之行是在今年纪念两国建交 60 周年以及 2004年基什内尔担任总统期间韩国总理最后一次访问阿根廷 18 年后的框架内进行的。

声明说，本周四韩国总理与外交部长圣地亚哥•卡菲罗（Santiago Cafiero）会见商人，“继续深化两国政府和私营部门之间的工作，以增加和巩固双边贸易”。

2021 年，阿根廷与韩国之间的商业往来增长了 124%，其中阿根廷有大量顺差。

与此同时，韩国钢铁公司浦项制铁在萨尔塔省和卡塔马卡省拥有一个名为“Sal de Oro”的综合锂项目，该项目占地 25000 公顷，该公司确认计划通过投资创造约 1900 个直接和间接工作岗位。

在与卡菲罗举行的会议上，“领导们肯定，到2026年，公司计划达到年产10万吨锂的生产能力，增加总投资约40亿美元。”

本周五，阿尔贝托•费尔南德斯总统在总统府接待韩国总理。

DEPORTES

体育

马塞洛•加拉多（Marcelo Gallardo）作为河床教练的周期结束。

教练周四宣布，他不会与这一布宜诺斯艾利斯俱乐部续签合同，他是该俱乐部历史上最成功的教练，他执教了八年。

在新闻发布会上，加拉多透露：“这是最艰难的决定之一。一切都有尽头，是结束一个非常有价值、非常美好的阶段的时候了。”

46岁的加拉多在昨天河床获得南美解放者杯资格后公开了他的决定。

他在河床任教练期间，这家百万富翁俱乐部赢得了 14 个冠军头衔，其中包括两个解放者杯，其中一个是他在 2018 年在马德里击败博卡的历史性决赛。