RAE华语节目 10月13日 

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安·科尔特斯 - 佩德罗·阿劳兹，新闻撰写：费尔南多·法里亚，制作：西尔瓦娜·阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻：

- 阿根廷支持联合国谴责俄罗斯吞并乌克兰地区

- 秘鲁司法部门历史上第一次指控现任总统腐败

-巴西前总统卢拉承诺，如果他在 10 月 30 日的投票中获胜，贫民窟社会的情况会得到改善

-经济部长再次访问美国，泛美开发银行批准对阿根廷的贷款

-由于河流泛滥，伊瓜苏瀑布的游客通道被关闭

-体育：还剩一场比赛和三个比赛日期，博卡又赢了，这一俱乐部是赛事的绝对领先者

阿根廷支持联合国谴责俄罗斯企图吞并乌克兰领土的行为。

阿根廷投票赞成一项谴责俄罗斯企图吞并乌克兰领土并反对在顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热等乌克兰地区举行所谓的全民公决的联大决议。

该决议以143票赞成、35票弃权、5票反对获得国际社会绝大多数国家票数的通过。

外交部表示“与传统立场一致，并且正如在与乌克兰战争有关的不同多边论坛上所表达的那样，阿根廷重申，正如在克里米亚问题上已经说过的那样，阿根廷只会通过充分遵守《联合国宪章》所载的原则，尊重国际法、国家主权及其领土完整，达成对所有政治和社会行为者都公正和持久的解决方案”。

阿根廷驻联合国代表玛丽亚·德尔·卡门·斯奎夫（María del Carmen Squeff）在大会特别紧急会议上表示，任何“以武力部分或全部破坏一个国家的统一和领土完整或其政治独立的企图都是不符合联合国宪章的宗旨和原则的”。

秘鲁司法部门历史上第一次指控现任总统腐败。

周二，这一南美国家检察官帕特里夏·贝纳维德斯谴责“在佩德罗·卡斯蒂略总统的政府中有根深蒂固的犯罪组织”。

在新闻发布会上，这位官员提出了对国家元首的宪法申诉，同时要求国会撤销他的豁免权。

自 2021 年 7 月上任以来，在议会两次通过了弹劾卡斯蒂略的议案，卡斯蒂略被推举他上台的政党抛弃，并不得不多次更换内阁。

总统是前工会和农民领袖，他否认对他的指控，并坚称这些指控是阻止他想要推动的改革运动的一部分。

巴西竞选活动持续到 10 月 30 日，将在总统博尔索纳罗和他的竞争对手、前总统卢拉·达席尔瓦之间进行决选。

本周三，卢拉在里约热内卢承诺施行改善贫民窟居民的社会项目。

他申明，如果他取得胜利，这些贫民社区的代表将参与为穷人制定公共政策。

他断言：“我们需要结束这个历史，也就是国家只有在派遣警察进行行动时才想起贫民窟。”

与此同时，博尔索纳罗参观了圣保罗的阿帕雷西达圣殿，鉴于总统演讲中的重要宗教成分，他在那里为他的追随者主持了一次大会。

经济部长塞尔吉奥·马萨再次访问美国，为公共投资辩护。

在泛美开发银行会议的框架内，马萨认为：“将发展支出计算为赤字是荒谬的。”

他补充说：“这使我们的国家变得贫穷。”

部长重申了他的目标，即今年将阿根廷的财政赤字减少到 GDP 的 2.5%。

马萨在华盛顿期间，泛美开发银行对阿根廷批准了一项新的信贷，金额为 7 亿美元。

根据总统府的说法，这些资金是为了“促进经济稳定和加强公共财政”。

据同一消息来源称，预算支持还旨在保护“社会弱势群体的支出”。

由于伊瓜苏河和乌拉圭河的洪水泛滥，伊瓜苏瀑布的游客通道被关闭。

官方消息称，巴西的降雨导致该地区的水道泛滥，一些家庭不得不疏散。

米西奥内斯省首府波萨达斯的当局表示，洪水是近年来最大的洪水之一，乌拉圭河每小时上涨 5 厘米。

为此，该市的饮用水配水管网也被切断。

体育

博卡青年队在昨天以 1-0 击败萨米恩托之后，距离成为职业联赛冠军仅一步之遥。

有了这个结果，这支来自布宜诺斯艾利斯的球队是本届赛事唯一的领先者，积 48 分。

距离比赛结束还有两个日期，博卡还有一场未决的比赛，因为与体操队的比赛因事件不得不暂停。

河床队在本周三以 2-1 击败了拉普拉塔队，凭借这场胜利，他们获得了 2023 年解放者杯的参赛资格。

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