RAE华语节目 1月9日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-A veces vuelvo Catupecu machu

-Airbag Una hora a Tokyo

-La vendimia es una niña

卢拉视察在巴西利亚的政府总部和最高法院

总统在白天访问受强洪水影响的地方，圣保罗内部的阿拉拉拉夸拉后返回巴西首都。

巴西总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦于周日晚上视察了巴西利亚的普拉纳尔托宫（政府所在地）和最高法院，以评估前总统贾尔•博尔索纳罗的政变支持者袭击三种权力总部的损失。

国会内部、联邦最高法院 (STF) 和普拉纳尔托宫上周日在包括突击部队和直升机发射催泪瓦斯在内的行动之后腾空。

据当局称，由于司法部长、巴西利亚州长和巴西利亚警方之间的说法相互矛盾，近 400 人因袭击政府大楼而被捕。

在圣保罗，卢拉曾发表讲话，他将那些入侵三权总部并下令联邦安全部队干预巴西利亚的人称为“纳粹分子”和“法西斯分子”。

卢拉在当天下午表示：“我们认为缺乏安全保障，我想说所有这样做的人都会被发现并受到惩罚。”

极右分子破坏了最高法院的办公室，坐在参议院议长的椅子上嘲笑，他们捣毁了卢拉隔壁的办公室，包括第一夫人的办公室，以及国家历史档案馆的艺术品。

卢拉的办公室因为有一扇加固的门，是唯一没有被毁坏的地方。

上周六，超过 80 辆公共汽车抵达联邦首都进行示威，引起了司法部长弗拉维奥迪诺的注意，他曾警告巴西利亚州长伊巴尼斯罗查，他是博尔索纳罗支持者，根据宪法，负责联邦区的安全事务。

据 CNN 巴西报道，司法部长弗拉维奥•迪诺 (Flavio Dino) 表示，在接下来的几个小时内，警察增援部队将抵达巴西利亚，为此，已请求其他州提供帮助。

“他们不会成功地摧毁巴西的民主，”这位部长在新闻发布会上补充道。

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费尔南德斯说：“那些起来反对巴西民主并获得资助的人必须受到惩罚”

在博尔索纳罗的支持者袭击巴西国会后，阿根廷总统表达了对巴西总统的支持，并谴责了那些参与未遂政变和推动政变的人。

上周日下午，总统阿尔贝托•费尔南德斯确认，那些“起来反对民主和资助”巴西运动的人“必须受到惩罚”，并表示支持巴西总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦。

卢拉的前任博尔索纳罗的支持者企图发动政变后，巴西利亚的安全组织遭到破坏。

阿根廷总统断言，这是“为了尊重民主。那些反对民主的人必须按照现行规定在法律程序中受到惩罚，他们不能不受惩罚”。

他说，“看到这些政变企图的图像对任何国家都没有好处”，并补充说：“看到这对巴西和该地区有害。我们必须团结起来捍卫民主。我们必须尊重多数，尊重差异” 。

他进一步表示，在“（贾尔）博尔索纳罗担任总统期间”，巴西“远离了万国和谐”。

“巴西的声音从 G20 和南共市消失了，并缺席了国际论坛”，他补充说。

此外，阿根廷国家元首强调了他对卢拉总统的支持，卢拉“必须告诉我他需要什么，我会在他身边”。

“阿根廷和巴西之间的承诺已有多年历史”，费尔南德斯指出并保证“卢拉总统知道我对民主的承诺以及我对他的尊重。”

他还表示，在事件发生期间他通过前国防部长兼 PT 成员塞尔索•阿莫林与巴西总统进行了接触，他与巴西总统进行了对话。

阿尔贝托•费尔南德斯补充说：“让所有巴西人民知道，他们得到了阿根廷人民的声援，我们对所看到的一切深表遗憾。愿巴西司法找到那些为此提供资金的责任人。”

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佩特罗和马杜罗在加拉加斯举行了“非常广泛和富有成果”的会议

两国总统讨论了委内瑞拉作为哥伦比亚全面和平政策、跨境投资、双边贸易协定的审查、过境点和国际运输等问题的担保国的作用。

委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗与哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗在加拉加斯的米拉弗洛雷斯宫举行了“富有成果”的会谈，上周两国边界在双边关系正常化的框架内完全重新开放。

“我们与哥伦比亚共和国总统古斯塔沃•佩特罗进行了广泛而富有成果的会谈。 我们有一条明确的联合工作路径，它将继续在不同领域为我们的国家带来积极成果。 哥伦比亚和委内瑞拉的联盟万岁！”马杜罗在推特上说，他在推特上分享了一张在政府总部与佩特罗握手的照片。

在会议上，他们讨论了双边关系的要点：委内瑞拉作为哥伦比亚全面和平政策、跨境投资、双边贸易协定审查、过境点和国际运输、双边协定的担保国的作用，

两国代表团在一份联合声明中详细说明了基础设施发展项目和加勒比海与哥伦比亚太平洋之间互联互通项目技术委员会的成立。

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秘鲁：至少 16 人在试图占领机场时受伤

4 名军人和 12 名平民最终因在要求总统迪娜•博卢阿尔特 (Dina Boluarte) 下台的框架内，因试图占领印加曼科卡帕克机场受挫而发生冲突中受伤。

由于警察与抗议者之间的冲突，至少有 16 人受伤，抗议者想要接管该国南部秘鲁城市胡利亚卡的一个机场，在抗议活动的框架内，要求总统迪娜•博卢阿尔特和国会议员通过推进大选下台。

监察员办公室证实，在因安全原因暂时关闭的印加曼科卡帕克航空站接管受挫的冲突中，最终有 4 名军人和 12 名平民受伤。

据当地媒体 RPP 报道，抗议者到达航站楼时向航站楼投掷石块和其他物品，企图进入跑道，并在这次尝试中还焚烧了一辆警车，而部队则以催泪瓦斯作为回应。

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塞尔吉奥•阿圭罗“将再次在巴塞罗那踢球”

这位因心脏病退出足坛的前阿根廷国家队前锋，将成为瓜亚基尔俱乐部邀请参加所谓“黄色之夜”的球星，他将在“受控的情况下”踢几分钟。”

塞尔吉奥•阿圭罗在西班牙巴塞罗那因心脏病离开了足坛，但现在他将在 1 月 28 日穿上与厄瓜多尔同名的黄色球衣，届时该俱乐部的新阵容面对足球赛季将于 2023 年呈现。

“库恩”将作为瓜亚基尔俱乐部的“客串球星”参加所谓的“黄色之夜”，预计他将“以可控的方式”上场几分钟。

“我很期待在那里踢得开心。因为我的心脏问题得到了控制，我感觉很好。我有一个芯片可以测量心率，所以我可以踢，因为事实上在 15 天后，我还会和我来自另一个巴塞罗那的朋友一起参加另一场比赛，那场比赛来自西班牙”，在接受前独立队前锋卡洛斯•亚历杭德罗•阿尔法罗•莫雷诺的采访时他说。

阿尔法罗•莫雷诺在厄瓜多尔成为了一名记者，但除此之外，他恰恰是巴塞罗那的负责人，也是组织这次邀请阿奎罗的人。

由阿根廷人法比安布斯托斯率领的厄瓜多尔人今年将参加解放者杯，他们的同胞守门员哈维尔布拉伊和场上足球运动员克里斯蒂安奥尔蒂斯和乔纳坦鲍曼作为补充，而卢卡索萨和达米安将接替迪亚兹。