RAE华语节目 1月6日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

- Abuelos de la nada Himno de mi corazón

- Bersuit Vergarabat Un pacto

- Chaqueño palavecino Amor salvaje

阿根廷提议拉加共同体应是一个“多边”对话领域

阿尔贝托•费尔南德斯以拉美和加勒比国家共同体临时主席的身份，决定邀请美国总统乔•拜登和中国国家主席习近平参加下一次拉美和加勒比国家元首峰会。

总统发言人加布里埃拉•切鲁蒂 (Gabriela Cerruti) 周四在谈到总统阿尔贝托•费尔南德斯 (Alberto Fernández) 邀请美国总统乔•拜登和中国习近平参加峰会的决定时表示，阿根廷寻求加强拉丁美洲和加勒比国家共同体 (Celac) 作为全球对话的“多边”领域，峰会将于 1 月 24 日在布宜诺斯艾利斯举行。

费尔南德斯以 Celac 临时主席的身份向拜登和习近平发出邀请，他们尚未确认出席会议，巴西新总统路易斯•伊纳西奥•“卢拉”•达席尔瓦将出席会议，这将是巴西重返该集团。 这曾是极右翼前总统贾尔•博尔索纳罗退出集团的决定。

Celac 峰会组织的负责人古斯塔沃•马丁内斯•潘迪亚尼介绍说，阿根廷在 2022 年以“多样性统一原则和拉丁美洲和加勒比地区作为和平区”为主题，制定了一项广泛的工作计划，其中包括 15 个轴心和 60 多项活动。

去年11 月工业活动增长 1.4%

与2021年同月相比有所增加。 同时，11月制造业较10月增长0.8%，1-11月累计增长5.2%。

据国家统计和普查局 (Indec) 报道，11 月份工业活动与上一年同期相比增长 1.4%，而建筑业下降 1.5%。

此外，该机构报告称，与 10 月相比，11 月制造业增长 0.8%，而建筑业下降 0.5%。

这样一来，工业部门在 1 月至 11 月累计增长了 5.2%，而建筑业增长了 4.8%。

11月，制造业16项中有10项同比增长。

服装、皮革和鞋类增加了8.6%； 基础金属行业为5.6%； 机动车辆、车身、拖车和汽车零部件7.3%； 其他设备、装置和仪器9.4%； 金属制品6.9%。

食品和饮料增长0.8%； 非金属矿产3%； 炼油、焦炭和核燃料4.7%； 化学物质及制品0.9%； 烟草制品7.4%。

Chapo Guzmán的儿子被逮捕：毒枭的第一反应导致两人死亡

奥维迪奥•古兹曼 (Ovidio Guzmán) 已经被关在墨西哥城 1 号军营。 他被指控领导未成年人的派系。 冲突已经造成至少两人死亡（均为警察）和 18 人受伤。

墨西哥当局本周四宣布逮捕了被监禁的毒枭华金“矮子”古兹曼的儿子奥维迪奥古兹曼，这次行动在该国西北部库利亚坎镇造成火灾、路障和袭击，并造成至少两人死亡和 18 人受伤。

国防部长路易斯•克雷森西奥•桑多瓦尔 (Luis Cresencio Sandoval) 解释道，古兹曼被陆军和国民警卫队拘留，罪名是领导未成年人派系，他是“华金•古兹曼•洛埃拉之子”，在美国被判无期徒刑。

古兹曼被空军飞机带到墨西哥城。 政府本周四晚上排除了将被拘留者立即送往美国的可能性，美国要求将他引渡。

据法新社报道，犯罪分子与安全部队之间的枪击事件发生在锡那罗亚州首府库利亚坎的多个地区，并蔓延至该市的机场。

锡那罗亚州州长 Rubén Rocha 周四晚间报道称，冲突造成至少两人死亡，均为警察，另有 18 人受伤。

美国将允许来自古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉的移民入境

通过这一措施，“将拓宽和加快有序移民的合法渠道。” 另一方面，乔拜登政府将对那些试图在没有证件的情况下越过墨西哥边境的人实施更严格的限制。

美国政府本周四宣布，每月将允许多达 30000 名古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉移民入境，但将对那些试图在没有证件的情况下越过墨西哥边境的人实施更严格的限制。

法新社援引白宫的一份声明说：“这些措施将扩大和加速有序移民的法律途径，并将对那些不使用这些法律途径的人产生新的后果。”

在没有启动法律程序的情况下，“不要来到边境”，总统乔•拜登 (Joe Biden) 要求本周四以创纪录数量抵达该国的移民。

在白宫的一次演讲中，他还宣布周日他将访问墨西哥边境，这是他上任以来的第一次，总统承诺采取“安全和人道”的战略。

阿根廷在达喀尔的胜利：莫雷诺弗洛雷斯赢得四人组第五赛段

来自门多萨的男子打断了现任冠军和总领先者法国人亚历山大•吉鲁 (Yamaha Racing SMX Drag'on) 的四连胜，吉鲁本周四以 07:16 获得第五名。

周四，阿根廷车手弗朗西斯科•莫雷诺•弗洛雷斯 (Francisco Moreno Flores) 在沙特阿拉伯哈尔市 (Ha'il) 周围 645 公里（373 计时）的比赛第五赛段中获胜，赢得了他在达喀尔拉力赛中的首个部分胜利。

这位来自门多萨的男子今年第二次参加赛车界最艰难的赛事，他以 05:49:21 的成绩领先代表美国的科尔多瓦人帕布罗•科佩蒂（+00： 53) 和巴西人马塞洛•梅德罗斯 (+1:24)。

这位车手打破了卫冕冠军和整体领先者法国人亚历山大•吉鲁 (Yamaha Racing SMX Drag'on) 的四连胜纪录，吉鲁在本周四以 07:16 的成绩获得第五名。

在分区积分榜上，吉鲁比莫雷诺-弗洛雷斯多了39分48秒。