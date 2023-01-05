RAE华语节目 1月5日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Alejandro lerner Estoy esperando un cuento

Bersuit vergarabat Sencillamente

Mercedes sosa Todo cambia

布宜诺斯艾利斯省政府颁布了《零酒精法》

法规考虑的处罚包括罚款、逮捕、扣留驾照和取消酒后驾车违反禁令的人的驾驶资格。

布宜诺斯艾利斯省行政部门颁布了关于零酒精的第 15,402 号法律，该法律对在该地区流通的所有类型车辆的司机规定血液酒精零容忍。

这一规定于本周四在官方公报上公布，对违反酒后驾驶禁令的人的处以罚款、逮捕、扣留驾照和取消驾驶资格。

此外，布宜诺斯艾利斯立法机构去年 12 月批准的新法律规定，有义务参加正确使用公共道路的特殊教育和培训课程。

因此，布宜诺斯艾利斯省与查科、丘布特、科尔多瓦、恩特雷里奥斯、胡胡伊、拉里奥哈、里奥内格罗、萨尔塔、圣克鲁斯、火地岛和图库曼省一起实行零酒精驾驶规定。

在布宜诺斯艾利斯省，"Operativo de Sol a Sol" 已经生效，其目的是确保在这个夏季访问布宜诺斯艾利斯旅游目的地的人的安全，并为他们部署了 22308 名警察，以执行预防犯罪任务和在主要路线上提供院前护理站。

还有 400 辆摩托车、386 辆机动车、22 辆卡车、20 座瞭望塔、11 辆四轮摩托、5 架直升机和 5 台扫描仪； 而国家道路安全局 (ANSV) 向该省交付了 50 个仪表和 20 个高度计，以加强对路线和道路的呼气测醉器控制。

预测夏季酒店入住率 “超过 80%”

根据阿根廷旅游商会 (CAT)机构关系秘书旅游观察站的成员贺拉斯•雷普奇宣布的消息，夏季的首次测量和预测预计阿根廷主要目的地的入住率将达到“80% 以上”。

雷普奇在向 Télam Radio 发表的声明中说：“我们正在收到第一批数据可以预测到在 2022 年全年看到的趋势”。

他说：去年以“一个非常强劲的旅游夏季开始，随后又通过创纪录的长周末、复活节、狂欢节和一个出色的冬季得到巩固，因此我们怀着非常好的期望迎来了 2022-2023 旅游季的到来”。

雷普奇强调说，观察站已经进行了第一次测量，并保证该行业对当前和预计的入住率“非常满意”，“这表明这个季节与上一个季节非常相似”。

他继续说：“当人们想要衡量旅游目的地时，大西洋沿岸总是是一个参考点，因为它是传统的夏季旅游目的地”。但他补充说：“在其他目的地，也被预测非常重要，就像在巴塔哥尼亚和传统的夏季目的地一样”，并且“每个人都看到 80% 以上的入住率”。

在抗议活动重新开启时秘鲁不同地区出现封锁和游行

最强烈的抗议活动发生在普诺、阿雷基帕、胡宁和库斯科，抗议要求立即举行选举并要求总统的政府下台。

几个城市约 25 条路线出现游行、切断道路、焚烧收费站以及抗议者与警察之间的冲突现象，要求在年底后立即举行选举并要求总统迪娜•博卢阿尔特 (Dina Boluarte) 政府离职。

尽管本周三上午，内阁首脑阿尔贝托•奥塔罗拉 (Alberto Otárola) 承认存在 10 个障碍点，但在下午，监察员办公室将这一数字提高到了 25 个。

最强烈的抗议活动发生在普诺、阿雷基帕、胡宁和库斯科，那里的一个收费站也被纵火，一座连接该国与玻利维亚的桥梁被封锁。

与此同时，在阿普里马克，人们用燃烧的轮胎和石头来阻挡跨洋路线。

抗议活动地区的公共建筑和机场受到警察和军方的保护，军方在 12 月中旬宣布进入紧急状态后有权进行干预。

包括万卡约和利马在内的多个城市都进行了动员，抗议者在秘鲁工人总联合会 (CGTP) 的支持下到达中央圣马丁广场。

美国恢复全面发放古巴移民签证

这个加勒比海岛屿面临着几十年来最大规模的迁徙潮，自 2021 年 11 月以来人数激增，当时尼加拉瓜取消了古巴人的签证，他们大多飞往该国开始陆路旅行到美国。 尽管美国有这种姿态，但没有双边关系「正常化」的迹象。

美国驻哈瓦那大使馆本周三恢复了向希望在美国定居的古巴人发放签证的计划，目前大批古巴人涌入该国，但没有两国关系“正常化”的迹象, 与该岛国的关系受到严重影响古巴经济的商业封锁的影响。

据法新社报道，美国大使馆上周五在一份声明中强调，“扩大”领事服务旨在“保证安全、合法和有序的移民”。

美国宣布 3 月重新开放其领事馆，随后就移民问题举行了几次高级别会议，首先是在华盛顿，然后是在哈瓦那，寻求重新启动在共和党唐纳德特朗普政府下中断的双边协议（ 2017-2021）。

古巴遭受了 30 年来最严重的经济危机打击，正面临最大规模的移民外流，自 2021 年 11 月以来激增，当时强大的盟友尼加拉瓜取消了岛民的签证，他们大多飞往该国开始陆路旅行到美国。

哥伦比亚政府暂停与民族解放军的停火

佩特罗总统明确表示，由于该法令不再有效，针对叛乱组织的军事和警察行动“保留了进攻的权力”。 该决定是在民族解放军否认已达成六个月协议的第二天做出的。

内政部长阿方索•普拉达 (Alfonso Prada) 宣布，在叛乱组织拒绝停止进攻行动后，哥伦比亚政府本周三暂停了与民族解放军 (ELN) 游击队宣布的停火协议。

然而，古斯塔沃•佩特罗总统邀请游击队宣布“可核查的休战”，同时在对话桌上研究双边停火的可能性，并明确表示，由于停火法令不再有效，军队和警察对付游击队的行动还会继续。 总统说：“军队和警察保留对民族解放军发动进攻的权力。”

哥伦比亚行政当局的决定是在民族解放军否认达成六个月停火协议的一天之后做出的，正如佩特罗在年底宣布的那样，并表示这是一个将在谈判中讨论的问题，他们将在一月底恢复谈判。

民族解放军在周二的一份声明中表示：“民族解放军对话代表团尚未与古斯塔沃•佩特罗政府讨论任何双边停火的提议，因此仍未就此事达成协议”。

埃米利亚诺•马丁内斯（Emiliano Martínez）在 2022 年最佳门将排名中位列第二

这位足球运动员的分数是110 分，落后于来自比利时国家队和来自西班牙的皇家马德里队的蒂博•库尔图瓦（ Thibaut Courtois），他达到 125 分并保留了他在 2021 年获得的第一名地位。

埃米利亚诺•“迪布”•马丁内斯是随阿根廷队征战 2022 年卡塔尔世界杯的世界冠军，在国际足联历史与统计 (IFFHS) 编制的 2022 年世界守门员排名中排名第二，仅次于比利时人蒂博•库尔图瓦。

根据总部设在瑞士洛桑的组织，在英超联赛中为阿斯顿维拉队效力的马丁内斯获得了 110 分，落后比利时国家队和西班牙皇家马德里队的门将库尔图瓦 15 分。

库尔图瓦随皇马夺得欧冠冠军，保住了 2021 年的冠军宝座，来自西班牙塞维利亚的摩洛哥人，卡塔尔世界杯上的人物亚辛博诺则获得了第三名。

意大利人布冯、西班牙人卡西利亚斯和德国人诺伊尔5次获得年度最佳，意大利人沃尔特•曾加、巴拉圭人何塞•路易斯•奇拉维特和德国人奥利弗•卡恩三次，丹麦人彼得•舒梅切尔和库尔图瓦两次。

伊夫斯是国际足联认可的机构。另一方面，国际足联指出，足球俱乐部的分类和所给予的认可是独立于其自身的，是伊夫斯（IFFHs）的专属责任。