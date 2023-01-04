RAE华语节目 1月4日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Soda stereo Música ligera

Diego Torres Color esperanza

Los angeles azules Nunca es suficiente

“阿根廷人应享有体面的司法”

在 ANLIS Malbrán 研究所联邦基因组网络的工程和设备落成典礼上，总统提到了弹劾法院成员的请求，并表示他这样做是为了“寻求制度质量”。

总统阿尔贝托•费尔南德斯周二表示，他推动弹劾最高法院成员的请求是为了“寻求制度质量”，并警告说“阿根廷人应该得到良好的教育、健康和技术，也应该得到有尊严的司法服务”。

总统表示，他试图“在阿根廷社会进行这场辩论”，并表示今年是民主 40 周年，“这是一个悬而未决的问题”。

凭借这一民主周年纪念日，费尔南德斯还认为“我们都应该超越党派差异共同努力。”

总统在与卫生部长 Carla Vizzotti 一起为 ANLIS Malbrán 研究所的联邦基因组网络工程和设备落成典礼时表达了自己的看法。

费尔南德斯警告说，冠状病毒大流行“让我们看到了拥有资源、技术、科学家和医生的重要性，以及卫生人员的重要性”，并重申“我们中的一些人认为国家必须存在才能改善公民的生活”。

该设备包括 8 个省份的 10 台固定设备和所有辖区和 Anmat 国家药品食品和医疗技术监督管理局的 24 台便携式设备。

费尔南德斯肯定，对马尔维纳斯群岛的侵占“应该让整个世界感到尴尬”

总统与国防部长豪尔赫•泰亚纳一起主持了由坦达诺造船厂在解放者大楼前建造的马尔维纳斯纪念碑的落成典礼。

阿尔贝托•费尔南德斯总统说，联合王国对马尔维纳斯群岛的侵占“应该让整个世界感到尴尬”，并表示，对¨该领土的主权要求将阿根廷人团结在一起的口号是真实的¨，因此他呼吁¨不要有党派分歧¨。

菲尔南德斯坚持认为，关于马尔维纳斯群岛的主张“将我们团结起来”的“口号”是“真实的”，因为 - 他说 - “只要这些土地继续被联合王国篡夺，阿根廷就不会完全看到自己的主权”，并回顾了“我们对那些为挽回群岛而牺牲的人的义务，以及我们对那些在这些土地上战斗过的人的责任”。

总统与国防部长豪尔赫•塔亚纳 (Jorge Taiana) 在解放者大楼前，为由坦达诺造船厂建造的马尔维纳斯群岛纪念碑的落成典礼上发表讲话，以纪念英国侵占马尔维纳斯群岛 190 周年。

总统在讲话中认为，侵占马尔维纳斯群岛等“殖民主义行为”在21世纪“应该让整个世界蒙羞”，并呼吁“继续坚持”主权主张。

安全部长阿尼巴尔•费尔南德斯 (Aníbal Fernández)，科学、技术与创新部长丹尼尔•菲尔姆斯，卫生部长卡拉•维佐蒂，领土发展和栖息地部长圣地亚哥•马乔蒂， 交通部部长迭戈•朱利亚诺，总统府总秘书胡里奥•维托贝洛 (Julio Vitobello) 以及军事当局和外宾出席了此次活动。

经济部成功地用近 3 万亿比索交换债务

塞尔吉奥•马萨领导的经济部将此次转换操作描述为“成功”，共收到1079份报价，总名义价值达1.6万亿。

经济部成功地进行了今年第一季度到期的债务证券的自愿交换，其中它设法延长了近总金额估计约为 4.3 万亿中的3 万亿比索的付款期限。

1 月份，国家财政部不得不面临 1.1 万亿，2 月份为 1.2 万亿，3 月份为 2 万亿比索的到期，经过这次转换操作，成功地减少了数额，分别为 0.39 万亿、0.42 万亿和 0.6 万亿。

根据这些数字，经济部设法延长了所投标总数的 69.7% 的到期期限。

经济部强调了桑坦德银行和加利西亚银行的参与，以及在较小程度上圣达菲新银行，圣胡安银行和宏观银行的参与。

为了吸引投资者的兴趣，经济部提供了各种证券，其中一些是固定利率的，另一些是根据 CER（通货膨胀率）或美元的变化进行调整的，还有双重债券，允许持有人选择是否要成为根据价格的演变或根据美元价格的演变支付。

经济部将 8 种定于第一季度到期的债券转换为具有吸引力的债券，其中包括两篮子债券，最后一刻又增加了第三个。

教皇弗朗西斯科称本笃十六世为“教理问答的伟大导师”

在梵蒂冈教皇弗朗西斯科主持的一般接见中，他补充说他的前任：“他敏锐和受过教育的思想不是自我参照的，而是教会的，因为他总是想陪伴我们与耶稣相遇。”

教皇弗朗西斯科回忆上周六去世、享年 95 岁的名誉教皇本笃十六世是“教理问答的伟大老师”。

“在开始这个教理讲授之前，我希望我们和在场的其他人一起向本笃十六世致敬，他是一位伟大的教理讲授老师” ，本周三教皇在梵蒂冈说。

弗朗西斯科将于周四主持其前任的葬礼，而数千人今天在圣彼得大教堂的葬礼教堂最后一天告别约瑟夫•拉辛格，据报道，根据梵蒂冈的数据，自周一以来已有超过 13万人通过该教堂。

莱昂内尔•梅西在世界杯后的假期结束后加入了巴黎圣日耳曼的训练

随阿根廷国家队在卡塔尔赢得冠军后，这位球星回到了他的俱乐部。 他可能会在 11 日星期三对阵昂热的比赛中重返球场。

罗萨里奥球星莱昂内尔•梅西在与阿根廷队一起赢得 2022 年卡塔尔世界杯冠军并在罗萨里奥享受了几天假期后，加入了巴黎圣日耳曼 (PSG) 的训练。

在 Twitter 账户上，巴黎圣日耳曼于阿根廷时间 6 点 05 分发布了一张阿根廷球队队长在巴黎非常热情地抵达训练中心的照片，并配文写道：“你好，里奥！成为世界冠军后梅西回到了训练中心”。

账户上还发布了一段六秒的视频，梅西在进入场地时受到人们的祝贺，标题是“欢迎回家，里奥”，并附上了这位前巴萨球员的三张照片。在更衣室里，他的一些队友向他致意。

周二，梅西在妻子安东内拉•罗库佐和他们的儿子马特奥、蒂亚戈和西罗的陪同下返回巴黎。

这位卡塔尔 2022 年世界杯最佳球员重返训练场，他可能会在 11 日星期三在王子公园球场对阵昂热的比赛中重返赛场，这是第 18 日期，法甲 1 日期。

在此期间，目前的领头羊和锦标赛冠军将在周五参加法国杯，对阵第三级别球队查特鲁。