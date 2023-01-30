RAE华语节目 1月30日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-La Beriso Como olvidarme

-Nahuel pennisi Todo cambia en estado acústico

新闻：

-阿尔贝托•费尔南德斯总统在布宜诺斯艾利斯接见了德国总理奥拉夫•肖尔茨

- 秘鲁危机仍在继续：上周末有一人死亡，抗议活动已造成60多人死亡

-根据国家石油公司的消息，YPF 在 2022 年实现了过去 25 年来的最高增长

-降雨为阿根廷遭受旱灾的农村带来了一些缓解

-体育：阿根廷足球甲级联赛开赛

阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯上周六在布宜诺斯艾利斯会见了德国总理奥拉夫•肖尔茨。

两位领导人在外交部总部圣马丁宫会面，并一致同意期待双边关系的发展。

在此框架下，舒尔茨指出：“德国和阿根廷在政治和经济上都是值得信赖的伙伴和好朋友。”

德国政府首脑在商人和投资者代表团的陪同下抵达阿根廷。

除了锂之外，最受关注的领域之一是能源。

费尔南德斯总统强调为了 “能够增强我们拥有的一切，阿根廷对吸引德国投资”的兴趣。

据国家元首称，阿根廷的目标是成为欧洲和世界其他地区的“安全的天然气和能源供应国”。

会上，他们还讨论了俄罗斯和乌克兰之间的战争，费尔南德斯强调，阿根廷和拉丁美洲都没有考虑向这场战争派遣武器。

对此，阿根廷总统呼吁俄罗斯明白，这场战争还影响到南半球，“成本更高、饥饿更大”。

作为南美之行的一部分，肖尔茨访问了阿根廷，他还访问了巴西和智利。

上周六，秘鲁一名男子在首都利马因警方驱散反政府的示威者而被打死。

自从几周前爆发要求迪娜•博卢阿尔特总统辞职的抗议活动以来，已经有 65 人死亡。

抗议者还要求关闭国会并呼吁举行新的选举。

在此背景下，总统在电视上向全国发表讲话，要求立法机关推进今年10月的选举。

博卢阿尔特警告说，如果议会不支持其请求，她可以通过法令召集选举。

去年12 月前总统佩德罗卡斯蒂略因涉嫌腐败被免职后，叛乱就开始了。

但卡斯蒂略的追随者谴责说，卡斯蒂略是政变的受害者。

阿根廷国家石油公司 YPF 在 2022 年实现了过去 25 年来的最高增长。

这一上市公司总裁巴勃罗•冈萨雷斯表示，去年总产量增长了 9%。

此外，他还详细说明了 41 亿美元的投资。

这些数字反映了该公司在过去四分之一个世纪中最大的扩张。

在德国总理奥拉夫•肖尔茨访问阿根廷期间，冈萨雷斯在会见德国能源行业的商人时提供了这些数据。

过去几天的降雨给阿根廷的主要农业区带来了一些缓解。

出于这个原因，对阿根廷两种主要农作物的预期略有改善，也就是大豆和玉米。

根据罗萨里奥证券交易所的数据，这些作物中有超过60% 处于正常和不良状态，但前一周，该指数甚至更高：80%。

除此之外，阿根廷政府正在为农村部门准备措施，例如减税和财政援助。

据报道，与去年 12 月份相比，1 月份因降雨不足而造成的情况略有改善。

足球

由于卡塔尔世界杯和夏季休赛，在数周没有比赛之后，现在开启了甲级赛。

所谓的“世界冠军联赛”在上周五以罗萨里奥中央队 1-0 战胜阿根廷青年队开始。

国防与正义 2 - 4 战胜飓风和圣洛伦索1 - 0战胜阿森纳。

在新教练马丁•德米凯利斯的处子秀中，河床队以 2-0 击败了科尔多瓦中央队。

拉普拉塔队和纽威斯队打成 2-2 平局，而竞技和贝尔格拉诺，以及研究所和萨米恩托都没有进球。

与此同时，拉努斯在主场以 2-1 击败科隆，而博卡则在 糖果盒球场以 1-0 击败图库曼竞技队。