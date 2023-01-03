RAE华语节目 1月3日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Sara Hebe Movimiento social el deseo

Raly Barrionuevo Luna cautiva

Luis Salinas Al jardín de la república

外交部回顾英国占领马尔维纳斯群岛190周年

1833 年 1 月 3 日，英国的非法武力行动中断了阿根廷主权的有效行使。 从那时起，所有阿根廷政府都保持对岛屿的主权要求。

外交部周二回顾了英国“非法占领马尔维纳斯群岛”的 190 年，英国用军队驱逐了“在那里合法建立的阿根廷当局和居民，取而代之的是英国的臣民，自那以后制定限制措施以避免阿根廷人民重新安置”。

外交和宗教事务部在一份声明中说，这一武力行为于 1833 年 1 月 3 日实施，“违反国际法，立即遭到阿根廷当局的反对和抗议”。

圣马丁宫发布的文本说：“从那时起，所有阿根廷政府都不断重申对马尔维纳斯群岛、南乔治亚岛、南桑威奇群岛和周围海域的合法和不可侵犯的主权”。

自 1492 年发现“新世界”后不久划定“新世界”边界的第一份国际文书生效以来，马尔维纳斯群岛一直是西班牙管辖区域的一部分。

总统会见各省省长为了对罗萨蒂进行政治审判

会议确定总统和各省代表之间应采取的步骤，因为最高法院就共同参与资金的比例发布了有利于布宜诺斯艾利斯市的预防性命令。

阿尔贝托•费尔南德斯总统本周二会见各省省长，分析他将推动弹劾最高法院院长奥拉西奥•罗萨蒂的弹劾请求应遵循的步骤。

据官方消息人士告知 Télam，这次会议从上午 10 点开始举行，这是自最高法院就联邦共同参与资金的比例作出有利于布宜诺斯艾利斯市的预防性裁决以来总统与省长之间的第二次会谈。

上周日上午，在前往巴西参加路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦 (Luiz Inácio Lula Da Silva) 的总统就职典礼之前，费尔南德斯宣布，推动弹劾最高法院院长以及地方法官委员会主席的决定已获得各省长的支持。

在上周日新年的第一天发布的一封公开信中，总统还补充说，将要求“调查最高法院其余成员的行为”。

通过总统府玫瑰宫发出的一封信，总统说：“我已经召集了陪同国家政府反对布宜诺斯艾利斯自治市的提议的省长们，以便我们共同推动对国家最高法院院长奥拉西奥•罗萨蒂 (Horacio Rosatti) 的弹劾”。

最高法院命令国家政府向布宜诺斯艾利斯市支付 2.95% 的共同参与税的裁决引发了冲突。

总统保证，现在有了卢拉，与巴西的关系将得到促进

阿尔贝托•费尔南德斯回顾了地区的优先议程，庆祝邻国重返 Celac 和 G20 等国际论坛，并表示巴西总统“对世界有更现实的看法”。

阿尔贝托•费尔南德斯总统肯定，路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦就任巴西总统，双边关系“一切都会变得更容易”，并强调两位总统在“拉美团结”和加强区域一体化进程方面有着相同的看法。

在巴西《环球报》周二发表的一篇采访中，费尔南德斯分析说，与选择与阿根廷和本区域部分地区保持遥远联系的卸任的总统贾尔•博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 相比，现任巴西总统“对当今世界和巴西的看法要现实得多”。

这次采访是在卢拉上周日就任巴西总统的背景下进行的，阿根廷总统出席了就职典礼，他还与卢拉举行了双边会谈。

费尔南德斯描述道：“在博尔索纳罗执政的四年里，我小心翼翼地尽可能减少巴西和阿根廷之间关系的恶化。由于博尔索纳罗的态度，这种关系确实恶化了，他的态度具有挑战性，咄咄逼人” 。

从这个意义上，阿根廷总统说，他“总是”试图保持沉默，“以保持与巴西的联系”，目的是“关系不会进一步恶化”。

当被问及卢拉就任总统后阿根廷和巴西之间的关系会发生什么变化时，总统回答说，主要是布宜诺斯艾利斯和巴西利亚政府对世界的“看法”。

安娜莉亚•雷特：“今天我们的 Covid 数量非常非常高”

国家流行病学和战略信息主任说：“具有这些新变种的 SARS-CoV-2 是一种传播性极强的病毒” 。她还建议接种疫苗加强剂并在封闭空间戴上口罩。

国家流行病学和战略信息主任安娜莉亚•雷特保证，在其他呼吸道病毒病例也在增加的情况下，阿根廷冠状病毒的传播量“非常高”，同时建议应用疫苗强化剂，如果自上次注射疫苗以来已过去四个多月。

这位官员在 Télam 电台的声明中说：“今天，我们的 Covid 传播量非常非常高。我们从 2022 年开始，Covid、SARS-CoV-2 的传播量非常高，同时还伴有流感，这是一种罕见的情况，因为流感通常不会在夏季传播”。

此外，雷特强调，“具有这些新变种的 SARS-CoV-2 是一种传播性极强的病毒”，为此她建议将“疫苗接种”作为预防的基础，此外还应采取特殊护理，例如正确使用口罩，特别是在呼吸道病毒高传播期； 在户外聚会； 确保环境充分通风； 经常洗手等。

根据卫生部周一公布的数据，阿根廷上周报告了 47 人死于冠状病毒和 72558 人感染。

超过 80% 的死者有合并症，其中 32 人至少接受了一剂加强剂，尽管在过去四个月中只有三人接种了加强剂。

关于感染数量，周一的数字比前一份报告的数量（61903）增加了 17%。

另一方面，这位官员回顾说，政府将公共卫生紧急状态延长至今年12月31日，这将允许对因大流行而推迟的各种情况“做出全面反应”。