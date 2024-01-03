RAE华语节目 1月3日

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阿根廷正式退出金砖国家

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阿根廷中部地区出现强风、雨和冰雹风暴

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确认了首例马脑炎死亡病例

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米莱前往南极洲支持环境控制计划

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提出了针对总统超大法令的预防措施

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阿根廷政府12月29日宣布致函金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）称，认为“在这种情况下”参与新兴经济体的这一领域并不“合适”。

这是由戴安娜·蒙迪诺领导的外交部宣布的。

政府消息人士向国家新闻机构 Télam 证实，已向该集团五个国家的总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（巴西）、西里尔·拉马福萨（南非）、纳伦德拉·莫迪（印度）、习近平（中国）和弗拉基米尔·普京（俄罗斯）发送了照会。

这封由哈维尔·米莱总统签署的照会说，本届政府的“外交政策”“在许多方面与上届政府不同”。

此外，据悉，写给卢拉的信澄清除了放弃金砖四国之外，阿根廷国家政府“承诺”“加强与巴西的双边关系，特别是增加两国的贸易和投资流量”。

阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、伊朗和阿拉伯联合酋长国 (UAE) 获准自 2024 年 1 月 1 日起加入该集团。

金砖国家目前代表着世界GDP的36%和地球人口的46%。

时任总统阿尔贝托·费尔南德斯曾表示，阿根廷提议加入金砖国家，是因为“困难的国际环境赋予了该集团独特的相关性，并使其成为重要的地缘政治和金融参考”。

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周日晚上（12点31分）到周一早上（1点01分），科尔多瓦省首府和该省中部城镇遭遇了一场强降雨、大风和冰雹风暴。

尽管有人员撤离，电力和饮用水服务也被切断，但没有人员伤亡报告。

该省政府通过一份官方声明报告说，为受害者提供了帮助，提供床垫、毯子、食物和盘子。

此外，还对河流和溪流的洪水发出警告，并要求前往该地区的游客小心。

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首例西部马脑炎 (WEE) 死亡病例是一名来自圣达菲省的 66 岁男子。

据报道，西部马脑炎是通过受感染的蚊子叮咬传播的，“不会在人与人之间传播”。 到目前为止，布宜诺斯艾利斯、卡塔马卡、查科、科连特斯、科尔多瓦、圣达菲、恩特雷里奥斯、福尔摩沙、圣地亚哥德尔埃斯特罗、里奥内格罗、拉潘帕、圣路易斯、萨尔塔和拉里奥哈省爆发了疫情。

这次疫情爆发是在阿根廷二十多年没有病例记录之后发生的。 最近两次对人类产生影响是在 1983 年和 1996 年。

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总统哈维尔·米莱将前往马兰比奥基地，启动南极洲的污染控制计划。 这是国际原子能机构 (IAEA) 的一个项目，由阿根廷外交官拉斐尔·格罗西 (Rafael Grossi) 指导，格罗西将陪同国家元首于 1 月 5 日出访。

格罗西是联合国的关键人物，试图协调国际舞台上主要参与者的核利益。

在一次会议上，他们分析了全球议程和拉丁美洲的特殊情况，这是地球上唯一没有正式登记大规模毁灭性武器的地区。

专家向总统解释说，国际原子能机构正在推动南极洲的污染控制项目。

总统决定前往马兰比奥基地启动该倡议，该倡议的前身是在北极开发的一个相同项目。

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一群法学家和劳工律师协会于12月31日针对总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 于 12 月 12 日签署的《必要性和紧急性法令》提出了一项禁令。

签署者要求宣布该法令“违宪”，并发布“禁止新法令实施的紧急预防措施”，并认为国家政府的法令违反了十几条国家宪法。

在致司法部的信中，他们明确要求司法系统“在其所有条款中”暂停施行总统法令并维持“现行制度，直到此处提出的根本问题得到解决”。

宪法权利保护令谴责违反更高的宪法原则，“例如尊重权力划分、共和政府形式以及宪法权力的三方划分”。

并指出：“在推进完全属于国会的事务时，会出现严重的制度危机。”