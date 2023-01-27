RAE华语节目 1月27日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-Catupecu machu A veces vuelvo

-Carlos gardel El día que me quieras

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新闻

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联合国教科文组织将评估前ESMA博物馆作为人类世界遗产

阿根廷驻联合国教科文组织代表团马塞拉•洛萨多大使已争取到让世界遗产委员会一致决定在今年 9 月举行的下一次会议上评估 ESMA 遗址博物馆（前秘密拘留、酷刑和灭绝中心）的候选资格。

尽管由于艰难的国际地缘政治形势阻碍了委员会在过去一年的工作，但本周阿根廷获得了其 21 个成员国的支持，以推进对 ESMA 的评估。

在此框架下，将于 9 月 10 日至 25 日在沙特阿拉伯利雅得举行的第 45 次会议上可以就将博物馆列入世界遗产名录做出决定。

阿根廷外交部在一份声明中表示，今年2023 年是“我国持续民主 40 周年，是将该博物馆列入世界遗产名录的关键一年，将意味着联合国教科文组织和全世界对 ESMA 及其非凡的普遍价值的认可”。

此外，该组织强调，候选资格“是阿根廷积极参与联合国教科文组织世界遗产委员会的一部分，我国是该委员会的成员和代表拉丁美洲和加勒比地区的副主席国”。

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国家大麻产业局成立

在获得国会批准八个月后，政府迈出了第一步，开始了法律监管的进程，为医用大麻和工业大麻行业的发展制定了监管框架。 随着药用大麻工业监管机构 (Ariccame) 的成立，该机构负责监管和监督该行业整个生产链的活动。

这一机构将由弗朗西斯科•何塞•埃查伦担任局长，该职位由经济部提议。

根据法律，副局长必须由卫生部提名，他将是目前负责卫生部药物使用者登记册运作的医生马塞洛•莫兰特。

在创建该机构的法令中强调，阿根廷“在发展药用和工业大麻方面具有明显的优势，因为它在农业方面拥有重要的科技能力、有利的气候和土壤条件，以及广泛的大麻网络对研究大麻的特性和应用表现出兴趣的实验室”。

据预测，将创造10000个新工作岗位，其中20%将在投资、开发和创新领域。 此外，到2025年，它每年将产生5亿美元的国内市场销售额和5000万美元的出口额。

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政府反对教皇弗朗西斯科对阿根廷经济政策的批评

总统发言人加布里埃拉•切鲁蒂本周三提到了教皇弗朗西斯对阿根廷近年来实施的经济政策的批评。 她说，当教皇说政治导致“经济变成现在这样的时候，我们都知道这是倒退 4 年的马克利主义的产物。”

本周早些时候，美联社报道，弗朗西斯科指出：“1955 年，当我高中毕业时，贫困率为 5%，今天贫困率为 52%。发生了什么事？糟糕的管理，糟糕的政策。” 他补充说：“我不参与政治，我读过数据，目前阿根廷的通货膨胀水平令人吃惊。”

切鲁蒂为政府辩护并与巴西进行了比较，她说：“卢拉达席尔瓦说的是他的国家，他以某种方式抵达，而当他离开时，巴西的贫困状况有所减轻。 现在他正在回顾一切，就像从他第一次进入政府的那一刻起”。

对此，女发言人说：“当右翼离开时，无论是博尔索纳罗还是马克里，无论是两年还是三年、四年，他们所做的就是摧毁。 返回的政府必须重建一切”。

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阿根廷司法部门授权在大西洋海域勘探石油

本周三，位于布宜诺斯艾利斯省大西洋沿岸城市马德普拉塔的联邦上诉法院批准了地震勘探，以寻找距离该市海岸 300 公里的碳氢化合物。

根据这一决定，该实体认为“2022 年 12 月不同环保组织提供的特殊资源不可受理”。

该裁决确认了法官在 12 月初授予勘探活动开始的授权，20 天之后，不同的非政府组织争论开发可能产生的环境破坏并设法停止Equinor 公司的工作。

在当时获得法院授权后，环保组织表达了对潜在损害的担忧，他们说：“我们正面临最终引发的环境损害，需要随后进行修复，该决议相当于最终判决”。

尽管如此，法官爱德华多•希门尼斯和伯纳多•比贝尔在司法部门放假期间召开会议，他们宣布了新的决议，这将允许签约公司在阿根廷海开展追溯工作，并查明被称为 CAN 103 的区域是否有碳氢化合物”。

国家能源部长弗拉维亚•罗永 (Flavia Royón) 强调，这是“一项令人鼓舞的司法裁决，使我们能够朝着实现这一重要项目迈出又一步。 几十年来，阿根廷一直在海上生产。 正如我们一直所做的那样，我们将要求他们尊重控制环境的最高标准”。

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