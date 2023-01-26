RAE华语节目 1月26日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-Raly barrionuevo Luna cautiva

-Que beleza

来自外交部的消息

///

阿根廷与巴西签署南极合作协议

阿根廷和巴西外长25日签署了两国之间的南极合作协议，该协议将在与南极问题相关的广泛问题上深化合作。

阿根廷和巴西同意共同开发技术和科学项目，就环境管理相关新技术的使用以及科学人员交流信息，开展联合培训课程，便利交通、住宿和其他后勤行动，这些项目在世界上通往南极洲五个门户之一的乌斯怀亚市开展。

目前的阿根廷南极计划与巴西 (PROANTAR) 密切合作，在南极洲提供后勤支持，阿根廷南极研究所（IAA）与巴西研究人员共同开展了土壤生物修复、气候变化、鲸类动物和火山学研究等课题的科研项目。

同样，作为南极条约协商国的阿根廷和巴西在所有南极论坛中协调立场，以加强南极条约体系，保护世界这一地区作为致力于和平与科学的自然保护区。

因此，通过该协议，阿根廷可以进一步加强与战略伙伴的南极合作，并继续扩大与南极条约其他缔约国的科学和后勤联系。

….

阿根廷向日内瓦人权理事会提交了第四次普遍定期审议

阿根廷25日第四次参加普遍定期审议（UPR），再次重申其促进和保护人权的承诺。

在普遍定期审议工作组第 42 届会议的框架内，阿根廷与出席日内瓦人权理事会的 107 个国家进行了互动对话。

陪同国家人权部长奥拉西奥•皮特拉加拉•科尔蒂的有阿根廷驻日内瓦代表费德里科•维勒加斯大使和外交部人权事务主任塞西莉亚•梅罗维奇。

阿根廷代表团也由人权秘书处，司法和人权部，妇女、性别和多样性部，和国家土著事务研究所的代表组成。

该报告强调了在阿根廷国家实施的公共政策框架内，特别是自阿尔贝托•费尔南德斯总统于 2019 年 12 月就职以来，在执行 2017 年上一次审查的建议方面取得的进展。

阿根廷提交的文件由外交部和人权秘书处协调，包括所有相关国家机构和民间社会的积极参与磋商。

….

商品出口创历史记录

INDEC 公布的 12 月份最新数据证实了 2022 年的出口创记录。上个月商品出口额为 61.19 亿美元，全年总计 884.46 亿美元，创历史新高。服务出口数据一经公布，在历史上出口总额首次突破1000亿美元。

2022 年商品出口额同比增长 13.5%，比 2011 年创下的最高纪录高出 54 亿美元以上，比 2019 年出口额高出 233 亿美元以上。

12月商品进口总额为50.17亿美元。 全年进口总额为 815.23 亿美元，比 2021 年增长 29%。