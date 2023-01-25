RAE华语节目 1月25日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-Airbag La partida de la Gitana si te vas

-Caballeros de la quema Rómulo y Remo

////

Concluyó la Cumbre de la Celac con la firma de un documento que defiende la soberanía argentina sobre Malvinas

拉共体峰会Celac结束时签署了一份捍卫阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的文件

出席拉共体峰会的各国总统签署了名为“布宜诺斯艾利斯宣言”的最终文件，其中强调了对民主和促进区域一体化的承诺。 此外，他们还重申了阿根廷对马尔维纳斯群岛的主权要求。

“拉丁美洲和加勒比国家共同体 (CELAC) 的国家元首和政府首脑于 2023 年 1 月 24 日在布宜诺斯艾利斯市举行会议，深信这一政府间机制在全球议程问题的辩论中促进和预测拉丁美洲和加勒比地区对区域一体化、协调、统一和政治对话的重要性”，这份文件开头包含 111 点。

在长达 28 页的文本中，签署者们明确提到数周前巴西总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦在巴西利亚遭受的未遂政变，与此同时，他们重申举行"自由、定期、透明的选举"是"人民拥有主权的体现"。

此外，他们还强调了与大流行后经济复苏相关的协议； 粮食和能源安全； 健康战略和环境事务合作。

他们还在一个特别的段落中坚持要求英国与阿根廷开启外交对话，并捍卫我国在历史上对马尔维纳斯群岛拥有主权主张的立场。

…..

"Argentina, 1985", en la carrera definitiva por el Oscar a Mejor película internacional

“阿根廷，1985”，争夺奥斯卡最佳国际电影奖

“阿根廷，1985”，是一部圣地亚哥米特雷与里卡多达林和彼得兰扎尼的电影，它讲述了检察官胡里奥斯特拉塞拉和路易斯莫雷诺奥坎波对最后一次军民独裁统治委员会审判的故事，该影片被正式提名为第95届最佳国际电影。 奥斯卡颁奖典礼将于 3 月 12 日在洛杉矶举行，届时将为国家争夺第三个好莱坞的小金人。

“老实说，我们很高兴能够与世界其他地方分享这个故事。我想说这部电影对我们来说最强大的事情就是能够与甚至不知道它存在的几代人或不知道那些年发生了什么的人分享它”，电影制片人之一阿克塞尔•库舍瓦茨基 (Axel Kuschevatzky) 说。

在获得这次提名之前，阿根廷曾五次入围。

…..

Alberto Fernández y Lula Da Silva acordaron avanzar hacia una moneda común

阿尔贝托•费尔南德斯和卢拉•达席尔瓦同意使用共同货币

阿根廷和巴西政府周一同意深化实施共同货币的工作，这将促进两国之间的商业交流，而无需使用美元进行支付，从而缓解计算中央银行净国际储备的负担。

从这个意义上说，该项目并不意味着像欧元那样发展单一货币，而是要找到一个商业共同点，防止巴西和阿根廷之间的贸易产生瓶颈，去年巴西和阿根廷的贸易额约为 285 亿美元，尽管阿根廷的逆差接近 22.5 亿美元。

本周二在于布宜诺斯艾利斯市结束的 Celac 峰会框架内，巴西总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦在与阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯联合举行的新闻发布会上说：“我们希望与经济团队合作，就两国之间以共同货币进行的对外贸易和交易提出建议。如果这取决于我，我会用相同的货币进行对外贸易，以免依赖美元”。

….

América es noticia

美洲是新闻

…..

Perú: Boric criticó la represión y pidió un "cambio de rumbo"

秘鲁：博里克批评镇压并呼吁“改变路线”

智利总统加布里埃尔博里克周二在布宜诺斯艾利斯批评秘鲁总统迪娜博卢阿尔特镇压抗议活动，抗议活动已经在秘鲁造成近 50 人死亡，并强调这一安第斯国家“迫切需要改变路线”。

博里克在阿根廷首都举行的第七届拉丁美洲和加勒比国家共同体（Celac）国家元首和政府首脑会议上发表讲话时说：“我们不能无动于衷，今天在我们的姐妹秘鲁共和国，政府在博卢阿尔特的指挥下，人们出去游行，要求他们认为公平的东西，最终被那些应该捍卫他们的人射杀” 。

智利总统还捍卫了 Celac 等多边空间的作用，认为它是“保护民主和人权免受民粹主义和威权主义领导层影响的工具”。

博里克正在参加在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的 Celac 峰会。 拉丁美洲和加勒比国家共同体成立于 2010 年，是一个政府间对话和政治协议机制。 其成员包括拉丁美洲和加勒比地区的 33 个国家，并承诺推进该地区的逐步一体化进程，在统一与各国的政治、经济、社会和文化多样性之间取得明智的平衡。拉丁美洲和加勒比地区有 6 亿多居民。

….

Brasil: la Policía Federal inició una investigación por "genocidio" de indígenas yanomamis

巴西：联邦警察开始调查对雅诺马米土著人的“种族灭绝”

巴西联邦警察局 (PF) 开始调查雅诺马米原住民的“种族灭绝”，此前一份官方报告显示该原住民的近百名儿童因营养不良和疟疾死亡，司法部长报告说。

与此同时，路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦总统的政府宣布停止五十多名公职人员，其中包括十几名士兵的职位，他们在与援助土著社区有关的不同领域工作。

调查指出这些人员在巴西北部雅诺马米土地上的作为和不作为，还将涵盖涉嫌环境犯罪和挪用公共资源。

卢拉政府上周六透露，去年在巴西最大的土著保护区，有 99 名 5 岁以下的雅诺马米儿童死于营养不良、肺炎和疟疾。

第三次掌权的卢拉在访问了亚马逊北部的罗赖马州后描述了一个“不人道”的场景。

雅诺马米土著人土地位于罗赖马州和亚马逊州之间，占地 96000 平方公里，居住着大约 30400 名原住民。

….

Abren nueva investigación en Chile para determinar si Pablo Neruda fue asesinado

智利展开一项新调查，以确定巴勃罗•聂鲁达是否被谋杀

智利司法部门于本周二开始对诗人和诺贝尔文学奖获得者巴勃罗•聂鲁达之死进行刑事调查的第三个专家小组的调查，人权案件法官Paola Plaza和最高法院人权事务全国协调员Mario Carroza介入。

Carroza说：“我们即将结束一项在我们看来在过渡时期司法范围内进行的不同调查之间是超然的调查”。

五年前，第二个国内外专家组排除了聂鲁达死于前列腺癌的可能性。 随后，在这一诺贝尔文学奖获得者的遗体中发现了一种毒素，于是决定再进行一次分析，以便得出一个明确的结论。

这是关于肉毒杆菌，它是一种导致肉毒杆菌中毒的细菌性神经毒素，它是在作者的一颗臼齿中发现的。

专家们计划在 3 月 7 日完成任务，届时他们将向领导提交最终报告。

….