RAE华语节目 1月19日 （请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

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今天请大家欣赏的歌曲：

-Beto cuevas Háblame

-No te enamores nunca de aquel marinero bengalí

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经济部宣布回购10亿美元外债

经济部长塞尔吉奥•马萨 (Sergio Massa) 宣布政府决定开始回购阿根廷外债，最初金额为 10 亿美元。 在黑市美元上涨数日后，该措施旨在发出对市场有信心的迹象，并清除长期债务。

马萨说：“我们已经决定以超过 10 亿美元的价格回购阿根廷的外债”。

他说，做出这一决定是为了“改善债务状况并继续降低国家风险”。 他补充说，该举措是“关注全球（债券）的第一步，尤其是短期债券”，其中他提到了 2029 年和 2030 年的债券。

马萨在强调自 2022 年 8 月担任经济部部长以来设定的 “遵守和过度遵守” 目标后宣布了这一消息。据他说，四个前提是：财政秩序、储备积累、增加出口和包容性发展。

马萨报告了允许回购债务的条件，其中他提到了一些出口价格的上涨和预期的能源进口水平下降。