RAE华语节目 1月18日

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- 总统米莱在达沃斯会见国际货币基金组织总裁，后者赞扬了政府的执政方向

-安全部长要求驱逐犯罪的外国人

-在厄瓜多尔，自贩毒团伙袭击电视频道事件以来已有 1700 人被捕

-萨尔瓦多：总统纳伊布·布克莱 (Nayib Bukele) 在就二月选举民意调查中大获全胜

- 阿根廷政府将接受布鲁塞尔的环境要求，以签署南方共同市场-欧盟协议

-阿根廷网球选手托马斯·埃切维里 (Tomás Etcheverry) 击败法国选手盖尔·蒙菲尔斯 (Gale Monfils)，继续在澳大利亚网球公开赛上晋级

总统哈维尔·米莱本周三在达沃斯论坛上发表讲话，这是他自去年 12 月上任以来首次出访。

周二抵达欧洲后，总统告诉媒体，他来这里是为了“播种自由的思想”。

据他称，该论坛受到他所谓的“2030社会主义议程”的污染，他认为该议程将“给世界带来苦难”。

在瑞士，米莱会见了国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃。

国际货币基金组织总裁赞扬了阿根廷新政府所取得的进步，并表示“各方面都取得了进展”。

格奥尔基耶娃表示：“到目前为止一切都很好，新管理层正在非常积极地纠正我们都看到的一些经济和财政缺陷。”

但格奥尔基耶娃要求采取措施减轻改革对最脆弱社会阶层的不利影响。

格奥尔基耶娃和米雷将讨论阿根廷与国际货币基金组织之间解决400 多亿美元债务的协议。

阿根廷政府将接受布鲁塞尔的环境要求，签署南方共同市场与欧盟之间的贸易协定。

本周三，《Ámbito Financiero》报纸披露了这一消息。

据报称，布宜诺斯艾利斯将停止要求对阿根廷进入欧洲市场的新生态条件进行补偿。

这些是应法国的要求提出的，因此推迟了双方谈判多年的协议的签署。

但哈维尔·米莱的政府愿意采取更加灵活的立场，以达成协议。

政府要求驱逐犯罪的外国人。

安全部长帕特里夏·布尔里奇（Patricia Bullrich）在布宜诺斯艾利斯省土地纠纷导致五人死亡后发表了上述言论。

这位官员在接受电台采访时表示：“凡是前来篡夺、杀人的人，必须被驱逐，除非他有永久居留权。”

周日，在冈萨雷斯卡坦镇，持枪分子袭击了一群正在讨论如何使用非正规占用财产的居民集会。

据报道，巴拉圭公民有可能参与了枪杀事件。

米莱政府寻求恢复一项法令，允许司法部加速驱逐犯罪的无永久居住外国人。

该规定在其前任阿尔贝托·费尔南德斯执政期间被废除。

自政府宣布进入“内部武装冲突”状态以来，厄瓜多尔已有 1700 多名被拘留者。

据官方消息，超过 150 人因涉嫌恐怖活动而被捕。

在节目直播期间武装人员闯入电视演播室，之后，国家部署了警察和武装部队。

这些图像传遍了世界各地，揭示了厄瓜多尔一段时间以来暴力危机的严重性。

绑架和谋杀警察、爆炸物袭击和监狱骚乱都是有组织犯罪所造成的情况的一部分。

在此背景下，丹尼尔·诺博亚总统的政府宣布20多个帮派为“好战的非国家行为体”，即敌人。

在萨尔瓦多，民意调查预计总统纳因·布克莱 (Nayin Bukele) 在 2 月 4 日的选举中将取得巨大胜利。

路透社援引弗朗西斯科加维迪亚大学的一项民意调查显示，总统将以超过70%的选票再次当选。

根据同样的衡量标准，没有一个反对派候选人的投票意向达到3%。

然而，20% 的受访者放弃回答或回答说他们将是否投空白票。

中美洲大学进行的另一项调查显示，十分之七的萨尔瓦多人同意布克莱连任。

去年，由于对帮派发起严厉的打击，布克莱的受欢迎程度有所提高。

去年三月，应他的要求，议会颁布了一项紧急制度，暂停宪法保障以打击所谓的“黑帮”。

此后，数万人在戒严状态下被捕，尽管遭到人权组织的批评，戒严状态仍多次延长。

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体育

阿根廷选手托马斯·埃切维里 (Tomás Etcheverry) 在今年首个大满贯赛事澳大利亚公开赛上继续晋级。

本周三的第二轮比赛中，他以 6-4、6-4、6-4 击败了法国选手盖尔·蒙菲尔斯。

现在，我们正在等待着世界排名第一的诺瓦克·德约科维奇和澳大利亚人阿列克谢·波皮林之间决斗的胜利者。

另一位阿根廷人塞巴斯蒂安·巴埃斯也获得了澳大利亚第三轮比赛的参赛资格。

他在以7-5、2-6、6-2和6-3击败哥伦比亚选手丹尼尔·加兰后获得了这一成绩。

阿根廷手球队在2025年世界杯预选赛中决胜哥斯达黎加。

在布宜诺斯艾利斯，阿根廷国家队以 41 比 13 获胜，正在朝着获得明年在克罗地亚、丹麦和挪威举行的锦标赛席位的目标迈进。

阿根廷队、中美洲队以及巴西队、智利队和巴拉圭队参加六边形预选赛，获得三个世界杯席位。

所谓的角斗士队刚刚在最近举行的 2023 年智利圣地亚哥泛美运动会上获得了金牌。

此外，他们已经获得了2024年巴黎奥运会的参赛资格。

23岁以下足球队将于本周日开始参加在委内瑞拉举行的预选赛。

由前球员哈维尔·马斯切拉诺率领的球队将在对阵巴拉圭的比赛中首次亮相。

如果阿根廷队晋级，主教练透露他将邀请成年队主教练莱昂内尔·斯卡罗尼在巴黎带队。

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美洲是新闻

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厄瓜多尔仍处于“震惊”状态，平息严重暴力事件，“恐怖”组织撤离

厄瓜多尔已成功平息上周有组织犯罪团伙造成的暴力和混乱，但仍处于“震惊”状态，而丹尼尔·诺博亚政府称这些团伙为“恐怖分子”，他们已“撤离” 。

上周，暴力升级，造成十几人死亡，监狱内发生骚乱和劫持人质，当时政府试图寻找越狱者、“Los Choneros”组织头目何塞·阿道夫·马西亚斯“菲托”。Los Choneros是与Sinaloa贩毒集团有联系的犯罪团伙。

上周二，一群蒙面武装人员袭击了一家电视台，暴力事件达到了最严重的程度，最终导致 13 人被捕。

安全专家费尔南多·卡里翁（Fernando Carrión）表示：“监狱和街头之间有着非常密切的联系。 监狱以前是犯罪学校，如今是犯罪办公室。”他将焚烧汽车和爆炸等其他暴力行为与监狱骚乱联系起来。

在秘鲁发展研究和促进中心（Desco）组织的“厄瓜多尔武装爆发、形势和前景”会议上，卡里翁周二评论说，厄瓜多尔人仍然“处于完全震惊之中”。

卡里翁认为，上周发生的事情“主要是监狱问题造成的，将成为一个周期性问题。”

2023年是“厄瓜多尔历史上最暴力的选举年”，因为在2月的选举（地方和全民协商）中，五名市长候选人被谋杀，两个月后，一名市长被谋杀。 与此同时，在总统选举中，候选人费尔南多·比亚维森西奥被击毙。

卡里翁表示，目前被归类为“恐怖分子”的 22 个团体已“撤退”，因为“对抗对他们来说不利，而且因为他们没有取代或收编国家的想法。” 他们感兴趣的是，他们能够像以前一样获得经济资源。”

对卡里翁来说，国际支持很重要，但还不够，因为拉丁美洲面临的最大问题之一是暴力，因此需要区域一体化。

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巴西洪水造成至少11人死亡和受损

1月15日周一，里约热内卢的几个街区仍然被洪水淹没，暴雨造成至少 11 人死亡。

上周末，暴雨造成严重破坏，房屋、医院、城市地铁线以及城市主干道巴西大道的一段被洪水淹没。

有些人死于溺水或山体滑坡，至少三人死于触电。 民防官员表示，全州有 8 个城市发生山体滑坡的风险“非常高”，另外 10 个城市的山体滑坡风险也很“高”。

一些居民在水深没过腰部的情况下走过卡希亚斯公爵城的街道。 据巴西环球频道的视频显示，其他人爬上屋顶呼救。

根据里约热内卢的一份民防声明，当局对全州发生的 200 多起洪水事件进行了干预。 但一些人指责当局疏忽大意。

里约热内卢市市长爱德华多·佩斯宣布进入紧急状态，并敦促人们不要穿越洪水地区，以免干扰救援和恢复工作。

早在 2023 年 2 月，大雨就引发了洪水和山体滑坡，导致圣保罗州至少 48 人死亡。 9 月，巴西南部飓风引发洪水，造成至少 31 人死亡，2300 人无家可归。

与此同时，亚马逊雨林面临严重干旱。 科学家表示，由于人类干预造成的气候变化，极端天气发生的频率越来越高，2023年将成为有记录以来最热的一年。

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巴西和巴拉圭在伊泰普推进能源和关税谈判

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和巴拉圭总统圣地亚哥·佩尼亚在谈判框架内举行会议，讨论伊泰普水电站附件C的修改以及电价的问题。

据巴拉圭国家新闻机构报道，佩尼亚表示：“我们的立场坚定，我们将继续致力于保卫巴拉圭人。巴拉圭人的最大利益就是我们所寻求的。”

1 月 15 日星期一，卢拉在巴西利亚接见了佩尼亚，讨论了两国边境划分的伊泰普水电站的发电费率问题。

总统补充说，谈判是在与巴西“良好的个人和双边关系”的框架内进行的，但“必须给予谈判内容”。

去年4月，巴西政府宣布伊泰普董事会（由巴西和巴拉圭成员组成）已批准每千瓦能源的售价为16.71美元。

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来自南方国家阿根廷的消息

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要求释放被哈马斯绑架的阿根廷裔以色列婴儿，该婴儿已经一岁了

阿根廷裔以色列裔婴儿 Kfir Bibas 自去年 10 月 7 日起被巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯绑架，即将满一周岁。 他的阿根廷亲戚在本周三呼吁“释放婴儿和所有被绑架的人”。他们表示：“我们不能在没有男孩的情况下庆祝他的生日”。

这名婴儿是被恐怖分子绑架的 240 名婴儿中年龄最小的。

在去年 10 月 7 日发生的 100 天袭击事件中，哈维尔·米莱总统也在本周日通过他的社交网络纪念了这一事件：他发帖称：“哈马斯对以色列进行了残酷的恐怖袭击”，重申了他对犹太人民的声援，并重申了他对犹太人民的支持。谴责“一切恐怖主义行为”。

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手工冰淇淋世界杯因阿根廷的参与而令人心潮澎湃

2024 年第 10 届意式冰淇淋世界杯即将开幕，现任拉丁美洲冠军阿根廷手工冰淇淋国家队 (HA) 代表阿根廷在意大利里米尼参加比赛。

1月20日至22日，国家队与11个国家展开角逐，决出世界上最好的冰淇淋队。

手工冰淇淋及相关制造商协会 (AFADHYA) 和糕点工人联合会于本周二与由队长兼冰淇淋大师 Eduardo Zacaria 率领的国家队一起前往意大利，代表团由专业人士 Alberto Alegre、Corina Cambón、Rubén Darré 和 Santiago Nieto 组成。

该团队将与其他入围国家/地区一起竞争：德国、巴西、中国、朝鲜、匈牙利、意大利、墨西哥、秘鲁、波兰、新加坡、台湾。

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